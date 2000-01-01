náhledy
Už dvacet let pořádá Česká astronomická společnost ve spolupráci s Hvězdárnou v Úpici soutěž, v níž vybírá nejlepší snímek související s vesmírem. Podívejte se na některé snímky, které v průběhu let získaly ocenění Česká astrofotografie měsíce nebo dokonce roku. Například na snímku z roku 2024 je oblouk polární záře nad Mikulovem a Svatým kopečkem.
Autor: Vlastimil Vojáček, Česká astronomická společnost
Snímek roku 2006 v rámci ocenění Česká astrofotografie měsíce ukazuje Sluneční korónu
Autor: Miloslav Druckmüller, Česká astronomická společnost
Snímek roku 2007 v rámci ocenění Česká astrofotografie měsíce ukazuje mlhovinu M31
Autor: Martin Myslivec, Česká astronomická společnost
Snímek roku 2008 v rámci ocenění Česká astrofotografie měsíce ukazuje Souhvězdí Labutě
Autor: Jan Hovad, Česká astronomická společnost
Snímek roku 2011 v rámci ocenění Česká astrofotografie měsíce s názvem Proměnný vesmír ukazuje nejméně třicet nových, do listopadu roku 2011 neznámých proměnných hvězd
Autor: Pavel Cagaš, Václav Přibík, Česká astronomická společnost
Snímek roku 2012 v rámci ocenění Česká astrofotografie měsíce ukazuje galaxii NGC 7497 a mlhovinu MBM 54
Autor: Libor Richter, Česká astronomická společnost
Snímek roku 2015 v rámci ocenění Česká astrofotografie měsíce ukazuje rozsáhlé komplexy slabých reflexních mlhovin z našeho pohledu ležících v okolí M81 a M82
Autor: Pavel Pech, Česká astronomická společnost
Snímek roku 2023 v rámci ocenění Česká astrofotografie měsíce ukazuje mlhovinu Delfín (Sh2-308)
Autor: Jakub Korbel, Česká astronomická společnost
Výherní snímek ocenění Česká astrofotografie měsíce získal „Jupiter a Ganymed“, jehož autorem je Karel Sandler.
Autor: Astronomický ústav AV ČR
Vyfotit elektromobil Elona Muska putující po oběžné dráze se Martinu Maškovi podařilo 10. února 2018. Získal za něj ocenění Česká astrofotografie měsíce.
Autor: Martin Mašek
Snímek modrého a zeleného záblesku pořízený na Hot Water Beach na Novém Zélandě přinesl ocenění Česká astrofotografie měsíce Petru Horálkovi
Autor: Petr Horálek
Přelet ISS přes Slunce vyfotografovaný z Hradce Králové 27. dubna 2015 byl také oceněn jako Česká astrofotografie měsíce
Autor: Richard Kotrba
Snímek polární záře nad Brněnskou přehradou získal ocenění České astrofotografie měsíce za listopad 2023.
Autor: Vojtěch Otruba, Česká astronomická společnost