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Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve Španělsku. A kdo vydržel do rána, mohl vidět i vrchol meteorického roje Perseidy. My vám přinášíme fotky z obou událostí.
Autor: Petr Horálek, Fyzikální ústav Opava
Noční obloha v noci na čtvrtek 13. srpna 2026 ukázala maximum meteorického roje Perseidy. Některé meteory byly jasné, jiné zazářily slaběji, jak je vidět na tomto snímku z hvězdárny v Ondřejově.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Během meteorického roje Perseid byl z německého Jacobsdorfu pozorován meteor, jehož stopa měnila barvu podle prvku, který právě reagoval s atmosférou.
Autor: AP
Dva výrazné meteory z roje Perseid na snímku oblohy nad hvězdárnou v Ondřejově v roce 2026
Autor: Petr Topič, MAFRA
Během meteorického roje Perseid proletěl 13. srpna 2026 oblohou meteor nad ruinami Daorsonu, starověkého ilyrského města z období 300 př. n. l. až 50 př. n. l., ve Stolacu v Bosně a Hercegovině.
Autor: Reuters
Možnost sledovat roj Perseid v roce 2026 na hvězdárně v Ondřejově využila i veřejnost.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Meteor prolétává v noci na čtvrtek 13. srpna 2026 na noční obloze během každoročního meteorického roje Perseid nad Negevskou pouští na jihu Izraele.
Autor: Reuters
Mléčná dráha a meteor z roje Perseid při pohledu od hvězdárny v Ondřejově v roce 2026
Autor: Petr Topič, MAFRA
Meteory roje Perseidy při svém maximu v noci na čtvrtek 13. srpna 2026 prolétávaly i na noční obloze nad srbským Bělehradem.
Autor: Reuters
Meteor proletěl nad zničeným letadlem používaným pro výcvikové účely v izraelské poušti Negev v noci na čtvrtek 13. srpna 2026.
Autor: ČTK
Hvězdárna v Ondřejově přilákala řadu pozorovatelů na veřejné sledování meteorického roje Perseidy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Meteor z roje Perseid zachycený 13. srpna 2026 nad ruinami Daorsonu ve Stolacu v Bosně a Hercegovině
Autor: Reuters
Během každoročního meteorického roje Perseid 13. srpna 2026 proletěl noční oblohou meteor i nad obcí Migra l-Ferha nedaleko města Rabat na Maltě.
Autor: Reuters
Záběry meteorů z noci na 13. srpna 2026 nad ruinami Daorsonu ve Stolacu v Bosně a Hercegovině, které patrně netvoří jen Perseidy.
Autor: Reuters
Dva satelity po krajích a uprostřed meteor se zeleným ocasem zachycené z německého Jacobsdorfu během maxima meteorického roje Perseid v noci na čtvrtek 13. srpna 2026
Autor: AP
Lidé se sešli u observatoře Visnjan v Chorvatsku, aby sledovali meteorický roj Perseidy v noci na čtvrtek 13. srpna 2026.
Autor: Reuters
Nyní se pojďme vrátit k hlavní události večera v podobě úplného zatmění Slunce, které přilákalo 12. srpna 2026 do Španělska amatéry i profesionály.
Autor: Petr Horálek, Fyzikální ústav Opava
Zatímco v Česku jsme měli možnost pozorovat jen částečné zatmění Slunce, to úplné si mohli 12. srpna 2026 užít diváci právě ve Španělsku.
Autor: Petr Horálek, Fyzikální ústav Opava
Snímek jedné z fází zatmění Slunce, jak ho zachytil ve Španělsku známý astrofotograf Petr Horálek.
Autor: Petr Horálek, Fyzikální ústav Opava
Pozorování úplného zatmění Slunce 12. srpna 2026 ve Španělsku
Autor: Petr Horálek, Fyzikální ústav Opava
Složený snímek ze Španělska ukazuje, jak probíhaly fáze zatmění Slunce 12. srpna 2026.
Autor: Reuters
Chlapec pozoruje částečné zatmění Slunce, které zapadá za státní hrad Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. (12. srpna 2026)
Autor: ČTK
Pozorovat částečné zatmění Slunce lidé mohli také ve východních Čechách, v Pardubicích. (12. srpna 2026)
Autor: Kryštof Ženatý, MF DNES
Zatmění Slunce bylo možné také komponovat s pražskými památkami. (12. srpna 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Zatmění Slunce zachycené v Jičíně (12. srpna 2026)
Autor: Patrik Hájek
Zatmění Slunce nad kostelem v Trebeni na Chebsku (12. srpna 2026)
Autor: Martin Stolař
Během úplného zatmění Slunce Měsíc zcela zakrývá Slunce nedaleko Teruelu ve Španělsku ve středu 12. srpna 2026.
Autor: Reuters
Trvalo pouze dvě minuty, zatmění však přineslo řadu unikátních pohledů i ze Zlína. (12. srpna 2026)
Autor: Salač Jan, MAFRA
Zatmění Slunce se dalo ve švédském hlavním městě filtrovat i přes přirozenou oblačnost (12. srpna 2026)
Autor: AP