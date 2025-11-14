Největší konkurent SpaceX vynesl marsovské sondy. Podařilo se i přistání

Autor:
  9:48
Společnost Blue Origin ve čtvrtek vypustila svůj velký nosič New Glenn s dvojicí kosmických lodí Escapade, které budou studovat Mars a sluneční vítr. Po předchozím neúspěchu se jí povedl i návrat jednoho stupně a udělala tak další krok k znovupoužitelnosti svých nosičů a tím pádem úspoře nákladů.

Blue Origin svou největší raketu tato vyslal teprve podruhé. Start mise NG-2, který byl o čtyři dny odložen kvůli špatnému počasí v oblasti a silným slunečním bouřím, proběhl v noci na pátek. Zahájil ho zážeh všech sedmi motorů BE-4 nosiče New Glenn při odletu ze startovacího komplexu 36 na Cape Canaveral Space Force Station.

Start rakety New Glenn s marsovskými sondami Escapade
Profil mise NG-2
Přistání druhého stupně nosiče New Glenn na plošině při misi NG-2
Umělecká představa jedné z dvojice marsovských sond ESCAPADE nad Marsem.
20 fotografií

Raketa New Glenn o délce 98 metrů vystoupala do vesmírného prostoru, kde se oddělil první stupeň, který se následně autonomně snesl k přistávací plošině Jacklyn, která se nacházela v Atlantiku. Zaměstnanci společnosti podle agentury Reuters bouřlivě jásali, když raketový motor přistál ve svislé poloze na plošině vzdálené 600 kilometrů od pobřeží. Záchrana části s motory BE-4 je nezbytný krok k recyklaci a snížení nákladů podobně jako u SpaceX.

Mezitím se zažehly oba motory BE-3U pohánějící druhý stupeň nosiče New Glenn. Následně byl odstřelen kryt a vypuštěna dvojice sond ESCAPADE(Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers).

Profil mise NG-2

Jak jsme psali již dříve, motor BE-4 vyvíjela firma Blue Origin pro dvě různé rakety, vedle New Glenna ještě pro Vulcan konsorcia ULA, kde si motor odbyl i svou premiéru. Obě rakety přitom mají různé požadavky: Vulcan je na jedno použití, New Glenn má s těmito motory létat opakovaně. Což na BE-4 kladlo často protichůdné požadavky.

Druhý stupeň, který nebude opakovaně využitelný, pohání motor BE-3U, který je upravený BE-3PM z New Shepparda tak, aby dokázal fungovat ve vesmírném vakuu.

Nosič umožní vynášet 13 tun na geostacionární dráhu (GTO) a 45 tun na nízkou oběžnou dráhu Země (LEO). V případě prvních startů z Floridy bude návrat probíhat na dálkově ovládanou mořskou plošinou.

Sledování Marsu

Jednalo se teprve o druhý let rakety, na kterou společnost Jeffa Bezose a NASA spoléhají při dopravě lidí a zásob na Měsíc.

První zkušební let rakety New Glenn v lednu dopravil prototyp satelitu na oběžnou dráhu, ale nepodařilo se přistát s raketovým motorem na člunu v Atlantiku.

Bezos poprvé vypustil svou raketu, která může konkurovat Muskově SpaceX

Identické orbitální sondy pro Mars, pojmenované Escapade, stráví rok poblíž Země, kde se budou nacházet ve vzdálenosti 1,5 milionu kilometrů. Jakmile se na podzim příštího roku Země a Mars dostanou do správné polohy, duo se i za pomocí gravitačního praku odpoutá od Země, aby se vydalo k rudé planetě, kam dorazí v roce 2027.

Umělecká představa jedné z dvojice marsovských sond ESCAPADE nad Marsem.

Jakmile se kosmická loď dostane na oběžnou dráhu Marsu, zmapuje horní atmosféru planety a rozptýlená magnetická pole a bude studovat, jak tyto sféry interagují se slunečním větrem.

Pozorování by měla objasnit procesy, které vedou k úniku atmosféry z Marsu, a pomoci vysvětlit, jak se planeta změnila z vlhké a teplé na suchou a prašnou. Vědci také zjistí, jak nejlépe chránit astronauty před drsným radiačním prostředím Marsu.

Jedná se o relativně nízkorozpočtovou misi, jejíž náklady nepřesahují 80 milionů dolarů a řídí ji kalifornská univerzita UC Berkeley. NASA ušetřila peníze tím, že se přihlásila k jednomu z prvních letů New Glenn.

Marsovské orbitální sondy měly odstartovat loni na podzim, ale NASA tuto ideální příležitost k vypuštění nevyužila kvůli obavám z možných zpoždění s novou raketou Blue Origin. Země a Mars se dostávají do vhodné pozice pro rychlý přelet jen jednou za dva roky.

Souboj o Měsíc?

New Glenn, pojmenovaná po Johnu Glennovi, prvním Američanovi, který obletěl svět, je pětkrát větší než rakety New Shepard, které vysílají bohaté klienty na okraj vesmíru ze západního Texasu. Blue Origin plánuje s její pomocí v příštích měsících vypustit prototyp lunárního modulu Blue Moon na demonstrační misi.

Společnost Blue Origin, vytvořená v roce 2000 zakladatelem Amazonu Jeffen Bezosem, již má smlouvu s NASA na třetí přistání astronautů na Měsíci v rámci programu Artemis. Je ovšem možné, že by mohla vyšoupnout z prvních přistání SpaceX, pokud se jí podaří předstihnout firmu Elona Muska v testech. SpaceX chce pro přistání posádky využít svou loď Starship, která je o téměř 30 metrů vyšší než New Glenn.

Minulý měsíc však úřadující správce NASA Sean Duffy znovu otevřel smlouvu na první přistání posádky na Měsíci, přičemž uvedl obavy ohledně tempa pokroku lodí Starship v letových testech z Texasu. Společnosti Blue Origin i SpaceX představily plány na urychlení přistání.

NASA zvažuje jiné dodavatele. Musk může přijít o monopol na přistání na Měsíci

NASA nyní plánuje vyslat astronauty na cestu kolem Měsíce na začátku příštího roku pomocí své vlastní rakety Space Launch System (SLS). Příští posádka se v rámci mise Artemis III pokusí o přistání. Americká kosmická přitom tlačí na to, aby se astronauti vrátili na povrch Měsíce do konce desetiletí, aby porazili Čínu. Před více než půl stoletím během programu Apollo NASA kráčelo po Měsíci dvanáct astronautů.

16. ledna 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

„Nejostřejší“ motoráky jezdily v USA, a to už v pravěku motorové trakce

Motorový vůz McKeen

V raném období rozvoje motorové trakce na železnici se ve Spojených státech vyráběly netradičně řešené motoráky McKeen. Na první pohled nás zaujme jejich karoserie s ostrou přídí a nápadnými kulatými...

Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic

Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...

Polární záři bude možné vidět i z Česka. Kde budete mít největší šanci?

Panoramatický snímek nazvaný Oblouk polární záře nad Mikulovem pořídil...

Dnes večer a zřejmě i v dalších dnech bude možné v Česku pozorovat polární záři, následek silných slunečních erupcí. Pozorování může zkomplikovat mlha, nízká oblačnost a jasný měsíc, uvedl Český...

Chtěli byste bydlet ve vesmíru? Takto by to mohlo vypadat

Výhled z observatoře Cupola, kterou namontovali na stanici ISS

V roce 2030 by měl skončit provoz Mezinárodní vesmírné stanice a již nyní se připravuje i stroj, který ji má dopravit do atmosféry a byl vybrán prostor na Zemi, kam by mohly zbytky dopadnout....

Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích

Ohořelá jízdenka na vlak jednoho z účastníku železničního neštěstí ze 14....

Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....

Přesné laserové řezání plechů: Jak na to, když projekt vyžaduje 8 metrů a preciznost?

Ve spolupráci
Besta Trade

Ve světě průmyslové výroby a strojírenských konstrukcí je volba správné technologie pro dělení materiálu klíčová. Zatímco menší díly lze řezat mnoha způsoby, skutečný technický oříšek nastává, když...

14. listopadu 2025

Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě

L-39 Skyfox letoun Vodochody

Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...

14. listopadu 2025

Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích

Ohořelá jízdenka na vlak jednoho z účastníku železničního neštěstí ze 14....

Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....

14. listopadu 2025

Britská letadlová loď nejdříve honila Bismarcka, pak ji potopila ponorka

Třetí HMS Ark Royal jde ke dnu poté, co ji během 2. světové války zasáhlo...

Dne 14. listopadu 1941 se potopila britská letadlová loď HMS Ark Royal zasažená předchozího dne torpédem německé ponorky U 81 u Gibraltaru. Nebyla to první loď s tímto jménem a ani poslední.

13. listopadu 2025  18:18

Drtivá většina lidí nepozná hudbu od AI, a to může být problém pro autory

Ilustrační snímek

Francouzská streamovací služba Deezer tento týden oznámila, že každý den dostává přibližně 50 tisíc skladeb, které jsou zcela vygenerovány umělou inteligencí. Spolu se zjištěním, že 97 % lidí...

13. listopadu 2025  11:23

Největší diamant nehledejte na Zemi, musíte se podívat do vesmíru

Podle některých astronomů se v centru bílého trpaslíka BPM 37093 ukrývá diamant...

Diamanty nenajdeme pouze na Zemi. Je jich plný vesmír a někdy nám jejich miniaturní verze mohou padat na hlavu, když jsou součástí objektů, které k nám doputovaly z vesmíru. Ty mnohem větší však...

13. listopadu 2025

Nejlevnější gramofon Technics se povedl. Umí něco, co dražší modely ne

Technics SL-40CBT

Legendární pohon „direct drive“, ve kterém je talíř gramofonu přímou součástí motoru, dostal i nejlevnější přírůstek, model SL-40CBT. Vedle tradičních analogových výstupů má i Bluetooth modul pro...

13. listopadu 2025

Důležitý rozsudek ukazuje, že by tvůrci AI měli platit za trénovací data

ilustrační snímek

Společnost OpenAI prohrála v Německu spor, který by mohl ukázat cestu, jak se autoři mohou bránit proti využití svých děl zdarma pro trénování velkých jazykových modelů. Jedna z tamních organizací na...

12. listopadu 2025  16:21

Lajkujeme už dvacet let. Kouzelné tlačítko změnilo svět, vzniklo opsáním

Komentář
Hledání práce - sociální sítě

Blíží se 17. listopad. V Česku si ho spojujeme s revolucí z roku 1989. Ta trochu zastínila neblahé události o půl století dříve. Nacisté během nich popravili devět vůdců studentských protestů....

12. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

TEST: Mezi mrakodrapy poslal jinou Duklu. AI modely pro školu se spletly několikrát

Premium
AI ve škole

Dvě minuty. Tak dlouho trvalo otevřít v počítači AI model Claude, naťukat do něj zadání referátu o Jupiteru a zkopírovat odpověď do Wordu. Výsledek? Na jedničku. Vyzkoušeli jsme však mnohem více...

12. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jižní Korea pokukuje po vlastních atomových ponorkách. Mohlo by jí to vyjít

Stavba ponorky třídy Virginia USS Minnesota

Soul se už myšlenkou na flotilu podmořských člunů poháněných energií z jádra zabývá delší dobu. V minulosti ho od jejich nákupu odrazovali spojenci, zejména Spojené státy. Současná americká...

12. listopadu 2025

Black Friday je tady: 7 tipů na dárky, které letos stojí za to

Advertorial
Black Friday v T.S.BOHEMIA přináší velké slevy

Do konce listopadu budu mít nakoupené všechny vánoční dárky. Také jste si letos slíbili, že tentokrát proběhne prosinec v klidu a pohodě? Vlastně to není vůbec nemožné. A to nejlepší na nákupech s...

11. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.