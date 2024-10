Evropská sonda letí zjistit, zda máme proti asteroidu soudného dne šanci

Část 1/3

Dávno přežitá je představa, že asteroidy jsou obří balvany. Dnes už víme, že představují nesmírně pestré a překvapivé světy. Když americká sonda OSIRIS-REx odebírala vzorky hornin z asteroidu Bennu, měla se jeho povrchu dotknout speciálním ramenem, na jehož konci byla odběrová hlava, kterou mnozí vzhledově i funkčně přirovnávali k olejovému filtru do automobilu. Počítalo se s tím, že se hlava zastaví na povrchu, během následujících pěti sekund odebere vzorky horniny (uvolněný dusík z nádržky měl povrchový prach a horninu fouknout do „filtru“) a sonda pak zahájí odlet od asteroidu. Leč co se nestalo: odběrová hlava s „filtrem“ zajela do asteroidu jako nůž do másla. Než se sonda rozhodla při rychlosti 10 cm/s pro odlet, zajela odběrová hlava půl metru pod povrch.

Asteroid Bennu není výjimka. Třeba měsíc planety Mars Phobos má jen zhruba dvoutřetinovou hustotu ve srovnání s tím, jakou by měl mít, kdyby byl kompaktním tělesem. Pokud ho dnes vědci popisují, tak jako „hromadu stavební suti“. Phobos je přitom dost možná původně asteroidem, který si Mars na své pouti vesmírem „přivlastnil“.

Ne, asteroidy nejsou velké balvany. Tedy: ano, některé jsou. Ale ne všechny.

Koláž ESA zachycuje srovnání měsíce Dimorphos s římským Koloseem

Vždyť je to tak jednoduché… Nebo ne?

Asteroidy křižují Sluneční soustavou, přičemž občas se nám nějaký připlete do cesty. Není to příliš častá událost, ale když už nastane, stojí za to. Dinosauři by mohli vyprávět. Kdyby mohli.

Na filmovém plátně vypadá obrana před nebezpečnými asteroidy jednoduše: standardním řešením problému bývá raketa s pořádnou atomovou bombou. Vizuální efekt je pro diváka ohromující, ale na hony vzdálený od reality.

Rozbíjet asteroid nemá smysl, protože tím jednolité těleso proměníme v déšť menších. Jejich velikost samozřejmě závisí na velikosti asteroidu a na síle výbuchu. Pro nás je ale důležitější, že mrak balvanů zůstává na kolizním kurzu se Zemí. A v tom je celé tajemství úspěšné planetární obrany: pokud chceme naši planetu ochránit, musíme změnit dráhu letu asteroidu.

Aerodynamický kryt rakety Falcon 9, která sveze sondu Hera do meziplanetárního prostoru

Možností, jak toho docílit, je několik. Pokud už musíme použít jadernou nálož, pak nikoli k rozbití tělesa, ale právě ke změně jeho dráhy: bomba se odpálí na povrchu nebo nad povrchem asteroidu tak, aby výbuch zafungoval jako raketový motor. A opět je tu háček: ve vakuu nevzniká po výbuchu (i atomovém) tlaková vlna jako v atmosféře, nýbrž efekt exploze na/nad povrchem asteroidu je jiný. A to ten, že se povrch prudce ohřeje a odpaří. A právě tato odpařená hornina splní funkci raketového motoru, když „zatlačí“ na asteroid určitým směrem. Jednoduché by to nebylo i proto, že asteroidy rotují.

Efektu „raketového motoru“ můžeme dosáhnout třeba i pomocí zrcadla, které bude koncentrovat energii do jedné oblasti asteroidu a tím odpařovat místní materiál (záleží samozřejmě na složení). Nebo můžeme použít přímo raketový motor dopravený na povrch tělesa. Ideálně iontový: ten pro dosažení stejného výsledku spotřebuje desetkrát méně paliva než klasický chemický. Vyvíjí sice jen velmi nízký tah, ale může pracovat dlouhé roky. I tato malá síla, působící po několik let, by stačila k odklizení asteroidu z dráhy Země.

Nebo můžeme použít tzv. gravitační traktor. Jde o koncept, s nímž přišli bývalí američtí astronauti Edward Lu a Stanley Love. Kdyby se k asteroidu o průměru až dvou set metrů mířícímu k Zemi přiblížila dvacetitunová sonda, vychýlila by ho pouze svou gravitací během jediného roku natolik, že by ke kolizi nedošlo.

A pak je tu nejjednodušší metoda, použití „hrubé síly“. Tedy změnit dráhu letu asteroidu tím, že do něj narazíme.

Poznámka pod čarou: všechny výše popsané metody fungují jen na relativně malé asteroidy, s objektem o průměru několik kilometrů dnes prostě nehneme. Kdyby tedy hrozil střet třeba s tělesem o průměru deseti kilometrů, byli bychom bezmocní. A abychom byli schopni reagovat, musíme kosmického zabijáka v každém případě objevit včas. Nebo vybudovat kosmickou obdobu „železné kopule“ schopnou reagovat téměř v reálném časem.