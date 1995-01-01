náhledy
V době svého vzniku ještě sovětská kosmická stanice Mir byla prvním dlouhodobě obývaným lidským výtvorem v kosmickém prostoru. První ze jejích sedmi modulů se dostal na oběžnou dráhu 20. února 1986. Přesně před 25 lety pak stanice zanikla, když byla navedena do atmosféry, kde z větší části shořela. Připomeňme si část její historie.
Autor: NASA
První modul vynesla na oběžnou dráhu raketa Proton-K. Až na připojovací modul, který vynesl k Miru raketoplán Atlantis, dopravila všechny moduly ke stanici tato ruská raketa. Na snímku je příprava nasazení ochranného krytu na základní modul stanice Mir.
Autor: NASA
Start prvního modulu kosmické stanice Mir. Podle ruské kosmické agentury (Roskosmos) stála výstavba a údržba kosmického komplexu 4,2 miliardy dolarů.
Autor: NASA
Základní blok modulu Mir, jak jej viděla posádka první expedice v březnu 1986. Stanice se pohybovala průměrnou rychlostí 28 776 kilometrů za hodinu, od zemského povrchu byla vzdálena okolo 400 kilometrů.
Autor: NASA
Celkem měla stanice Mir sedm modulů. Na obrázku je schéma prvního z nich.
Autor: NASA
Další moduly byly přidávány průběžně. K základními tak přibyl Kvant-1 a Kvant-2. Tato konfigurace je na snímku.
Autor: NASA
Rozšiřující se vesmírná stanice Mir s nově dorazivším modulem Kristall v levém dolním rohu, který je připojen naproti modulu Kvant-2.
Autor: NASA
Kosmická stanice Mir měla kapacitu až 6 kosmonautů, které dopravovaly kosmické lodě Sojuz-TM nebo Sojuz-T. Později se přidaly i raketoplány.
Autor: archiv Antonín Vítek, pro iDNES.cz
Stanice měřila 32 metrů na délku, 31 metrů na šířku a 27 metrů na výšku. Celková hmotnost činila 130 až 140 tun. Na fotografii je pohled na kosmickou stanici Mir z raketoplánu při misi STS-63 v únoru 1995
Autor: NASA
Modul Spektr připojený ke kosmické stanici Mir. V pravém horním rohu je vidět částečně rozložený solární panel.
Autor: NASA
Stanice Mir za 15 let letu na oběžné dráze přivítala 104 kosmonautů z 12 zemí, z toho 11 žen. Obydlena byla 4 592 dní. Na fotografii je vnitřek modulu Spektr po připojení ke stanici Mir..
Autor: NASA
Netradiční pohled na stanici Mir na snímku pořízeném během mise STS-74. Vlevo je vidět nový modul Spektr a nahoře dokovací modul.
Autor: NASA
První dvoučlenná posádka vstoupila na Mir 15. března 1986, poslední jej opustila 15. června 2000. Na snímku je fotografie stanice Mir s ruským kosmonautem Poljakovem vyhlížejícím z okna pořízená z raketoplánu Discovery během letu STS-63
Autor: NASA
Zkompletování stanice se protáhlo do dubna 1996, kdy byl připojen poslední modul Priroda. Největší zkouškou pro kosmickou stanici byla srážka nákladní lodě Progress M-34 s modulem Spektr 25. června 1997. Byly poškozeny sluneční panely a porušena hermetičnost pláště. Stanici se podařilo uvést do provozu po několika týdnech.
Autor: archiv Antonín Vítek, pro iDNES.cz
Několikrát posunuté rozhodnutí o ukončení provozu stanice Mir došlo naplnění 23. března 2001, kdy v lednu připojený Progress M1-5 s 2,7 tuny pohonných látek navedl Mir do atmosféry tak, aby se rozpadl nad pustými oblastmi jižního Pacifiku, kde leží i zbytky, které neshořely. Na snímku jsou trosky kosmické stanice Mir zachycené ze souostroví Fidži.
Autor: NASA
Představu o tom, jak se žilo na Miru mohli získat návštěvníci předloňské výstavy Space Mission na Výstavišti Brno.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA