Meteory patřící k roji Leonid pochází z částí komety 55P/Tempel-Tuttle. Dostaly název podle latinského pojmenování souhvězdí Lva – Leo, kde se nachází takzvaný radiant roje, tedy místo, odkud meteory zdánlivě vyletují. Pozorování může kazit oblačnost, ale ne Měsíc, který se blíží k novu.
Letos se vrchol roje se zvýšeným počtem meteorů očekává v pondělí 17. listopadu.
„Výpočty odborníků dále naznačují možné zvýšení aktivity 17. 11. ve 23:40 SEČ v souvislosti s přiblížením se k případnému oblaku meteoroidů uvolněných při průletu mateřské komety 55P/Tempel-Tuttle kolem Slunce v roce 1699,“ popisuje na Astro.cz Martin Gembec z libereckém science centru iQLANDIA.
Dodává však, že radiant roje, ležící v souhvězdí Lva, bude tou dobou poměrně blízko obzoru. Kdyby se tak nějaký meteor objevil, může vytvořit velmi dlouhou stopu.
Díky své rychlosti kolem 70km/s jsou známé také událostí, kterou čeští astronomové nazývají jako noc bolidů. Tato událost nastává výjimečně, když se Leonidy projevují tzv. meteorickou bouří, při nichž jsou vidět i tisíce padajících hvězd za hodinu. Masivní projev meteorického roje Leonid lidé poprvé zaznamenali v roce 902 n. l. a jeho silnější projev je k vidění zhruba třikrát za století.
Takto výrazný meteorický „déšť“ byl popsán v letech 1833, 1866 a 1966. Také 17. listopadu 1998 nastalo nečekané maximum meteorického roje Leonid, kdy za hodinu padalo přes 300 meteorů a z toho tak třetina byly velmi jasné meteory, označované jako bolidy. Taková bouře může být krátká jen několik desítek minut a tak záleží na tom, kde se pozorovatel na Zemi nachází.
Meteory, tedy světelné efekty, vznikají třením prachových částic při průletu atmosférou Země o molekuly vzduchu. Přitom se rozžhaví a většinou vypaří. Při ionizaci okolního plynu vznikají na obloze jasné světelné čáry, které je možné pozorovat.
Naposled byl roj velmi aktivní v roce 2002. Tehdy astronomové pražské Štefánikovy hvězdárny uvedli, že jich při pozorování ve Chřibech napočítali pět tisíc za hodinu. Příští meteorický déšť Leonid astronomové očekávají až v roce 2099.
Roj zvyšuje svou aktivitu od 14. listopadu s tím, že maximum pravidelně přichází kolem 17. až 18. listopadu. Vyšší aktivitu lze pak pozorovat až do zhruba 21. listopadu.