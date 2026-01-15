NASA vůbec poprvé evakuuje posádku z ISS kvůli zdraví astronauta

Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) předčasné stahuje posádku mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Důvodem je zdravotní stav jednoho z astronautů. Ten je ve stabilizovaném stavu. NASA kvůli ochraně soukromí pacienta nejmenovala ani nehovoří o jeho problémech.

V noci na čtvrtek se od Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) odpoutala ve 23:20 SEČ kosmická loď CrewDragon se čtyřmi astronauty.

Přistání lodě do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie se očekává okolo 9:40 SEČ. Pak posádku tradičně vyzvedne k tomu určený tým.

NASA podle agentury AP uvedla, že se bude držet stejných postupů při přistání s obvyklým týmem lékařských odborníků na palubě záchranné lodi v Tichém oceánu

„Nejde o nouzovou evakuaci, ale jednáme s maximální opatrností ve prospěch člena posádky,“ uvedl již dříve zdravotní ředitel NASA James Polk. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.

Posádku mise Crew-11 na ISS na začátku srpna loňského roku dopravila vesmírná loď společnosti SpaceX. Tvoří ji astronauti NASA Zena Cardmanová a Mike Fincke, japonský astronaut Kimija Jui a ruský kosmonaut Oleg Platonov.

Jednalo se o první let do vesmíru pro bioložku a polární průzkumnici Cardmanovou, která se stala astronautkou NASA v roce 2017, a také pro Platonova, inženýra vyškoleného v oblasti provozu letounů a řízení letového provozu, který se stal kosmonautem v roce 2018.

Raketa SpaceX Falcon 9 s lodí Crew Dragon na odpalovací rampě 39-A několik hodin před plánovaným startem se čtyřmi členy posádky mise Crew-11.

Tato posádka měla zůstat na vesmírné stanici až do konce února. Avšak 7. ledna NASA náhle zrušila výstup dvou astronautů do vesmíru plánovaný na následující den a později oznámila předčasný návrat posádky. Cardmanová tak přišla o možnost svého prvního výstupu do vesmíru.

Návrat čtyřčlenné posádky Crew-11 je ojedinělým důsledkem zdravotního problému astronauta na palubě ISS. Astronauti na vesmírné stanici obvykle zůstávají šest až osm měsíců a mají přístup k základnímu zdravotnickému vybavení a lékům pro některé typy naléhavých případů.

Na palubě je spolu s nimi tříčlenná posádka, která tam přiletěla lodí Sojuz MS-28 loni v listopadu a jejichž návrat je plánovaný na léto. Při tomto letu byla poškozena jediná bajkonurská rampa, z níž mohou sojuzy létat.

Start rakety poškodil slavnou rampu na Bajkonuru. Rusko nemůže posílat lidi do vesmíru

Právě ti budou nyní tvořit jedinou posádku ve složení dvou ruských kosmonautů a jednoho amerického astronauta. Konkrétně to jsou Sergej Kuď-Sverčkov, Sergej Mikajev a Chris Williams.

NASA evakuaci dosud neprováděla, Rusové už ano

NASA a SpaceX nyní pracují na urychlení startu nové čtyřčlenné posádky z Floridy, který je v současné době plánován na polovinu února.

Počítačové modelování předpovídalo lékařskou evakuaci z vesmírné stanice každé tři roky, ale NASA za 65 let existence pilotovaných letů do vesmíru žádnou takovou evakuaci neprovedla. Rusové neměli tolik štěstí.

V roce 1985 onemocněl sovětský kosmonaut Vladimir Vasjutin na palubě sovětské vesmírné stanice Saljut 7 vážnou infekcí nebo souvisejícím onemocněním, což vedlo k předčasnému návratu. Několik dalších sovětských kosmonautů mělo méně závažné zdravotní problémy, které řídí středisko donutilo zkrátit jejich lety.

Loď SpaceX Dragon opouštějící Mezinárodní vesmírnou stanici krátce po odpojení se čtyřmi členy posádky NASA Crew-11 ve středu 14. ledna 2026.
Raketa SpaceX Falcon 9 s lodí Crew Dragon na odpalovací rampě 39-A několik hodin před plánovaným startem se čtyřmi členy posádky mise Crew-11.
Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě k Mezinárodní vesmírné stanici. (1. srpna 2025)
Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě k Mezinárodní vesmírné stanici. (1. srpna 2025)
11 fotografií
