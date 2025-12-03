Rusové vyměnili kosmonauta pro let na ISS. Měl kopírovat data Muskovy firmy

Následující let s posádkou na Mezinárodní vesmírnou stanici může být na dlouhou dobu poslední, kdy se do vesmírného prostoru dostal ruský kosmonaut. Při listopadovém startu byla totiž poškozena jediná rampa, odkud Rusové vysílají pilotované lety, a možná se zanedlouho nebudou moct spolehnout ani na pomoc USA. Ruský kosmonaut, který měl se SpaceX letět na ISS, byl totiž přistižen při špionáži.
Kosmonaut ruské vesmírné agentury Roskosmos Oleg Artěmjev s kolegy na ISS

I přes válku na Ukrajině spolupracují Spojené státy a Rusko na provozu Mezinárodní vesmírné stanice a na dopravě posádky na ni. Poslední takový let se uskutečnil na konci listopadu. Na palubě lodi Sojuz MS-28 byly dva ruští kosmonauti a jeden astronaut vyslaný americkou vesmírnou agenturou NASA.

28. listopadu 2025

Během startu však byla poškozena rampa číslo 31/6 na kazašském Bajkonuru. Ta byla přitom jediná, odkud Rusko vysílalo posádky do vesmírného prostoru. Dokud nebude rampa opravena nebo připravena jiná pro tyto potřeby, nemohou Rusové vlastními silami vysílat do vesmíru kosmonauty.

Start rakety poškodil slavnou rampu na Bajkonuru. Rusko nemůže posílat lidi do vesmíru

Jediný dopravní prostředek na ISS jsou tak nyní lodě Crew Dragon, které recipročně vozí na stanici ruské kosmonauty. Ale to se nyní může změnit.

Zkušený kosmonaut ruské vesmírné agentury Roskosmos Oleg Artěmjev byl totiž vyřazen z následujícího letu Crew-12 kvůli „porušení amerických předpisů o národní bezpečnosti“.

Podle serveru The Insider citovaného serverem Space.com kosmonaut údajně vyfotografoval dokumentaci, motory a další citlivé technologie SpaceX a poté použil svůj telefon k exportu utajovaných informací, když absolvoval školení v sídle společnosti SpaceX v Hawthorne v Kalifornii.

„Moje kontakty potvrzují, že k porušení došlo a bylo zahájeno meziresortní vyšetřování,“ řekl expert na kosmické lety Georgij Triškin serveru The Insider.

„Vyloučení někoho z mise dva a půl měsíce před jejím zahájením bez jasného vysvětlení je spíš nepřímou indicií něž jasným důkazem. Je ale velmi těžké si představit situaci, ve které by zkušený kosmonaut mohl neúmyslně spáchat tak hrubého porušení,“ dodal na Telegramu.

Triškin zároveň uvedl, že místo Artěmjeva poletí v únoru 2026 na misi Crew-12 Andrej Feďajev. Ten se tak stane prvním Rusem, který dvakrát poletí na Crew Dragon. Právě kvůli této zkušenosti byl určen jako náhradník, protože se tak zmenšil objem potřebného výcviku.

Členové týmu Crew6, který tvořili dva Američané Stephen Bowen a Warren Hoburg společně s Rusem Andrejem Feďajevem a astronautem Spojených arabských emirátů (SAE) Sultánem Nijadím před návratem za Zemi z ISS.

Nyní není jasné, zda bude mít tento incident nějaké hlubší následky a Američané třeba odmítnou vynášet ruské kosmonauty na ISS. A to i s přihlédnutím k tomu, že Rusko nyní nemá možnost, jak tuto službu USA oplatit.

Rusové by tak kompletně přišli o možnost létat na Mezinárodní vesmírnou stanici a možná by ji tak mohli opustit předčasně, před jejím plánovaným koncem v roce 2030.

