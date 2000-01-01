Mezinárodní vesmírná stanice měla skončit již několikrát. Nynější „definitivní“ termín jejího opuštění je stanoven na rok 2030, poté bude navedena do atmosféry Země. Ale možná se tato definitiva ještě posune.
První moduly Mezinárodní vesmírné stanice se na orbitu dostaly v roce 1998. Byl to ruský modul Zarja, vynesla na oběžnou dráhu ruská třístupňová nosná raketa Proton, která odstartovala z kosmodromu Bajkonur 20. listopadu 1998. Počátkem prosince toho roku se pak zrodila Mezinárodní vesmírná stanice (ISS), když se k Zarje připojil americký modul Unity. ISS je trvale „obydlena“ od příchodu první posádky v listopadu 2000.
Od té doby se tento nejdéle lidmi obývaný objekt na oběžné dráze Země postupně rozrůstal. Naposledy to bylo před pěti roky, kdy se k ní připojil ruský modul Nauka. Ten se měl mimochodem dostat do kosmického prostoru v roce 2007.
Do projektu je zapojeno pět vesmírných agentur: americká NASA, ruský Roskosmos, japonská JAXA, kanadská CSA a evropská ESA.
Mezinárodní vesmírná stanice v listopadu 2021. Snímek byl pořízen z paluby Crew Dragonu.
ISS poskytuje prostor pro dlouhodobý pobyt šesti obyvatel a pro celou řadu experimentů.
ISS byl původně navržen pro 15 let služby a tak se o jejím konci hovoří již opravdu dlouho. Stanice, u níž má největší podíl na nákladech NASA, je rozdělena na ruský a americký segment.
Hlavní slovo na ukončení provozu ISS, či jimi spravovaných částí, tak mají Rusko a USA.
Životnost stanice ISS se prodlužovala již několikrát.
Bushova administrativa počítala s koncem provozu v roce 2016 a Obama v roce 2010 prodloužil provoz do roku 2020.
Obamova administrativa pak navrhla prodloužení americké účasti v projektu až do roku 2024, což bylo později i potvrzeno s možností prodloužení až do roku 2028 nebo 2030.
NASA přitom do roku 2013 utratila za provoz ISS ročně asi tři miliardy dolarů ze 17 miliard celkového rozpočtu.
Aktuálně tedy oficiálně NASA podporuje setrvání ISS na oběžné dráze až do roku 2030.
Rusko se zavázalo pokračovat v provozu stanice nejméně do roku 2028, o rok dříve chce přitom začít budovat vlastní stanici.
Později pak zástupci Roskosmosu uvedli, že by při tom mohli využít některé segmenty ISS, které by v roce 2030 odpojili od americké části a renovovali.
Vše se ale může ještě změnit a minimálně část spravovaná NASA a partnery by mohla přežít do druhé poloviny roku 2032. O další prodloužení života ISS usilují američtí zákonodárci.
Americký senátní výbor pro obchod, vědu a dopravu totiž toto prodloužení navrhuje, aby bylo možné „vyhnout se mezeře v nepřetržité lidské přítomnosti a ve schopnostech (USA, pozn. red.) operování na nízké oběžné dráze Země a vyhnout se tak postoupení vedení Číně dříve, než budou připraveny komerční stanice“.
Zda to nakonec povede k tomu, aby se 420 tun těžká Mezinárodní vesmírná stanice s více než 916 kubickými metry přetlakového prostoru udržela na oběžné dráze ještě nějakou chvíli, tak ještě není jisté. Nejdříve musí návrh podpořit celý Senát a Sněmovna reprezentantů a poté i prezident Trump.
Po ukončení provozu ISS plánuje NASA a někteří partneři podporovat plány pro budoucí komerční systémy, které by zároveň umožnily další využívání vesmíru v blízkosti Země.
NASA podporuje vývoj takových stanic prostřednictvím svého programu Commercial LEO Destinations, který již využívá například Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose a Voyager Technologies, které plánují vesmírné stanice Orbital Reef (na ilustraci) a Starlab.
