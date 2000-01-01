náhledy
V roce 2030 by měl skončit provoz Mezinárodní vesmírné stanice a již nyní se připravuje i stroj, který ji má dopravit do atmosféry a byl vybrán prostor na Zemi, kam by mohly zbytky dopadnout. Soukromé společnosti se ale připravují na její náhradu a další ukazují, jak by se mohlo bydlet nejen ve vesmírném prostoru, ale i na jiných planetách. Takto vypadá výhled z observatoře Cupola na ISS.
Autor: AP
Jedni z nejvážnějších kandidátů na nahrazení stanice jsou společnosti jako Axiom Space, Blue Origin, Northrup Grumman a Starlab, které NASA podpořila ve výzkumu a vývoji komerční vesmírné stanice. V příštím roce pak americká vesmírná agentura jednu nebo více těchto společností vybere pro stavbu alespoň jedné vesmírné stanice, kde se pak stane jedním z mnoha zákazníků, kteří ji budou využívat. Na obrázku je navrhovaná podoba stanice firmy Northrop Grumman.
Autor: Northrop Grumman
Stanice Starlab, kterou plánuje vyvinout konsorcium firem Nanoracks, Voyager Space a Lockheed Martin.
Autor: Nanoracks/Lockheed Martin/Voyager Space
Vizualizace kosmické stanice Starlab
Autor: Starlab
Stanice Orbital Reef konsorcia firem pod vedením Blue Origin
Autor: Orbital Reef
Stanice Orbital Reef konsorcia firem pod vedením Blue Origin
Autor: Orbital Reef
Představa společnosti Axiom o soukromém obydlí na nízké oběžné dráze kolem Země.
Autor: Axiom
Možná budoucí podoba modulů společnosti Axiom u ISS
Autor: Axiom Space
Ilustrace vyhlídkové kopule u obytné stanice společnosti Axiom.
Autor: Axiom
Na oběžné dráze by mohl fungovat i nafukovací obytný modul Beam, který už testovala firma Bigelow Aerospace přímo napojený na ISS.
Autor: NASA
Firma plánovala, že jeho vylepšená verze mohla být základem malé kosmické stanice. Takto mohla vypadat základní kosmická stanice sestavená ze dvou modulů B330 a obsluhovaná kosmickými loděmi firem SpaceX a Boeing.
Autor: Bigelow Aerospace
Vnitřní prostory obytného a laboratorního modulu, jak si jej představovali ve firmě Bigelow Aerospace.
Autor: Bigelow Aerospace
Plány této firmy však mířily k zabydlování vesmírných těles. Lunární základna měla být sestavená z rozkládacích a nafukovacích modulů Bigelow B330. Měla by poskytnout asi 330 metrů krychlových hermetizovaného pracovního a obytného prostoru.
Autor: Bigelow Aerospace
Robert Bigelow (vlevo) a jeho představa lunární základny sestavená z větší části z nafukovacích a rozkládacích modulů. Zůstalo však jen u plánů, před několika lety společnost ukončila činnost a majitel převedl vlastnictví BEAM na Johnsonovo vesmírné centrum NASA.
Autor: Bigelow Aerospace
Nejen soukromníci, ale i vesmírné agentury mají své plány. Toto je představa Evropské kosmické agentury, jak by mohla vypadat „vesnice na měsíci“. Má jí zařídit 3D tisk a jako materiál posloužit měsíční prach.
Autor: ESA
Pohled na vnitřní uspořádání stavby na Měsíci podle představy Evropské kosmické agentury. Návrh zpracovaný společností Foster + Partners ukazuje nosnou kopuli se stěnou, která chrání před mikrometeority a vesmírným zářením a obsahuje přetlakovou nafukovací konstrukci pro úkryt astronautů.
Autor: ESA
Pojďme se však podívat dál na další planetu. Než bychom se usídlili na rudé planetě, možná by se nám hodilo nějaké obydlí na jeho oběžné dráze, třeba takové, jako je představa Lockheed Martin o vesmírné stanici u Marsu.
Autor: Lockheed Martin, Technet.cz
Také Elon Musk a jeho SpaceX plánovali osídlení našeho planetárního souseda. Takto vypadala Ilustrace vybudované základny na Marsu.
Autor: SpaceX, Technet.cz
Pátá fáze budování základny na Marsu podle společnosti SpaceX měla být finální. Brzy se však o těchto plánech přestalo mluvit.
Autor: SpaceX, Technet.cz
Mnohem dále zašla organizace Mars One Foundation, která chtěla dostat na Mars posádku do roku 2023.
Autor: Bryan Versteeg / Mars One
Proběhlo i výběrové řízení na potenciální obyvatele, někteří z nich byli dokonce z Česka.
Autor: Bryan Versteeg / Mars One
Nakonec se však ukázalo, že firma přecenila své schopnosti, pokud vůbec někdy chtěla svých cílů dosáhnout, své plány potichu opustila.
Autor: Bryan Versteeg / Mars One
Návrh interiéru obytného modulu
Autor: Bryan Versteeg / Mars One
Bydlet se zatím nebude ani v těchto obydlích, která vznikla v soutěži NASA s tématem bydlení na Marsu.
Autor: NASA
Oceněn v soutěži byl například model obydlí pro Mars od týmu Zopherus.
Autor: NASA
Další oceněný model obydlí pro Mars byl od týmu SEArch+/Apis Cor
Autor: NASA
NASA se líbila také stavba od týmu Team Kahn-Yates.
Autor: NASA
Ocenění si odnesl i návrh od týmu AI. SpaceFactory.
Autor: NASA
Pohled do vnitřku obydlí pro Mars od týmu z Northwestern University. Všechny stavby mělo být možné vytvořit pomocí 3D tisku.
Autor: NASA
V architektonické kanceláři XTEND Design tak navrhli například celou vesnici na Měsíci
Autor: Xtend Design
Podobný vzhled obydlí jako na Měsíci navrhli čeští architekti z XTEND design i pro Mars.
Autor: Xtend Design
Nezapomněli u ní ani na pěstování plodin ve vesmírném skleníku. Jejich návrhy zvláštních skleníků pro pěstování rostlin ve vesmírném prostředí testovala na německé antarktické základně i Evropská vesmírná agentura.
Autor: Xtend Design