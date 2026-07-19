Zrcadlo ve vesmírném prostoru není nic nového. Používá ho řada teleskopů, které lidstvo vyslalo, aby sledovaly kosmické děje v blízkém okolí i velice vzdálených oblastech. Například teleskop Jamese Webba jich má hned osmnáct.
To, které chce na oběžnou dráhu vyslat jeden start-up, ale bude mít zcela jiný účel a vlastnosti. A pokud se společnosti Reflect Orbital vše povede, nezůstane u jednoho.
Měly by tak být vidět všechny hory v okolí, všechny stromy, všechno. Budeme také moci světlo zapínat a vypínat.