V úterý nastane první ze čtyř letošních zatmění, uvidí ho převážně tučňáci

Roman Všetečka
Alespoň částečné zatmění Slunce se z pohledu ze Země může odehrávat několikrát do roka. Letos nás čekají dvě a také dvě zatmění Měsíce. Jedno ze zatmění Slunce bude možné dokonce sledovat z Česka. Nynější zatmění bude krátké, a navíc se odehraje zcela mimo naše zorné pole, přesněji mimo zorné pole většiny lidí světa.
Jev prstencového zatmění Slunce vypadá velmi působivě. V letovisku Cancún si...

Jev prstencového zatmění Slunce vypadá velmi působivě. V letovisku Cancún si pohled na něj nenechala ujít řada lidí v tamním planetáriu. (14. října 2023) | foto: ČTK

Pokud Měsíc zakryje celé Slunce, jde o úplné zatmění. Pokud je Měsíc v době...
To, že můžeme vůbec někdy pozorovat zatmění Slunce je podle portálu Astro.cz...
Tisíce lidí v jižní Asii a částech Blízkého východu sledovaly neobvyklé...
Jen několikrát za století je možné sledovat tzv. hybridní či kombinované...
8 fotografií

V úterý 17. února 2026 proběhne prstencové zatmění Slunce s maximem v 13:12 SEČ. I když tato nebeská událost poutá pozornost astronomických nadšenců po celém světě, naživo si ho moc neužijí. Zatmění začne nad jižním Tichým oceánem a bude se pohybovat na jihovýchod směrem k Antarktidě, aby pak postupovalo přes jižní cíp Jižní Ameriky. Tam zasáhne část Argentiny, Chile a Uruguaye a nakonec zamíří nad jižní Atlantský oceán.

Podle serveru Timeanddate začne celý úkaz v 10:56 a skončí v 13:27. Avšak plné prstencové zatmění, které bude trvat necelé dvě a půl minuty zasáhne pouze velmi malou oblast Antarktidy leží v oblasti velké 4 282 × 616 kilometrů.

Jak je u prstencového zatmění pravidlem, Měsíc nepřekryje Slunce celé, ale jen asi 96 % slunečního disku, a Slunce mu tak vytvoří jakýsi prstencový okraj.

Pokud Měsíc zakryje celé Slunce, jde o úplné zatmění. Pokud je Měsíc v době zatmění na své výstředné dráze dále od Země, je úhlově menší a Slunce nezakryje po celé ploše. Pak jde o takzvané prstencové zatmění Slunce.

Zatmění Slunce nastává, když Měsíc projde před Sluncem, blokuje jeho světlo a vrhá stín na zemský povrch. Při částečném zatmění Slunce pak Měsíc sluneční kotouč nezakrývá zcela, ale pouze částečně z některé ze stran.

26. prosince 2019

V Česku nás mnohem více bude zajímat srpnové zatmění Slunce. To bude úplné a po 27 letech bude opět pozorovatelné z Evropy, ze střední Evropy pak půjde o nejvýraznější částečné zatmění až do roku 2075.

Zatmění Slunce 2026 v Česku. Srpnový úkaz nabídne mimořádnou podívanou

Úplné zatmění se odehraje v úzkém pásu, který povede přes Grónsko, Island a zejména Španělsko, kam se kvůli dobré dostupnosti chystají tisíce pozorovatelů z celé Evropy.

Celý úkaz potrvá necelou hodinu a bude pozorovatelný pouhýma očima – vždy však výhradně přes bezpečný sluneční filtr. Řada hvězdáren v Česku a na Slovensku plánuje veřejná pozorování, úkaz však bude možné sledovat i z domova – ideálně s výhledem k západnímu obzoru.

17. února 2026

