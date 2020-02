Jak se prosazují v kosmu soukromníci, prozradí v úterý v Rozstřelu odborníci

Téměř deset let nemá americká kosmická agentura NASA vlastní loď, která by mohla dopravit do vesmíru lidskou posádku. V dohledné době by se to mohlo změnit, pokud se podaří strojům soukromých společností projít všemi potřebnými testy.

Pak budou cesty do vesmíru z amerických vesmírných základen pro své zákazníky z řad států, firem i soukromníků zajišťovat podnikatelé. Nejznámější je Elon Musk a jeho firma SpaceX.

Na něj i aktivity dalších soukromých vesmírných dobyvatelů se bude moderátor Dominik Vršanský ptát konstruktéra české družice Lucky 7 Jaroslava Laifra a Dušana Majera, který propaguje kosmonautiku a provozuje oborový web.

Družice Lucky-7

Ve studiu Rozstřelu se bude diskutovat o tom, kdy se dočkáme letu posádky na palubě lodi Elona Muska a jaké jeho další vesmírné projekty mají šanci na realizaci. Hovořit se bude i o tom, že se Spojené státy chtějí i po mnoha letech vrátit na Měsíc a co tam vůbec chtějí dělat. Dostane se i na další soukromé společnosti, které pomáhají NASA s návratem do kosmu. V další části rozhovoru se zaměříme na českou stopu ve vesmíru a budeme se ptát také na družici Lucky 7, kterou sestrojil Jaroslav Laifr.

