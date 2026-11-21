|
2. listopadu 2013
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
2. listopadu 2013
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Hrstka obskurních politiků i někteří řadoví občané občas nahlížejí na Rusko jako na světovou velmoc. Realita je však poněkud jinde. Kde přesně, nám pomohou lokalizovat následující čísla. Přiloženými,...
Vizuálně velice atraktivním způsobem, jak může letecký dopravce připomenout svoji historii, je opatřit některý z moderních letounů z aktuální flotily historickým nátěrem. Zatímco na přelomu...
V 11:16:07 SEČ dosáhla sonda Voyager 1 vzdálenosti přibližně 25,902 miliardy kilometrů od Země a tím se stala prvním strojem, jejž vytvořil člověk, který dosáhl vzdálenosti jednoho světelného dne od...
Umělá inteligence (AI) pomáhá vědcům porozumět zápiskům rakouského matematika Kurta Gödela, rodáka z Brna, který změnil matematiku. Jeho zápisníky mají 1009 stran a z velké části jsou psané...
K jedné z nejkurióznějších velkých leteckých nehod na našem území došlo přesně před 36 lety, 17. listopadu 1990. Na poli u Dvora Králové nouzově přistálo, či spíše havarovalo, ruské letadlo plné...
„Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.“ Kdyby někdo 18. listopadu přehrál gramofonovou desku na sondě Voyager 1, letěla by tato věta k Zemi právě jeden den. Sondy Voyager 1 a 2 se vydaly na svou...
Dlouhé porodní bolesti stroje připomínajícího malý raketoplán jsou možná u konce. Společnost, která ho vyvíjí nyní dostala povolení zkušebního letu, které mu umožní vydat se na první plnohodnotný let...
Navigace, přenos nejrůznějších dat, varování před požáry, vyhodnocování úrody, sledování stavu oceánů, mapování, vědecký výzkum, záchrana života. To jsou jen některé funkce umělých družic Země....
Během několika dnů ve Spojených státech vypadly služby Microsoftu, Applu i velkých bank a úřady dočasně pozastavily vzlety. Podle etického hackera Martina Hallera šlo nejspíš o shodu náhod. V...
Hrstka obskurních politiků i někteří řadoví občané občas nahlížejí na Rusko jako na světovou velmoc. Realita je však poněkud jinde. Kde přesně, nám pomohou lokalizovat následující čísla. Přiloženými,...
Od pátku třináctého to vypadalo, že Spojené státy a s nimi část světa postihla nějaká kletba. Začalo to velkým výpadkem služeb Microsoftu, pokračovalo zastavením letů, problémem sítě špionážní...
Krvavá válka na Ukrajině trvá už buď čtyři roky, nebo dvanáct let. Záleží na tom, jak to počítáte. Když Ruská federace napadla svého souseda, počítala s rychlým vítězstvím v řádu dnů. Místo něj se...
Toto je recenze, u jejíž přípravy jsme si nebyli jisti, zda se máme smát, nebo bušit hlavou do futer. A to ne jednou. Sluchátka Nothing Headphones 1 Pro jsou opravdu fascinující.
V 11:16:07 SEČ dosáhla sonda Voyager 1 vzdálenosti přibližně 25,902 miliardy kilometrů od Země a tím se stala prvním strojem, jejž vytvořil člověk, který dosáhl vzdálenosti jednoho světelného dne od...
Římská invaze do Británie dodnes ovlivňuje podobu dnešního světa. Spustila ji stížnost jednoho z místních vladařů na císařském dvoře. Podle nové teorie ovšem nešlo o vladaře, nýbrž o vladařku. Kdo se...
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Jediné, co neodpovídá originálu, je velikost palivových nádrží. „Nechtěli jsme se nechat pokoušet,“ tvrdí autoři dokonalé repliky letounu Spirit of St. Louis, se kterým Charles Lindbergh v květnu...
Dobývání Měsíce i Marsu by mohlo výrazně zrychlit díky jadernému pohonu. Jde o to, aby řízená štěpná reakce neohrozila život na Zemi. Co může vývoj přinést a jaká rizika nám hrozí, zjišťoval magazín...