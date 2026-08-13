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Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...
Česko zažilo zatmění Slunce ze čtyř pětin. Nadšenci byli v balonu či jeli do Španělska
Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...
Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle
Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...
Perseidy 2026 v Česku: kdy vrcholí, kde je sledovat a kolik jich uvidíte
Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...
Walkman menší než kazeta: inženýrskému zázraku od Toshiby je 42 let
Že přehrávač nemůže být menší než médium, které přehrává? „Podržte mi saké,“ řekli si nejspíše vývojáři japonské Toshiby a v roce 1984 uvedli na trh walkman, který byl na výšku zhruba o třetinu menší...
Pobřežní oblasti klesají o šest milimetrů za rok. Rychleji, než stoupá moře
Obyvatelé pobřežních měst už desítky let pociťují vzestup hladiny oceánů. Jeho následky zhoršuje propad většiny hustě obydlených částí souše opačným směrem. Má několik příčin.
Pod Kunětickou horou otevře svá vrata království počátků aviatiky
Dominantou Kunětic již dávno není jen státní hrad Kunětická hora, nýbrž i hangár pod ním. Připomeňme si, jak to vypadá, když nastane Den otevřených dveří Expozice pardubického letectví v Kuněticích....
Naleštěná kráska symbolicky zastupuje tichomořské bojiště – Boeing B-29
Tento model vznikl jako pocta tehdejšímu vrcholu letecké techniky. Pokochejte se naleštěnými povrchy B-29. A protože každá kráska má i svůj příběh, bude i co číst. Dále už modelář Jiří Polívka.
Život stvořitele Asterixe či Mikuláše Reného Goscinnyho měl hořký konec
Jeho osud byl dynamický jako komiksový strip a dramatický jako celovečerní román. Přestože zanechal nesmazatelnou stopu v historii světové kultury a vytvořil postavy, které dodnes milují miliony...
Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...
Levnější novinka Bose je prima, klacek pod nohy jí hodil výrobce sám
Dnes se začala prodávat nová generace sluchátek Bose QuietComfort. Nastupuje více než dva roky po uvedení původní verze a hlavním cílem je doplnit funkce špičkové verze Ultra do cenově dostupnějšího...
Přežil stovky atentátů a deset prezidentů USA. Před 100 lety se narodil Fidel Castro
Jeho příznivci ho oceňují za prosazování ekonomické a sociální spravedlnosti a nezávislosti země na americké hegemonii. Jeho kritici ho považují za levicového diktátora, jehož vláda omezovala...
Levnější alternativa léků na hubnutí vypadá slibně. Obsahuje mrtvé bakterie
Malá vědecká studie ověřila účinky přípravku, který má fungovat jako levnější alternativa léků na hubnutí. Výsledky vypadají slibně. Bude je ale potřeba ještě ověřit.
Česko zažilo zatmění Slunce ze čtyř pětin. Nadšenci byli v balonu či jeli do Španělska
Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...
Zatmění Slunce 2026: jak ho sledovat bez brýlí a neriskovat poškození zraku
Už jste nesehnali brýle na pozorování zatmění Slunce? Běžné sluneční brýle, stará CD, diskety ani začouzené sklo z garáže rozhodně nezkoušejte – riskovali byste trvalé poškození zraku. Výjimečné...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle
Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...
Perseidy 2026 v Česku: kdy vrcholí, kde je sledovat a kolik jich uvidíte
Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...