NASA zachraňuje jednu marsovskou sondu, u druhé na chvíli převzala řízení AI
Falešný prezidentův pokojík? Tyhle nástroje vám pomohou odhalit AI podvody
Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako...
Obletěli Saharu se šroubovákem v kapse. Let českého Skyfoxe byl majstrštyk
Když se na začátku listopadu 2025 podařilo spolupracovníkovi Technetu zachytit tutlaný odlet letounu L-39 Skyfox ve zvláštní kamufláži a s přídavnou nádrží, s trochou fantazie jsme si jako jeho...
Těžký život ponorkáře. Takto vypadala běžná služba v ocelové rakvi
Obyvatelé české kotliny si díky dovoleným u moře asi dokážou představit, jak vypadá život na větší či menší hladinové lodi. Ale jak se člověk asi může cítit v ponorce? Ponechme stranou národnost,...
KVÍZ: Poznáte nádraží, když uvnitř stojíte, kolem chodíte, či nad ním letíte?
Na úvod kvízu na rozpoznávání železničních nádraží v ČR musíme říci, abyste se ho zbytečně nebáli. Známá nádraží poznáte a u těch méně známých pomůže nápověda, ať už sloven nebo přímo na obrazovém...
Situace okolo stínové flotily dál houstne. Evropské státy se chtějí bránit
Srážky, najetí na mělčinu, ropné havárie s následnými ekologickými škodami, potíže při vyhledávání a záchraně trosečníků. To jsou jen některá nebezpečí plynoucí z nezákonných praktik Moskvy na moři....
Letos asi bude největší pozornost zaměřena na Měsíc, ale opomínat bychom neměli ani Mars. Přece jen se na něm a kolem něj pohybují sondy a laboratoře, které stále zkoumají nové věci. Ale cesta není...
Okupační vojska vyklidila před 100 lety první pásmo Porýní
Začátek roku 1926 se v Německu nesl ve znamení úlevy a opatrné naděje. Spojenecké mocnosti tehdy vrátily Berlínu první část okupovaného Porýní. Událost měla symbolický význam nejen pro Němce, ale i...
NASA zachytila rekordní sluneční erupce. Přinesou polární záři nad Českem?
Sonda NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) zaznamenala na Slunci během jediného týdne sérii mimořádně silných erupcí třídy X. Zatímco energetici a operátoři satelitů jsou v pohotovosti kvůli možným...
Počítačoví útočníci neodpočívají. Dejte si pozor i během zimní olympiády
Páteční oficiální zahájení Zimních olympijských her přináší nejen zábavu a napětí, ale také zvýšenou aktivitu počítačových podvodníků a útočníků. Ti se snaží zneužít každé příležitosti k tomu, aby z...
Jak Sověti nepochodili s obřími jadernými houfnicemi a minomety
V padesátých letech vyvíjeli v Sovětském svazu mohutné dělostřelecké zbraně primárně určené pro střelbu jadernou municí. S velkou slávou se s nimi pochlubili i světu na vojenské přehlídce v Moskvě....
Televize před sto lety opojila svět. Inovátor se kvůli ní popálil a musel vystěhovat
Sebrala si pozornost lidstva, stala se centrem našich domů a bytů. Před sto lety byla poprvé představena funkční televize. Přístroj, který změnil svět. Desetiletí se domácnosti řídily podle vysílání....
Jak si v televizi nejlépe užít olympiádu? Rady na poslední chvíli
Dnes proběhne slavnostní zahájení Zimních olympijských her v Itálii a pro spoustu sportovních fanoušků tak začíná maraton sledování přímých přenosů, případně záznamů nejzajímavějších momentů....
Ledový krunýř Europy je silný 29 kilometrů. Víc, než se dosud předpokládalo
Vadí vám neustále se vracející ledovky? Na známý měsíc planety Jupiter byste se asi stěhovat nechtěli. Jeho ledová slupka je podle měření prolétající sondy tlustší, než si vědci dosud mysleli....
Zjistěte, jaké počítače měnily svět a prodávaly se po milionech
Historie osobních počítačů připomíná spíš divokou jízdu na horské dráze než nudné tabulky v Excelu. Zatímco dnes bereme výkonné stroje v kapse jako samozřejmost, cesta k nim vedla přes gumové...
Papírová fotka, co umožní přehrát zvuk. Vyzkoušeli jsme foťák s tiskárnou
Společnost Fujifilm nedávno představila novou verzi svého instantního fotoaparátu, tedy fotoaparátu s integrovanou instantní tiskárnou. Už nějakou dobu zařízení umožňuje vytisknout fotografii, s...
Krize přijde v noci, anebo třeba vůbec. Máte sbaleno evakuační zavazadlo?
Jsou předměty, u kterých, ač aktuálně v domácnosti využití nemají a občas i překážejí, si uvědomujeme jejich důležitost: hasicí přístroj, protipožární deka na hořící pánev či domácí lékárnička. Kolik...