Mezinárodní vesmírná stanice možná neshoří v roce 2030 v atmosféře Země
Oceli jako na desetipatrový panelák. V Explosii staví nezničitelnou budovu
Nestává se každý den, že bychom mohli nahlédnout do odhalených útrob budovy v pardubické Explosii, kde se bude míchat bezdýmný střelný prach. Stavbu jsme zastihli ještě ve fázi, kdy bylo možné vidět...
Jedinou elektrickou železnici na Kubě postavil podnikatel a filantrop z USA
Již nějakou dobu je Kuba jedním velkým skanzenem, kde snad kromě voskových svíček nic nefunguje. Není tedy divu, že stejně dopadla i jediná tamní elektrická železnice. I ta už spíše nefunguje, než...
Legendární maďarská harmonika se vyráběla i jako trolejbus Ikarus 280T
Historicky nejpočetnější kloubový autobus Ikarus 280 zná snad každý. Ve své době se tento maďarský stroj v nemalém množství exportoval i do Československa. Z tohoto autobusu přímo vycházel i kloubový...
Poslechový masakr: 15 hodin slepých testů je za námi, účastnily se stovky zájemců
A je to za námi. Více než tři stovky posluchačů se během dvou dnů zúčastnily slepých poslechových testů uspořádaných redakcí Technetu na výstavě Audio Video Show 2026. Program běžel bez přestávky.
KVÍZ: Nádhera i hnus. Jak obstojíte na výletě do mikrosvěta?
Mikroskop dokáže dát odpovědi na nejrůznější otázky. Také umí nabídnout úplně nový pohled na svět kolem nás. Schválně, poznáte, které běžně známé předměty zachytil elektronový mikroskop na...
POZOR VLAK: Je ohrožena železniční nostalgie v Česku?
Komunita, která v Česku zajišťuje a miluje železniční nostalgickou techniku a jízdy patří mezi nejvýraznější v Evropě. Součást Českých drah, ČD Nostalgie, byla do konce loňského roku největším...
Letadlová loď USS Ford měla problémy už před požárem. Je na moři moc dlouho
Americké námořnictvo muselo kvůli požáru stáhnout svoji nejmodernější letadlovou loď z války proti Íránu. USS Ford však měla obtíže už delší dobu. Posádka se potýkala s ucpanými toaletami. Letadlovka...
Mezinárodní vesmírná stanice měla skončit již několikrát. Nynější „definitivní“ termín jejího opuštění je stanoven na rok 2030, poté bude navedena do atmosféry Země. Ale možná se tato definitiva...
Dokážou genetici odlišit jednovaječná dvojčata? Co všechno o nás prozradí DNA
Jedno z jednovaječných dvojčat vraždilo a zanechalo na smrtící zbrani svou DNA. Kriminalisté nedokážou určit, který z bratrů trestný čin spáchal, a vrah tak unikne trestu. Skutečně je genetika...
Máme výsledky poslechového experimentu. Mnohé překvapí, některé naštvou
Jsou drahé kabely zbytečnou snobárnou a vyhozenými penězi, nebo racionálním způsobem, jak ze své poslechové sestavy dostat maximum? Nejen na tyto otázky jsme hledali odpovědi v sérii veřejných...
Před čtvrtstoletím prolétaly nad ostrovy Fidži trosky kosmické stanice Mir
V době svého vzniku byla sovětská kosmická stanice Mir prvním dlouhodobě obývaným lidským výtvorem v kosmickém prostoru. První ze jejích sedmi modulů se dostal na oběžnou dráhu 20. února 1986. Přesně...
Rusko vyslalo z opraveného Bajkonuru k ISS náklad. Loď má ale problémy
Rusům se podařilo opravit loni poškozenou startovací rampu na kosmodromu Bajkonur dříve než se čekalo. V neděli z ní tak mohla odletět raketa Sojuz s nákladní lodí Progress k Mezinárodní vesmírné...
Firma staví datacentra z lidských mozkových buněk. Teoreticky jsou výhodná
Australský startup Cortical Labs před rokem představil první prakticky použitelný počítač poháněný živými nervovými buňkami. Teď chce propojit víc těchto strojů a využít jejich společnou výpočetní...
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Rekonstrukce slavného Aera Ab-11 vrcholí. V roce 1926 se zapsalo do historie
V Leteckém muzeu Kbely vrcholí rekonstrukce letounu Aero Ab-11, který před 100 lety absolvoval rekordní propagační let Evropou, severní Afrikou a Malou Asií. Restaurátoři vracejí repliku exponátu s...
