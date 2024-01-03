náhledy
Pro společnost Prada je to patrně poprvé, co spolupracuje na projektu, který bude přesahovat hranice světa, kde žijeme. Musí přitom věnovat pozornost každému detailu, protože tu jde o životy.
Autor: Axiom Space/Prada
O spolupráci společnosti Axiom Space a oděvní firmy Prada na vývoji skafandrů pro měsíční misi se ví již několik let. Nyní se objevily některé další detaily toho, jak postupuje vývoj obleku, především jeho jedné části.
Autor: Axiom Space/Prada
Vůbec poprvé totiž bylo veřejnosti představen i „vnitřní prádlo“, které budou astronauti nosit pod skafandrem Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU).
Autor: Axiom Space/Prada
Oficiálně se tato část obleku pro pobyt astronautů na Měsíci nazývá „oděv s kapalinovým chlazením a ventilací (LCVG)“.
Autor: Axiom Space/Prada
Úkolem tohoto obleku s kapalinovým chlazením a ventilací je regulace tělesné teploty astronauta během výstupů mimo loď.
Autor: Axiom Space/Prada
Pečlivě navržený systém využívá k cirkulaci chladicí tekutiny síť trubiček, které jsou vedené přes hlavní svalové skupiny těla.
Autor: Axiom Space/Prada
Návrh oděvu (zde bez hadiček) čerpá podle zprávy společnosti z odborných znalostí společnosti Prada v oblasti inženýrského pletení a inovativních designových konceptů.
Autor: Axiom Space/Prada
Firma Axiom Space také při návrhu využila znalosti Prady v oblasti materiálů, které umožnily najít specializovaná vlákna, která mají umožnit opakované nošení během mnoha dlouhotrvajících misemi.
Autor: Axiom Space/Prada
Na rozdíl od starších chladicích oděvů je oblek LCVG vybaven plně redundantním chladicím okruhem, který zajišťuje spuštění záložního systému, když selže ten primární.
Autor: Axiom Space/Prada
LCVG je navržen jako vysoce výkonná vnitřní vrstva skafandru AxEMU...
Autor: Axiom Space/Prada
...k ochraně astronautů před nehostinným okolním prostředím, až budou poprvé po víc než 50 letech prozkoumávat měsíční povrch při misi Artemis IV.
Autor: Axiom Space/Prada
Detail vedení chladiva ve vnitřním obleku určeném pod skafandr AxEMU
Autor: Axiom Space/Prada
Při vývoji obleku byly využity techniky 3D modelování, aby se našly cesty, jak dostatečně chladit a větrat při udržení dostatečného pohodlí během až osmihodinových výstupů.
Autor: Axiom Space/Prada
Detail helmy skafandru AxEMU pro astronauty mise Artemis IV
Autor: Axiom Space/Prada
Detail helmy skafandru AxEMU pro astronauty mise Artemis IV
Autor: Axiom Space/Prada
Zadní pohled na skafandr AxEMU pro astronauty mise Artemis IV, který by měl odolat extrémním tepelným podmínkám a prostředí s výskytem mikrometeoroidů u měsíčního jižního pólu
Autor: Axiom Space/Prada
Logo na skafandru pro astronauty mise Artemis IV
Autor: Axiom Space/Prada
Skafandr pro astronauty mise Artemis IV
Autor: Axiom Space/Prada
V tomto skafandru by se měli po povrchu Měsíce pohybovat astronauté mise Artemis IV
Autor: Axiom Space/Prada
Rukavice skafandru AxEMU pro astronauty mise Artemis IV
Autor: Axiom Space/Prada
Detail části skafandru AxEMU pro astronauty mise Artemis IV
Autor: Axiom Space/Prada
Záběr z tříhodinového testu AxEMU, který poskytl zpětnou vazbu o flexibilitě a obratnosti skafandrů, stejně jako o uspořádání, fyzickém designu, mechanických vůlích uvnitř systému HLS (Human Landing System) společnosti SpaceX v kalifornském Hawthornu.
Autor: SpaceX
AxEMU v simulaci přechodové komory HLS, kde je přes maketu přenosného systému podpory života (PLSS) neboli „batohu“ na zádech skafandrů. připojen k systému zajišťujícímu tlak ve skafandrech a dodávající astronautům vzduch, elektrickou energii, chlazení a další.
Autor: SpaceX
Skafandr AxEMU při testu použití různých nástrojů v systému ARGOS (Active Response Gravity Offload System) v Johnsonově vesmírném středisku NASA
Autor: Axiom Space
Popis vyvíjeného skafandru AxEMU
Autor: Prada / Axiom Space
Boční pohled na vyvíjený skafandr AxEMU
Autor: Axiom Space
Skafandr AxEMU je vyvíjen pro misi Artemis III, která vrátí lidi na Měsíc.
Autor: Axiom Space
Jednotný návrh AxEMU se dá vyvíjet, škálovat a přizpůsobovat pro mise na povrchu Měsíce a na nízké oběžné dráze (LEO).
Autor: Axiom Space
Skafandr Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) obsahuje helmu s hledím, světla a HD kameru.
Autor: Axiom Space
Rukavice, které jsou součástí skafandru AxEMU.
Autor: Axiom Space