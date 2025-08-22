Už jste slyšeli o černém Měsíci? Připravte se na vzácnou podívanou

  15:35
I když by se mohlo zdát, že název černý Měsíc má něco společného se zatměním naší přirozené oběžnice, důvod tohoto pojmenování je jiný. Nesouvisí ani s tím, že by se přes nějaké prvky v atmosféře Země zdál Měsíc tmavší nebo nějak zabarvený. Důvod leží v nebeské mechanice.
Měsíc v novu | foto: NASA

Podobně jako třeba modrý Měsíc, který značí poměrně vzácnou událost, kdy v jednom měsíci nastanou dva úplňky, je i černý Měsíc spojený s fázemi Měsíce. Tedy s tím, jak se mění úhel dopadajícího světla ze Slunce. Stejně jako u modrého, ani černý Měsíc není formálním astronomickým označením.

Než se dostaneme k tomu, co konkrétně výše zmíněný název značí, musíme si připomenout měsíční fáze. Měsíc prochází několika hlavními fázemi, které jsou nov, první čtvrt, úplněk, poslední čtvrt a znovu nov, ale může k nim přidat i další části, kterými Měsíc prochází po každých přibližně 7,3 dne. Jsou to dorůstající srpek, dorůstající měsíc, couvající měsíc a couvající srpek.

Fáze měsíce: nov (new moon), dorůstající srpek (waxing crescent), první čtvrt (first quarter), dorůstající měsíc (waxing gibbous), úplněk (full moon), couvající měsíc (waning gibbous), poslední čtvrt (last quarter) a couvající srpek (waning crescent)

Zda měsíce „ubývá“ nebo „přibývá“ poznáte podle toho, na které straně je z pohledu pozorovatele osvětlená část. Pokud je napravo, je Měsíc ve fázi mezi novem a úplňkem a laicky řečeno dorůstá. V opačném případě, kdy je nalevo, tak přechází od úplňku k novu a „couvá“. Odborný termín pro celý tento cyklus od novu k novu je lunace a trvá jeden synodický měsíc (cca 29,5 dne).

Různé černé Měsíce

A právě nejbližší nov nás bude v souvislosti s černým Měsícem zajímat. Kdo si pamatuje označení modrý Měsíc, možná už mu došlo, že i černý Měsíc označuje úkaz, kdy se v jednom kalendářním měsíci stihnou proběhnout dva novy. Ale není to jediná možnost.

Další událost, kdy se můžeme setkat s označením černý Měsíc počítá s ročním obdobím, tedy jarem, létem, podzimem a zimou. Pokud v jejich průběhu nastanou čtyři novy, třetí je označován právě jako černý. A koneční třetí možnost, ta nastává pouze v únoru. Černý Měsíc je pojmenování případu, kdy se v kalendářním měsíci nestihne odehrát ani jedno novoluní a právě únor je jediný tak krátký měsíc, kdy je to možné.

Sobotní novoluní náleží k druhému případu, tedy je to třetí nov v letní sezoně, která bude mít čtyři novoluní. Podle astronomů nastane přesně v sobotu 23. srpna v 8:06 SELČ.

Pro pozorovatele oblohy to má tu výhodu, že svit Měsíce nebude rušit pozorování jiných objektů. A protože je léto a teploty v noci jsou ještě snesitelné, je možné to využít k pozorování řady hvězd i planet, které by jinak pouhým okem byly viditelné hůře.

Můžete si tak například lépe prohlédnout Mléčnou dráhu. Pokud jste dostatečně daleko od světelného znečištění, můžete dokonce vidět část naší galaxie pouhým okem. Vyjma Merkuru jsou nyní na obloze v noci či k ránu v našem zorném poli viditelné všechny planety, byť ty vzdálenější Uran a Neptun jen za pomoci dalekohledu. K jejich lokalizaci můžete využít některou z řady aplikací, které ukazují pohyb vesmírných objektů po naší obloze.

Ještě jednou se ovšem vrátíme k černému Měsíci. Koho zaujal a chtěl by vědět, kdy nastane další třetí novoluní ze čtyř v jednom ročním období, vězte, že to bude až 20. srpna 2028 a bude naposledy v tomto desetiletí. Koho zajímá černý Měsíc v podobě druhého novu v jednom kalendářním Měsíci, bude si muset počkat do 31. srpna 2027. A měsíc, kdy se neobjevní ani jedno novoluní, je únor v roce 2033.

Témata: Měsíc, Léto, Slunce

