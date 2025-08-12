Dnes vrcholí Perseidy. Podívanou naruší okoukanější těleso

Autor:
  10:44
Dnes vrcholí roj Perseid. Ty jsou k vidění již od poloviny července a jejich množství do dnešního dne narůstalo. Tradiční letní nebeská podívaná navzdory jasné obloze bude tentokrát chudší.

Perseidy dnes zřejmě neukáží maximum „padajících hvězd“. Důvodem není to, že by se roj vyčerpal, ale Měsíc, který je tři dny po úplňku. Jeho svit tak výrazně naruší tuto noční podívanou. I když jsou Perseidy poměrně bohaté, zvláště kolem maxima, letos se budeme muset spokojit spíš s těmi jasnějšími zástupci, kteří přesvítí měsíční zář.

Perseidy jsou oblíbené nejen kvůli své bohatosti, ale i tím, že spadají do období prázdnin, kdy je teplo a člověk má tak trochu víc času. Není u nich však třeba čekat až do jejich vrcholu. Již v předcházejících dnech bylo při pohledu na noční oblohu možno sledovat řadu létavic, protože světelné stopy prachu v naší atmosféře z komety 109P Swift-Tuttle jsou na naší obloze k vidění mezi 17. červencem a 24. srpnem a směrem k vrcholu jejich počet narůstá, po maximu se pak podle dřívějšího vyjádření Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě prudce snižuje.

Perseidy by měli lidé na nebi hledat spíše v druhé polovině noci. Souhvězdí Persea, odkud meteory zdánlivě vylétají, v té době stoupá vysoko nad obzor.

Radiant, neboli místo na obloze, z něhož je možné vidět meteoroidy daného meteorického roje.

Pro sledování meteorů je třeba odjet daleko od měst, do míst s minimálním světelným znečištěním, nejlépe do hor nebo oblastí tzv. tmavé oblohy.

Využít můžete třeba některou z oblastí tmavé oblohy. Jsou to Jizerská oblast tmavé oblohy, Beskydská oblast tmavé oblohy, Manětínská oblast tmavé oblohy a Podyjská oblast tmavé oblohy .

Ukradené nebe nás ráno mění v zombie a škodí přírodě. Zhasneme?

První zmínky o meteorickém roji Perseid pocházejí ze třetího století. Lidé si tehdy meteorů všimli krátce po umučení svatého Vavřince. Někdy se jim proto přezdívá Slzy svatého Vavřince. Jde o prachové částice z komety 109P Swift-Tuttle, která se naposledy přiblížila ke Slunci v prosinci 1992. Znovu k tomu dojde až v roce 2126.

Meteorické částice, zvané meteoroidy Perseid, vstupují do atmosféry značnou rychlostí (kolem 60 km/s), začínají zářit ve výšce asi 120 kilometrů nad Zemí a zhasínají o několik desítek kilometrů níž. Vlétají přitom do atmosféry z jednoho směru, neboť pocházejí ze stejného zdroje.

Pohled do radiantu roje Perseidy nad planetáriem ve slovenské Kolonici
Jeden z meteorů z meteorického roje Perseid, který z ISS zachytil astronaut William L. Stefanov, v roce 2011.
Meteorický roj Perseid v roce 2012
Hvězdná obloha 13. srpna 2013
39 fotografií

Pokud budete chtít úkaz fotografovat, najděte si místo, kde neruší světlo z měst ani cest. Ideální je postavit fotoaparát na pevný stativ. Optimální je fotografický přístroj se širokoúhlým objektivem, který zabere co největší část oblohy. Nastavte co nejdelší expozici a vysokou citlivost, ostření na nekonečno. Pokud máte možnost dálkového spuštění spouště, využijte ji.

„Při fotografování pozor na družice, kterých je nyní vidět velké množství. Pokud fotografujete, sledujte své fotografované pole i očima. Pokud zde meteor spatříte, máte jistotu. Navíc družice by v sekvenci snímků mohla být vidět i na sousedních snímcích. Jasná Perseida má typicky zelený začátek stopy a červenobílý konec,“ vysvětloval před několika roky Martin Gembec z portálu Astro.cz.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Perseidy, Meteor

Nejčtenější

KVÍZ: Jak znáte svět z nadhledu?

Vyzkoušejte si, jestli poznáte různá zajímavá místa na světě z leteckých pohledů. Uvidíte části měst i konkrétní stavební objekty, ale i krásy přírodní. Případné dotazy a připomínky ke kvízu...

Přistávací manévr se změnil v katastrofu. Nehoda boeingu stála život 229 lidí

Ani přístroje nejsou neomylné. Kapitán letu Korean Air 801 ze Soulu na tichomořský ostrov Guam kvůli nim udělal chybu a s obřím boeingem narazil do země jen několik kilometrů před ranvejí. Tragická...

Neúnavné hašení leteckou technikou v Chorvatsku. Tříhodinový tanec v horku

Spolupracovníci Technetu si mnohdy neodpočinou ani na dovolené. Kdo by odolal, když mu přímo před okny nabírají vodu hasičská letadla Canadair CL-415 a Air Tractor AT802F Fire Boss? Hašení požárů v...

Bez atomovek to nešlo. Proč byla k porážce Japonců nutná jaderná zkáza

Japonsko dostalo poslední možnost ukončit válku 27. července 1945, kdy rozhlas odvysílal text Postupimské deklarace. Alternativou bylo pouze naprosté zničení. Suzukiho vláda deklaraci ignorovala....

Komunistický ministr Chňoupek patřil k uznávaným diplomatům, uměl se oblékat

Dlouhých sedmnáct let seděl na postu ministra zahraničí a stal se jednou z nejvýraznějších tváří normalizační éry. Bohuslav Chňoupek, rodák z bratislavské Petržalky, patřil k loajálním kádrům...

Dnes vrcholí Perseidy. Podívanou naruší okoukanější těleso

Dnes vrcholí roj Perseid. Ty jsou k vidění již od poloviny července a jejich množství do dnešního dne narůstalo. Tradiční letní nebeská podívaná navzdory jasné obloze bude tentokrát chudší.

12. srpna 2025  10:44

Z téhle Jidášovy kozy by měl Jan Karafiát radost. Znáte puntíkatý liberator?

Soutěž

Radim Effenberger se s námi v soutěži Příběh mého modelu podělil s velmi netradičním letounem B-24 Liberator. Jak sám píše, jde o zbarvení, které skoro nikdo nezná, jež však mělo svůj účel. Předejme...

12. srpna 2025

Čtvrt století od zkázy Kursku. Z ruského námořnictva je regionální hrozba

Dnes uplynulo přesně 25 let od katastrofy ruské ponorky Kursk. Pod hladinou Barentsova moře v ní zahynulo 118 námořníků. Rusko ve svém ponorkovém programu dál pokračuje. Jeho námořnictvo je ovšem jen...

12. srpna 2025

Piloti věděli, že není šance, přesto se nevzdali. V Boeingu 747 zemřelo 520 lidí

Před čtyřiceti lety se na horu Takamagahara v Japonsku zřítil letoun s pěti sty lidmi na palubě. Kvůli prasklině v trupu a nefunkční hydraulice piloti nemohli s obřím boeingem přistát, přesto jejich...

11. srpna 2025

KVÍZ: Jak znáte svět z nadhledu?

Vyzkoušejte si, jestli poznáte různá zajímavá místa na světě z leteckých pohledů. Uvidíte části měst i konkrétní stavební objekty, ale i krásy přírodní. Případné dotazy a připomínky ke kvízu...

vydáno 11. srpna 2025

Pátrání po účelu tohoto ultra hlasitého „zabijáka“ vede ke kolejím

Pokračujeme v naší cestě za krásami drážní žesťové sekce a stejně jako se hráč na trubku snad občas zasní při představě, že se nechá obejmout náručí masívního suzafonu, i my jsme mezi houkačkami...

10. srpna 2025

Poklad ze sklepa zažehl zrod modeláře. Krásná Avia BH-11 byla jasná volba

Soutěž

Na první modely se nezapomíná. To, že je dobré je uchovat, dokládá i příběh, který nám poslal Tomáš Frána. Letadélka z jeho začátků pomohla zažehnout modelářský zápal v další generaci. Tato Avia...

10. srpna 2025

Komunistický ministr Chňoupek patřil k uznávaným diplomatům, uměl se oblékat

Dlouhých sedmnáct let seděl na postu ministra zahraničí a stal se jednou z nejvýraznějších tváří normalizační éry. Bohuslav Chňoupek, rodák z bratislavské Petržalky, patřil k loajálním kádrům...

10. srpna 2025

Na Zemi se vrátili čtyři astronauti, loď Crew Dragon dopadla do oceánu u Kalifornie

Čtveřice astronautů se vrátila z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) na Zemi. Kapsle Crew Dragon přistála v 17:33 SELČ do vod Tichého oceánu u Kalifornie, jak ukázaly záběry NASA. Následně ji z vody...

9. srpna 2025  17:52,  aktualizováno  18:07

Až smrt zastavila vyšetřování sporné Izetbegovičovy role v bosenské válce

První prezident Bosny a Hercegoviny Alija Izetbegović, který se narodil 8. srpna 1925, stál v čele své země deset let od roku 1990. Vedle Srba Slobodana Miloševiče a Chorvata Franja Tudjmana byl jako...

9. srpna 2025  14:30

Vodafone jde proti Oneplay, útočí levným balíčkem sportovních kanálů

Vodafone TV zlevnil svou nabídku sportovních kanálů a vytváří tak tlak na konkurenční Oneplay. To však má v rukávu eso v podobě exkluzivity na přenosy českých fotbalových zápasů nejvyšší ligy.

9. srpna 2025  10:39

Návrat k počátkům. Oprášení tanku T-90 dokazuje posun v umění modelářském

Soutěž

Je těžší model postavit, nebo se vrátit v čase a opravit svůj někdejší kousek z dob začátků? Odpověď na tuto otázku můžete najít v příspěvku, který nám do soutěže Příběh mého modelu poslal modelář...

9. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.