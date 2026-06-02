13. července 2025
Myslíte si, že vás nezaskočí hustota, krevní skupiny ani Mléčná dráha? Vyzkoušejte si 20 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie i techniky a zjistěte, jestli máte vědecký přehled pevnější než...
Hlavní centrála společnosti Google se nachází v poměrně malém městečku Mountain View, jako řada dalších velkých amerických technologických firem, ale třeba i část vývoje NASA. Právě tady buší srdce...
Ruská Apšeronská úzkokolejka vznikla kdysi kvůli dopravě těženého dřeva, ale důležitou se stala i pro dopravu osobní. Dnes už tato železnice zdaleka není tak rozsáhlá jako dřív, nepěkné redukce z ní...
Jeden z největších leteckých dnu v Evropě La Ferté-Alais se koná každoročně v květnu na jih od Paříže na letišti Cerny-La Ferte-Alais, které letos slaví 80 let od svého založení. Francouzi to berou...
„Brzy o nás uslyšíte, uděláme všechno, co bude možné.“ Tak se těsně před výskokem loučili v noci z 28. na 29. prosince 1941 dva parašutisté s kapitánem letounu. Právě začínal jeden z největších činů...
Názvy některých vesmírných úkazů pozorovaných ze Země nedávají příliš logický smysl. Platí to i pro úplněk, který nastal poslední květnový den. Ačkoliv byl označován jako modrý mikroúplněk, nebyl ani...
Námořnictvo Spojených států chystá kuriózní test. Chce zkusit napájet svou základnu v Norfolku z jaderných reaktorů letadlové lodě Ford. Plovoucí atomová elektrárna má své výhody. Americké ozbrojené...
I přes částečné potíže s vývojem strojů, které mají na Měsíc dopravit lidskou posádku, NASA na konci května představila velké plány na vybudování tamní základny. Spolu s tím oznámila i další...
Svět počítačů s operačním systémem Windows se rozrůstá o dalšího výrobce čipů. Na veletrhu Computex 2026 ukázala společnost Nvidia nový čip RTX Spark, který má přinést dostatek výkonu v kombinaci s...
Byla symbolem krásy, touhy i hollywoodské slávy. Za ikonickým úsměvem Marilyn Monroe se ale skrývala osamělost, psychické problémy a život plný nejistoty. V seriálu Před 100 lety představujeme příběh...
V době streamovacích služeb je to skoro nepředstavitelné, ale před pětadvaceti a více lety byl jediný způsob, jak si doma pustit nový film, si jej koupit nebo půjčit na VHS kazetě nebo DVD. Za...
Norský král Haakon VII. se na konci května 1926 vydal na obyčejnou procházku se dvěma psíky své manželky. V poklidné vilové čtvrti u Osla se však procházka změnila v zápas s rozzuřeným buldokem.
Na přelomu května a června 1916 se u Jutského poloostrova odehrála jedna z největších námořních bitev všech dob. Utkaly se v ní britské Velké a německé Širokomořské loďstvo, Grand Fleet a...
Měsíční úplněk není zas až tak výjimečná záležitost, protože ho vidíme zpravidla jednou do měsíce. Nebyl by to ale člověk, aby si i na tomto úkazu ze svého pohledu nenašel zajímavosti. Co tedy našel...
Astronomové objevili v naší blízkosti skupinu extrémně starých hvězd, které podle všeho původně nepatří do Mléčné dráhy. Podle nové studie mohou být tyto objekty pozůstatkem dávné trpasličí galaxie,...
Ludvík Souček patřil k nejčtenějším českým autorům science fiction 20. století. Ačkoli vystudoval medicínu a působil jako vojenský lékař i zubař, veřejnost si ho zapamatovala především jako vypravěče...