náhledy
Možná i vám při pohledu na oblohu večer a v noci trochu vrtá hlavou, co mohou být ty dva jasné body, které se v průběhu dní k sobě pomalu přibližují. Vypadají jako dvě hvězdy, ale není to tak.
Autor: NASA/Scott Kelly
Jsou asi dva nejjasnější body na naší obloze v současné době, samozřejmě pokud si odmyslíme Slunce, Měsíc a člověkem stvořené objekty. I proto nyní budí pozornost, jak jsou u sebe blízko.
Autor: Petr Horálek
Právě v těchto dnech by se přitom planety v nynější konjunkci měly dostat k sobě co nejblíže. Takto to vypadalo v březnu roku 2023.
Autor: NASA, MAFRA
A samozřejmě je to jen z našeho pohledu, obě planety zůstávají na svých drahách a jejich reálná vzdálenost je několikanásobná při srovnání vzdálenosti Země od Slunce. (Vizualizace postavení planet a některých sond 8. června 2026 v 22 hodin)
Autor: NASA
Pokud bude chtít tento úkaz pozorovat, počítejte se tím, že kolem osmé hodiny bude tato dvojice nad západním obzorem a bude postupně směřovat směrem k severu a pod obzor, kde zmizí po 23. hodině. Slunce přitom zapadá po deváté hodině večerní, ale ještě desítky minut bude rozjasňovat část oblohy. (Vizualizace postavení Venuše a Jupiteru nad obzorem 8. června 2026 ve 22 hodin)
Autor: Stellarium
Oba objekty jsou opravdu jasné, což znamená, že je může sledovat každý, včetně obyvatel bydlících v oblastech s vysokým světelným smogem, jako jsou velká města. Stačí když si najdete volný výhled na oblohy směrem na západ a severozápad a sledovat obě planety zhruba 45 minut až 2 hodiny po západu slunce. Před třemi roky vypadala takto konjunkce Venuše a Jupiteru zachycená fotografem v Hradci Králové.
Autor: NASA, MAFRA
Nejblíže by měly obě planety k sobě doputovat během úterního odpoledne, ale postupně se zhoršující počasí a narůstající oblačnost může úterní večerní sledování pokazit. (Snímek ukazuje konjunkci Venuše a Jupiteru v roce 2023)
Autor: NASA, MAFRA
Vyplatí se tak pohled na oblohu i v pondělí večer. Ostatně posun obou planet blíže k sobě nebude pro běžného pozorovatele znatelný. (Snímek ukazuje konjunkci Venuše a Jupiteru v roce 2023)
Autor: NASA, MAFRA
Konjunkce Venuše a Jupiteru není zase až ta výjimečná záležitost, objevuje se tak jednou do roka. V roce 2025 se přiblížení těchto planet odehrálo v srpnu, v roce 2027 to bude podle serveru Skyandtelescope také srpen. (Snímek ukazuje konjunkci Venuše a Jupiteru v roce 2023)
Autor: NASA, MAFRA
Skyandtelescope také doporučuje použít dalekohled. „Obě planety se vejdou do stejného zorného pole a možná budete moci špehovat několik Jupiterových jasnějších měsíců. (Konjunkce Venuše a Jupiteru na pozadí pražského panorama v roce 2023)
Autor: NASA, MAFRA
Devatenáctým Horálkovým APOD snímkem je záběr na Venuši a Jupiter spolu se srpkem Měsíce nad tibetským klášterem Minya z listopadu 2019.
Autor: Petr Horálek
JUPITER DALEKOHLEDEM. Na této kompozitní fotografii je planeta Jupiter, jak ji vidí nový vesmírný dalekohled Hubble Space. (8. srpna 2019)
Autor: NASA / ESA / A. Simon / M.H.Wong, Reuters
Konjunkce Měsíce, Venuše a Jupiteru 22. února 2023 v 18:00 SEČ
Autor: Petr Horálek
Povrch planety Venuše, jak jej zachytila svými radary mezi roky 1990–1994 sonda Magellan.
Autor: NASA
Snímek konjunkce tří planet z 28. května 2013 zachycená Markem Peckou.
Autor: Marek Pecka
Květnová konjunkce tří planet
Autor: Petr Horálek, Hvězdárna v Úpici
Trojitá konjunkce planet (Jupiter, Venuše a Merkur) na snímku Petra Horálka z hvězdárny v Úpici
Autor: Petr Horálek
Bílé tečky ukazují konjunkci tří planet vyfocenou Marcelem Čížem po desáté hodině večer
Autor: Martina Jelínková
Konjunkce tří planet Jupitera, Venuše a Merkura na snímku Martiny Jelínkové. Pořízeno v obci Líšnici - Varadov (Praha západ)
Autor: Martina Jelínková
Na snímku Martiny Jelínkové jsou z konjunkce tří planet vidět jen dvě Jupiter a Venuše. Pořízeno v obci Líšnici - Varadov (Praha západ)
Autor: Martina Jelínková
Konjunkce tří planet Jupitera, Venuše a Merkura, jak ji v úterý 28. května zachytil Marian Kokavec.
Autor: Marian Kokavec
Konjunkce tří planet Jupitera, Venuše a Merkura, jak ji v úterý 28. května zachytil Marian Kokavec. Jedna z planet je slabě viditelná v mraku.
Autor: Marian Kokavec
Konjunkce tří planet zachycená Markem Matuchou v okolí města Slaný.
Autor: Marek Matucha
Konjunkce tří planet zachycená Markem Matuchou v okolí města Slaný.
Autor: Marek Matucha
I na Broumovsku bylo možné sledovat trojitou konjunkci planet. Pro čtenáře Technetu ji v tomto případě zachytil Čestmír Černý.
Autor: Čestmí Černý
I na Broumovsku bylo možné sledovat trojitou konjunkci planet. Pro čtenáře Technetu ji v tomto případě zachytil Čestmír Černý.
Autor: Čestmír Černý
I na Broumovsku bylo možné sledovat trojitou konjunkci planet. Pro čtenáře Technetu ji v tomto případě zachytil Čestmír Černý.
Autor: Čestmír Černý
Marian Kokavec zachytil trojitou konjunkci planet (Jupiter, Venuše a Merkur) na jižním Slovensku.
Autor: Marian Kokavec
Marian Kokavec zachytil trojitou konjunkci planet (Jupiter, Venuše a Merkur) na jižním Slovensku.
Autor: Marian Kokavec
Trojitá konjunkce planet (Jupiter, Venuše a Merkur) na snímku Petra Horálka z hvězdárny v Úpici
Autor: Petr Horálek
Trojitá konjunkce planet (Jupiter, Venuše a Merkur) na snímku Petra Horálka z hvězdárny v Úpici
Autor: Petr Horálek
Trojitá konjunkce planet (Jupiter, Venuše a Merkur) na snímku Petra Horálka z hvězdárny v Úpici
Autor: Petr Horálek