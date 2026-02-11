Ve čtvrtek to bude přesně 25 let od doby, kdy americká sonda Shoemaker přistála na asteroidu Eros. Podařilo se tak dostat věc vyrobenou člověkem na do té doby nejvzdálenější kosmický objekt a první asteroid. Eros vzdálený zhruba 315 milionů kilometrů od Země se tak stal nejvzdálenějším kosmickým objektem, na němž přistálo zařízení vyrobené člověkem.
Primárním cílem projektu NEAR bylo setkat se s menší planetkou 433 Eros (asteroid třídy S) a shromažďovat údaje o jejích fyzikálních vlastnostech, minerálním složení, morfologii, vnitřním rozložení hmoty a magnetickém poli.
Sonda NEAR Shoemaker, pojmenovaná po Genem Shoemakerovi, který objevil kometu Shoemaker-Levy 9, zahájila svou kosmickou misi v roce 1996.
Na cestě ke své primární misi se podařil sondě 27. června 1997 25minutový průlet kolem asteroidu 253 Mathilde. Nejvíce se k němu přiblížila na asi 1 200 kilometrů. Během toho kosmická loď vyfotografovala 60 procent jejího povrchu menší planety. Poté směřovala k Erosu, kam dorazila na přelomu tisíciletí.
V posledním roce před přistáním obíhala sonda asteroid Eros ve vzdálenosti 48 až 320 kilometrů. V jednom případě se přiblížila dokonce na pouhých 4,8 kilometru.
Na své palubě 805kilogramová sonda NEAR Shoemaker vezla přístroje na zjišťování chemického složení a magnetického pole asteroidů a také kamery k fotografování jejich povrchu. Kosmická loď byla první, která se při operacích mimo oběžnou dráhu Marsu spoléhala na solární články pro napájení.
Řízený sestup trval přibližně 4,5 hodiny a začal s 20sekundovým manévrem pro opuštění oběžné dráhy, kdy se sonda nacházela přibližně 26 kilometrů od Erosu. Následovaly čtyři brzdné manévry po nichž následovalo přistání při rychlosti kolem 1,5 metru za sekundu. Byl to tak jedno z nejměkčích přistání ve vesmírném prostoru v tehdejší dosavadní historii.
„Historické měkké přistání sondy NEAR Shoemaker na Erosu se ukázalo být snem každého plánovače mise – členům týmu NEAR poskytlo více vědeckých a technických informací, než kdy očekávali,“ psali tehdy vědci z NASA.
Po přistání, NEAR Shoemaker pokračoval v provozu a komunikaci s týmem mise NEAR v univerzitě aplikované laboratorní fyziky Johna Hopkinse. Členové týmu poté zadali příkaz gama spektrometru sondy, aby shromáždil data o elementárním složení na povrchu asteroidu a těsně pod ním.
Poslední kontakt s NEAR Shoemaker proběhl 28. února 2001, později kosmická loď podlehla extrémnímu chladu kolem –173 stupňů Celsia. Pokus NASA kontaktovat sondu téměř o dva roky později 10. prosince 2002 byl už neúspěšný.