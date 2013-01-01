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Dlouhé porodní bolesti stroje připomínajícího malý raketoplán jsou možná u konce. Společnost, která ho vyvíjí nyní dostala povolení zkušebního letu, které mu umožní vydat se na první plnohodnotný let v roce 2027 v rámci kontraktu NASA CRS-2.
Autor: Sierra Space
Už je to 13 let, co se prototyp malého raketoplánu Dream Chaser od společnosti Sierra Space poprvé proletěl nad Mohavskou pouští.
Autor: Sierra Nevada Corp.
Tehdy byl vypuštěn z podvěsu vrtulníku, aby se bez pohonu doklouzal na přistávací dráhu. Při pokusu o přistání se mu však nevysunula levá část podvozku, a tak sjel z přistávací dráhy. Při zkušebním letu v roce 2017 pak již vše proběhlo podle plánu.
Autor: NASA/Ken Ulbrich
Devítimetrový Dream Chaser je ve vývoji již více než dvě desetiletí. Stroj, který nejvíce připomíná malý raketoplán (má asi čtvrtinovou délku), se tak nyní může vydat na orbitální let. Alespoň to vyplývá z povolení amerického Federálního leteckého úřadu (FAA), které bylo nedávno vydáno.
Autor: SNC
Licence FAA platí pět let a umožňuje až čtyři starty ročně, pokud se stroj ani profil mise nezmění. Testovací stroj dostal pojmenování Tenacity (Vytrvalost).
Autor: SNC
Úřad tak v podstatě schválil testy návratu z oběžné dráhy a přistání na ranveji na Vandenbergově letecké základně v Kalifornii. Sierra Space předpokládá, že by se mohl první let stroje do kosmu odehrát na jaře 2027.
Autor: Sierra Space
Stroj sice vypadá jako zmenšenina raketoplánu, ale je to v podstatě kosmická loď, která dokáže horizontálně přistát na ranveji. To má s ikonickým raketoplánem NASA společné.
Autor: Sierra Space
Američané přitom již mají podobný prostředek v podobě Boeingu X-37. Ten je však určen spíše pro vojenské účely.
Autor: NASA
Jako jiné lodě poletí Dream Chaser na vrcholu raketového nosiče, který ji do kosmického prostoru vynese. Možnými adepty na tento úkol jsou evropská Ariane 6 nebo Vulcan Centaur od ULA.
Autor: Sierra Space
Dream Chaser může vzít na oběžnou dráhu až tři členy posádky plus náklad. Natlakovaný objem Tenacity je 33 metrů krychlových, pokud počítáme loď i nákladový modul.
Autor: Sierra Space
Opětovným použitím mnoha jeho komponentů může stroj ušetřit náklady na let. Firma ho chce v budoucnu nabízet jako variantu pro starty k ISS a případně dalším komerčním vesmírným stanicím.
Autor: Sierra Space
Až se někdy na jaře 2027 vydá do kosmického prostoru, bude mít Dream Chaser za cíl vyzkoušet si některé manévry ve vesmíru za pomoci interně vyvinutých motorů se třemi různými režimy tahu. A především otestovat schopnost úpravy oběžné dráhy a bezpečného návratu na pevninu.
Autor: Sierra Space
Takto vypadal test v roce 2013. Dream Chaser byl při testech zavěšený na vrtulníku ve výšce 3 780 metrů, což se blíží maximům, ve kterých vrtulníky dokážou létat.
Autor: NASA/Ken Ulbrich
Doprava Dream Chaseru po dráze na Dryden Flight Research Center v roce 2013.
Autor: NASA/Ken Ulbrich
Příprava Dream Chaseru na test na přistávací dráze Dryden Flight Research Center v roce 2013.
Autor: NASA/Ken Ulbrich
Testování Dream Chaseru v roce 2013
Autor: NASA
Zástupce NASA Charlie Bolden hovoří o možnostech využití letounu pro případnou přepravu astronautů do vesmíru a zpět.
Autor: NASA/Tom Tschida
Odstraňování ochranné fólie z Dream Chaseru před testy v roce 2013.
Autor: NASA/Tom Tschida
Při přesunech na větší vzdálenosti jsou z testovacího letounu sejmuta křídla a ocasní část a je zabalena do ochranné fólie.
Autor: NASA/Tom Tschida
Po skončení testu jízdy v tahu v rychlosti 96 km/h kontrolovali technici SNC i stupeň zahřátí jednotlivých komponent podvozku a kol.
Autor: NASA/Ken Ulbrich
Přistání Dream Chaseru během závěrečné fáze letu z 26. října 2013. Jasně je vidět, že levá noha podvozku se nevysunula a že na předním podvozku stroj nemá kolo, ale jen lyži.
Autor: Sierra Nevada Corp.
Dream Chaser by mohl po úspěšném absolvování testů dopravovat kosmonauty na mezinárodní vesmírnou stanici ISS i komerční stanice jako je Orbital Reef, kde je Sierra Space členem skupiny, která ji plánuje vybudovat.
Autor: SNC