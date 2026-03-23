Loni v listopadu byla při odletu pilotované lodě Sojuz MS-28 k ISS poškozena rampa číslo 31/6 na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Zřítila se totiž mnoho desítek tun těžká servisní konstrukce a nevypadalo to, že by oprava mohla proběhnout rychle.
|
Bylo to tak trochu překvapením, když přišla zpráva o tom, že je rampa připravena a chystá se start nákladní lodi Progress. K němu došlo v neděli 22. března, když raketa Sojuz-2.1a vynesla v neděli nákladní loď Progress MS-33. Start proběhl v pořádku i odpojení samotné lodi, která se pak měla vydat na zhruba dvoudenní cestu ke stanici.
Během fáze, kdy se aktivují antény a další aparáty, však došlo podle ruské agentury Intefax k problému. Jedna ze dvou antén automatického naváděcího systému KURS, která je důležitá pro to, aby bylo možné bezpilotně zakotvit Progress u ISS, se patrně neotevřela. Pokud se nepovedou ani další pokusy o její zprovoznění, bude tak třeba velice náročné dokovací manévry provést ručně.
Samotné zakotvení má mít na starosti Sergej Kud-Sverčkov, který se na stanici dostal loni v listopadu, kdy byla při odletu poškozena startovací rampa.
„Ruční přibližování lodí k ISS kosmonauti pravidelně nacvičují při přípravě na lety a jedná se o běžný postup,“ uvedl na sítí Telegram Oleg Kononěnko, vedoucí Centra přípravy kosmonautů.
Z prohlášení dále vyplývá, že řídící středisko nyní sleduje letové parametry lodi a připravuje se na dokování kosmické lodi Progress MS-33 v ručním režimu v poslední fázi přibližování, které proběhne během úterý. Přičemž se předběžně počítá s časem 14:35 SEČ.
Kud-Sverčkov k připojení lodi využije ovládací panel umístěný v servisním modulu Zvezda s názvem TORU. Právě on slouží jako záloha automatizovaného systému KURS, když umožňuje ovládání pomocí dvou joysticků a ovládacího panelu.
Nákladní loď veze asi 2,5 tuny potravin, vody, paliva, kyslíku, zásob a vědeckých experimentů pro posádku na palubě ISS. Progress MS-33 stráví zhruba šest měsíců zakotvený na ISS. Poté bude naložen odpadky a vyslán do zemské atmosféry, kde shoří.
Na palubě ISS je v současné době sedm členů posádky. Vedle Rusů Kud-Sverčkova, Sergeje Mikajeva a Andreje Feďajeva, jsou to američtí astronauté Christopher Williams, Jessica Meir, Jack Hathaway a Francouzka Sophie Adenot.