Perseidy dnes zřejmě neukáží maximum „padajících hvězd“. Důvodem není to, že by se roj vyčerpal, ale Měsíc, který je tři dny po úplňku. Jeho svit tak výrazně naruší tuto noční podívanou. I když jsou Perseidy poměrně bohaté, zvláště kolem maxima, letos se budeme muset spokojit spíš s těmi jasnějšími zástupci, kteří přesvítí měsíční zář.
Perseidy jsou oblíbené nejen kvůli své bohatosti, ale i tím, že spadají do období prázdnin, kdy je teplo a člověk má tak trochu víc času. Není u nich však třeba čekat až do jejich vrcholu. Již v předcházejících dnech bylo při pohledu na noční oblohu možno sledovat řadu létavic, protože světelné stopy prachu v naší atmosféře z komety 109P Swift-Tuttle jsou na naší obloze k vidění mezi 17. červencem a 24. srpnem a směrem k vrcholu jejich počet narůstá, po maximu se pak podle dřívějšího vyjádření Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě prudce snižuje.
Perseidy by měli lidé na nebi hledat spíše v druhé polovině noci. Souhvězdí Persea, odkud meteory zdánlivě vylétají, v té době stoupá vysoko nad obzor.
Pro sledování meteorů je třeba odjet daleko od měst, do míst s minimálním světelným znečištěním, nejlépe do hor nebo oblastí tzv. tmavé oblohy.
Využít můžete třeba některou z oblastí tmavé oblohy. Jsou to Jizerská oblast tmavé oblohy, Beskydská oblast tmavé oblohy, Manětínská oblast tmavé oblohy a Podyjská oblast tmavé oblohy .
První zmínky o meteorickém roji Perseid pocházejí ze třetího století. Lidé si tehdy meteorů všimli krátce po umučení svatého Vavřince. Někdy se jim proto přezdívá Slzy svatého Vavřince. Jde o prachové částice z komety 109P Swift-Tuttle, která se naposledy přiblížila ke Slunci v prosinci 1992. Znovu k tomu dojde až v roce 2126.
Meteorické částice, zvané meteoroidy Perseid, vstupují do atmosféry značnou rychlostí (kolem 60 km/s), začínají zářit ve výšce asi 120 kilometrů nad Zemí a zhasínají o několik desítek kilometrů níž. Vlétají přitom do atmosféry z jednoho směru, neboť pocházejí ze stejného zdroje.
Pokud budete chtít úkaz fotografovat, najděte si místo, kde neruší světlo z měst ani cest. Ideální je postavit fotoaparát na pevný stativ. Optimální je fotografický přístroj se širokoúhlým objektivem, který zabere co největší část oblohy. Nastavte co nejdelší expozici a vysokou citlivost, ostření na nekonečno. Pokud máte možnost dálkového spuštění spouště, využijte ji.
„Při fotografování pozor na družice, kterých je nyní vidět velké množství. Pokud fotografujete, sledujte své fotografované pole i očima. Pokud zde meteor spatříte, máte jistotu. Navíc družice by v sekvenci snímků mohla být vidět i na sousedních snímcích. Jasná Perseida má typicky zelený začátek stopy a červenobílý konec,“ vysvětloval před několika roky Martin Gembec z portálu Astro.cz.