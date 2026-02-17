V úterý 17. února 2026 proběhne prstencové zatmění Slunce s maximem v 13:12 SEČ. I když tato nebeská událost poutá pozornost astronomických nadšenců po celém světě, naživo si ho moc neužijí. Zatmění začne nad jižním Tichým oceánem a bude se pohybovat na jihovýchod směrem k Antarktidě, aby pak postupovalo přes jižní cíp Jižní Ameriky. Tam zasáhne část Argentiny, Chile a Uruguaye a nakonec zamíří nad jižní Atlantský oceán.
Podle serveru Timeanddate začne celý úkaz v 10:56 a skončí v 13:27. Avšak plné prstencové zatmění, které bude trvat necelé dvě a půl minuty zasáhne pouze velmi malou oblast Antarktidy leží v oblasti velké 4 282 × 616 kilometrů.
Jak je u prstencového zatmění pravidlem, Měsíc nepřekryje Slunce celé, ale jen asi 96 % slunečního disku, a Slunce mu tak vytvoří jakýsi prstencový okraj.
Zatmění Slunce nastává, když Měsíc projde před Sluncem, blokuje jeho světlo a vrhá stín na zemský povrch. Při částečném zatmění Slunce pak Měsíc sluneční kotouč nezakrývá zcela, ale pouze částečně z některé ze stran.
V Česku nás mnohem více bude zajímat srpnové zatmění Slunce. To bude úplné a po 27 letech bude opět pozorovatelné z Evropy, ze střední Evropy pak půjde o nejvýraznější částečné zatmění až do roku 2075.
Zatmění Slunce 2026 v Česku. Srpnový úkaz nabídne mimořádnou podívanou
Úplné zatmění se odehraje v úzkém pásu, který povede přes Grónsko, Island a zejména Španělsko, kam se kvůli dobré dostupnosti chystají tisíce pozorovatelů z celé Evropy.
Celý úkaz potrvá necelou hodinu a bude pozorovatelný pouhýma očima – vždy však výhradně přes bezpečný sluneční filtr. Řada hvězdáren v Česku a na Slovensku plánuje veřejná pozorování, úkaz však bude možné sledovat i z domova – ideálně s výhledem k západnímu obzoru.