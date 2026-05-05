Meteorický roj éta Aquaridy nepatří k těm vydatnějším, ale je zajímavý právě svým původem. Tyto „padající hvězdy“ jsou prachové částice, které zůstaly v kosmickém prostoru po průletu Halleyovy komety, která je viditelná jednou za zhruba 75 let.
Naposledy se objevila ve Sluneční soustavě v roce 1986, příště to bude v roce 2061. Země těmito zbytky prochází dvakrát do roka. Podzimní větev tohoto roje je známa pod názvem Orionidy.
První meteory tohoto roje začínají objevovat v polovině dubna a jejich výskyt trvá prakticky až do konce května. Avšak právě nyní v noci na středu 6. května se očekává maximum tohoto roje, který může z pohledu z našich zeměpisných šířek přinést něco mezi deseti a dvaceti meteory.
Lepší podívanou na něj mají obyvatelé na jižní polokouli nebo v blízkosti rovníku. Jak název napovídá, tyto meteory zdánlivě vylétají ze souhvězdí Vodnáře, ale ten je z pohledu od nás nejvýše až v ranních hodinách při pohledu východo-jižním směrem. Konkrétně je roj pojmenovaný podle hvězdy η-Aqr, poblíž které leží radiant roje.
Sledování oblohy tak vedle oblačnosti může zhoršovat i ranní úsvit a v noci pak Měsíc, který je několik dní po úplňku. Platí zde přímá úměra – čím větší tma, tím více meteorů uvidíte.
Přesto mohou éta Aquaridy při troše štěstí předvést své typické dlouhé a rychlé světelné stopy. Meteory prolétají atmosférou rychlostí přes 60 km za sekundu a patří tak k těm rychlejším. To také znamená, že není vyloučen výskyt výjimečně jasného úkazu, který se nazývá bolid.
28. prosince 2023