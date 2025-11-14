Blue Origin svou největší raketu tato vyslal teprve podruhé. Start mise NG-2, který byl o čtyři dny odložen kvůli špatnému počasí v oblasti a silným slunečním bouřím, proběhl v noci na pátek. Zahájil ho zážeh všech sedmi motorů BE-4 nosiče New Glenn při odletu ze startovacího komplexu 36 na Cape Canaveral Space Force Station.
Raketa New Glenn o délce 98 metrů vystoupala do vesmírného prostoru, kde se oddělil první stupeň, který se následně autonomně snesl k přistávací plošině Jacklyn, která se nacházela v Atlantiku. Zaměstnanci společnosti podle agentury Reuters bouřlivě jásali, když raketový motor přistál ve svislé poloze na plošině vzdálené 600 kilometrů od pobřeží. Záchrana části s motory BE-4 je nezbytný krok k recyklaci a snížení nákladů podobně jako u SpaceX.
Mezitím se zažehly oba motory BE-3U pohánějící druhý stupeň nosiče New Glenn. Následně byl odstřelen kryt a vypuštěna dvojice sond ESCAPADE(Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers).
Jak jsme psali již dříve, motor BE-4 vyvíjela firma Blue Origin pro dvě různé rakety, vedle New Glenna ještě pro Vulcan konsorcia ULA, kde si motor odbyl i svou premiéru. Obě rakety přitom mají různé požadavky: Vulcan je na jedno použití, New Glenn má s těmito motory létat opakovaně. Což na BE-4 kladlo často protichůdné požadavky.
Druhý stupeň, který nebude opakovaně využitelný, pohání motor BE-3U, který je upravený BE-3PM z New Shepparda tak, aby dokázal fungovat ve vesmírném vakuu.
Nosič umožní vynášet 13 tun na geostacionární dráhu (GTO) a 45 tun na nízkou oběžnou dráhu Země (LEO). V případě prvních startů z Floridy bude návrat probíhat na dálkově ovládanou mořskou plošinou.
Sledování Marsu
Jednalo se teprve o druhý let rakety, na kterou společnost Jeffa Bezose a NASA spoléhají při dopravě lidí a zásob na Měsíc.
První zkušební let rakety New Glenn v lednu dopravil prototyp satelitu na oběžnou dráhu, ale nepodařilo se přistát s raketovým motorem na člunu v Atlantiku.
|
Bezos poprvé vypustil svou raketu, která může konkurovat Muskově SpaceX
Identické orbitální sondy pro Mars, pojmenované Escapade, stráví rok poblíž Země, kde se budou nacházet ve vzdálenosti 1,5 milionu kilometrů. Jakmile se na podzim příštího roku Země a Mars dostanou do správné polohy, duo se i za pomocí gravitačního praku odpoutá od Země, aby se vydalo k rudé planetě, kam dorazí v roce 2027.
Jakmile se kosmická loď dostane na oběžnou dráhu Marsu, zmapuje horní atmosféru planety a rozptýlená magnetická pole a bude studovat, jak tyto sféry interagují se slunečním větrem.
Pozorování by měla objasnit procesy, které vedou k úniku atmosféry z Marsu, a pomoci vysvětlit, jak se planeta změnila z vlhké a teplé na suchou a prašnou. Vědci také zjistí, jak nejlépe chránit astronauty před drsným radiačním prostředím Marsu.
Jedná se o relativně nízkorozpočtovou misi, jejíž náklady nepřesahují 80 milionů dolarů a řídí ji kalifornská univerzita UC Berkeley. NASA ušetřila peníze tím, že se přihlásila k jednomu z prvních letů New Glenn.
Marsovské orbitální sondy měly odstartovat loni na podzim, ale NASA tuto ideální příležitost k vypuštění nevyužila kvůli obavám z možných zpoždění s novou raketou Blue Origin. Země a Mars se dostávají do vhodné pozice pro rychlý přelet jen jednou za dva roky.
Souboj o Měsíc?
New Glenn, pojmenovaná po Johnu Glennovi, prvním Američanovi, který obletěl svět, je pětkrát větší než rakety New Shepard, které vysílají bohaté klienty na okraj vesmíru ze západního Texasu. Blue Origin plánuje s její pomocí v příštích měsících vypustit prototyp lunárního modulu Blue Moon na demonstrační misi.
Společnost Blue Origin, vytvořená v roce 2000 zakladatelem Amazonu Jeffen Bezosem, již má smlouvu s NASA na třetí přistání astronautů na Měsíci v rámci programu Artemis. Je ovšem možné, že by mohla vyšoupnout z prvních přistání SpaceX, pokud se jí podaří předstihnout firmu Elona Muska v testech. SpaceX chce pro přistání posádky využít svou loď Starship, která je o téměř 30 metrů vyšší než New Glenn.
Minulý měsíc však úřadující správce NASA Sean Duffy znovu otevřel smlouvu na první přistání posádky na Měsíci, přičemž uvedl obavy ohledně tempa pokroku lodí Starship v letových testech z Texasu. Společnosti Blue Origin i SpaceX představily plány na urychlení přistání.
|
NASA zvažuje jiné dodavatele. Musk může přijít o monopol na přistání na Měsíci
NASA nyní plánuje vyslat astronauty na cestu kolem Měsíce na začátku příštího roku pomocí své vlastní rakety Space Launch System (SLS). Příští posádka se v rámci mise Artemis III pokusí o přistání. Americká kosmická přitom tlačí na to, aby se astronauti vrátili na povrch Měsíce do konce desetiletí, aby porazili Čínu. Před více než půl stoletím během programu Apollo NASA kráčelo po Měsíci dvanáct astronautů.
|
16. ledna 2025