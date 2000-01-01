I přes částečné potíže s vývojem strojů, které mají na Měsíc dopravit lidskou posádku, NASA na konci května představila velké plány na vybudování tamní základny. Spolu s tím oznámila i další investice určené pro společnosti, které vyrobí měsíční vozítka.
Do roku 2029 plánuje NASA výstavbu polostálé infrastruktury a zahájí první operace v oblasti osídlení a logistiky. Celý plán se skládá z několika fází. Už v březnu NASA oznámila program ve výši 20 miliard dolarů na výstavbu stálé základny poháněné jadernou a solární energií na jižním pólu Měsíce do roku 2032.
Než na měsíční povrch doputují lidé, chce vesmírná agentura vyslat robotické přistávací moduly a poskakující drony, aby prozkoumaly a zmapovaly náročný terén Měsíce. Také bude třeba využít systémy, které budou kolem Měsíce kroužit ve vesmírném prostoru. NASA tak zveřejnila třeba i vizualizaci znázorňující měsíční družici určenou k zajištění komunikace, určování polohy a navigace při operacích a průzkumných činnostech na Měsíci.
Robotický průzkum by měl trvat až do roku 2029, přičemž k Měsíci by měly odletět v rámci 25 startů 4 metrické tuny nákladu. To vše bez potřeby lidské kontroly. Na ilustraci jsou astronauté ve skafandrech Axiom Space vystupující výtahem ze Starship HLS během mise Artemis IV.
V další fázi chce NASA na Měsíci vybudovat jaderné a solární elektrárny, včetně štěpných reaktorů. Na obrázku je vizualizace měsíčního vozítka využívajícího radioizotopové topné jednotky (RHU) k udržení provozních teplot v drsných měsíčních podmínkách.
NASA také vybrala další výrobce přistávacích modulů, které by mohly přepravovat astronauty a náklad. Zakázky na výrobu těchto systémů získaly společnosti Blue Origin, Intuitive Machines a Astrobotic.
Dále chce NASA postavit na Měsíci jadernou a solární elektrárnu, včetně štěpných reaktorů. Do roku 2032 chce vesmírná agentura, aby lidé mohli žít na Měsíci v „polopermanentním“ bydlení. Vizualizace dronu MoonFall při provozu v blízkosti jižního pólu Měsíce.
Během třetí fáze výstavby měsíční základny plánuje NASA přejít od počátečních demonstrací využívání místních zdrojů (ISRU) k dlouhodobějšímu zavádění technologií určených k využívání měsíčních materiálů pro průzkum a operace na povrchu.
NASA rovněž oznámila, kdo bude vyrábět LTV vozidla určená k nasazení na povrchu Měsíce.
Zakázky na produkci LTV získaly společnosti Astrolab a Lunar Outpost. Na vizualizace je revidovaná podoba lunárního vozidla Eagle od Lunar Outpost
Testy roveru FLEX od Astrolab v poušti v Kalifornii
Do roku 2032 chce vesmírná agentura, aby lidé mohli žít na Měsíci v „polopermanentním“ bydlení. Plány NASA však spoléhají na to, že bude připravena kosmická loď, která dokáže bezpečně transportovat lidi na Měsíc.
Společnost SpaceX Elona Muska má smlouvu na stavbu plavidla s názvem Starship Human Landing System, které však čelilo četným nezdarům a zpožděním. Ještě například Starship nevyzkoušela ani tankování na oběžné dráze, jak je vidět na ilustraci.
Vozítka pro Měsíc vyvíjí řada firem, například toto měsíční vozítko od Toyoty je poměrně velký stroj s délkou kolem šesti metrů a je určeno pro přepravu dvou osob. Jeho hlavní výhodou je natlakovaná kabina.
Toyota Lunar Cruiser dokáže vyvinout rychlost až 10 kilometrů za hodinu, což se sice nezdá mnoho, ale kolem místa přistání na Měsíci není potřeba se dostat nikam rychle a daleko.
Stroj vyráběný ve spolupráci se společnostmi Bridgestone a Mitsubishi Heavy Industries, které budou dodávat pneumatiky, respektive zdroje energie, se má někdy na začátku následujícího desetiletí dostat na měsíční povrch.
A protože je projekt přetlakového vozidla Lunar Cruiser určený pro vesmírnou misi, je pod patronací japonské kosmické agentury JAXA, která misi dohodla s NASA. Americká agentura má totiž program na starosti. Pokud by šlo vše podle plánů, mělo by stroj Toyoty dorazit na povrch Měsíce kolem roku 2032.
Vyrobit stroj pro pohyb po měsíčním povrchu je složité už jen proto, jak se výrazně na Měsíci mění teplota na Slunci a v oblastech, kam nesvítí.
Na rozdíl od prvních strojů určených pro přepravu astronautů na povrchu Měsíce při misích Apollo 15, 16 a 17 bude Lunar Cruiser celý uzavřený a natlakovaný. Astronauté tak v něm nebudou muset být oblečeni do těžkých skafandrů.
I když má Luna zhruba šestkrát slabší gravitaci a její povrch je pokryt jemným regolitem, ale najdou se i místa, kde by se klasická pneumatika mohla prorazit, a tak se sází na celokovové bezdušové pneumatiky.
Na jejich designu společnost spolupracuje se známým výrobcem Bridgestone, který testuje jejich odolnost a funkce na speciálním zařízení. Každé kolo Lunar Cruiser bude poháněno samostatně.
Pohon elektromotorů zajistí kyslíko-vodíkové články, které v uzavřeném okruhu budou nabíjeny pomocí solárních panelů za využití elektrolýzy. Tento systém má na starosti Mitsubishi Heavy Industries.
Pokud jste na předchozích obrázcích hledali přední dveře, bylo vaše úsilí marné, do Lunar Cruiseru se totiž vstupuje zadem.
Toyota už představila první technický prototyp, na kterém testuje různé technologie a chování. První jízda stroje tak například ukázala, že řidič nebude mít k dispozici volant, ale bude stroj řídit joystickem. Pokud tedy bude chtít. Stroj by měl být plně autonomní.
Podle portálu Science Japan nebude přední okno stroje určeno pro případnou orientaci řidiče, ten bude mít k dispozici obrazovky. I kvůli tomu, že poblíž jižního pólu Měsíce svítí sluneční světlo téměř vodorovně. Stín vozítka pak nechává cestu bezprostředně vpředu zcela temnou. K dispozici bude i LiDARový senzor pro detekci překážek. Celý stroj má sloužit i jako útočiště, v němž astronauté mohou přežít dlouhé měsíční noci a plnit některé vědecké úkoly.
