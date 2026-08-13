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Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění

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  12:21
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Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve Španělsku. A kdo vydržel do rána, mohl vidět i vrchol meteorického roje Perseidy. My vám přinášíme fotky z obou událostí.

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Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění

Takto vypadalo úplné zatmění Slunce 12. srpna 2026 při pozorování ze Španělska.

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...

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Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...

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Perseidy 2026 v Česku: kdy vrcholí, kde je sledovat a kolik jich uvidíte

Čím dále od měst a zdrojů světelného znečištění se pozorovatel nachází, tím...

Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...

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Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění

Takto vypadalo úplné zatmění Slunce 12. srpna 2026 při pozorování ze Španělska.

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...

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Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...

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Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...

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