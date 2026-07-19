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Vizualizace kosmického zrcadla start-upu Reflect Orbital | foto: Reflect Orbital

Ještě v tomto roce se má na nízkou oběžnou dráhu kolem Země vydat satelit Eärendil-1 společnosti Reflect Orbital, aby proměnil sen některých a noční můru dalších ve skutečnost. Nyní padla jedna z posledních překážek, která mohla zabránit uskutečnění tohoto nápadu.

Zrcadlo ve vesmírném prostoru není nic nového. Používá ho řada teleskopů, které lidstvo vyslalo, aby sledovaly kosmické děje v blízkém okolí i velice vzdálených oblastech. Například teleskop Jamese Webba jich má hned osmnáct.

To, které chce na oběžnou dráhu vyslat jeden start-up, ale bude mít zcela jiný účel a vlastnosti. A pokud se společnosti Reflect Orbital vše povede, nezůstane u jednoho.

Měly by tak být vidět všechny hory v okolí, všechny stromy, všechno. Budeme také moci světlo zapínat a vypínat.

Ben Nowackšéf Reflect Orbital

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První firma dostala povolení na vesmírné zařízení, které má změnit noc v den

Premium
Vizualizace kosmického zrcadla start-upu Reflect Orbital

Ještě v tomto roce se má na nízkou oběžnou dráhu kolem Země vydat satelit Eärendil-1 společnosti Reflect Orbital, aby proměnil sen některých a noční můru dalších ve skutečnost. Nyní padla jedna z...

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