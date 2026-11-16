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Blíží se noc bolidů. Kdy sledovat nad Českem Leonidy a co bude vidět?

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  15:17
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Dobová kresba meteorického deště z roku 1833

Dobová kresba meteorického deště z roku 1833 | foto: astro.cz

Radiant meteorického roje Leonidy
Snímek bolidů z meteoriského roje Leonidy z roku 1999.
Meteorický roj Leonidy - Leonida nad Joshua Tree National Park v USA v roce...
Dobová kresba meteorického deště z roku 1833
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Meteorický roj Leonidy je zajímavý mimo jiné rychlými meteory a také událostí, kterou astronomové nazývají jako noc bolidů. Letošní vrchol aktivity meteorického roje Leonidy připadá na noc ze 17. na 18. listopadu.

Leonidy dostaly název podle latinského pojmenování souhvězdí Lva – Leo, kde se nachází takzvaný radiant roje, tedy místo, odkud meteory zdánlivě vyletují. Původcem Leonid je kometa 55P/Tempel-Tuttle. Ta se zhruba každých 33 let vrací do blízkosti Země a Slunce.

Roj, který je aktivní od 6. listopadu do 30. listopadu, zvyšuje svou aktivitu od 14. listopadu s tím, že maximum pravidelně přichází kolem 17. až 18. listopadu. Vyšší aktivitu lze pak pozorovat až do zhruba 21. listopadu.

Ideální bude pozorování v úterý po setmění, kdy by se zhruba do půlnoci měl objevovat největší počet meteorů za hodinu. Letos jich bude někde kolem 15 za hodinu, což je jenom odraz slavných událostí, které se k tomuto roji vážou. Ale i tak bude míst smysl zvednout hlavu a počkat, zda se nějaký záblesk prachové částice hořící v atmosféře neobjeví.

Radiant meteorického roje Leonidy

Leonidy totiž mají jednu z největších rychlostí vstupu do atmosféry mezi známými meteorickými roji, neboť přilétají k Zemi ve směru téměř opačném ke směru zemského pohybu kolem Slunce. A to slibuje zajímavou podívanou.

Díky své rychlosti kolem 70 km/s mohou být zdrojem velmi jasných meteorů, které se nazývají bolidy. Jsou známé také událostí, kterou astronomové nazývají jako noc bolidů. Tato událost nastává výjimečně, když se Leonidy projevují tzv. meteorickou bouří, při nichž jsou vidět i tisíce padajících hvězd za hodinu.

„17. listopadu 1998 nastalo nečekané maximum meteorického roje Leonid, které vstoupilo do paměti jako noc bolidů. Šťastlivci, zvláště na Moravě, zažili opravdu úchvatné divadlo, kdy za hodinu padalo přes 300 meteorů a z toho tak třetina byly velmi jasné meteory, tzv. bolidy,“ připomněl již dříve Martin Gembec na serveru Astro.cz.

Bolidové bouře

Taková bouře může být krátká jen několik desítek minut a tak záleží na tom, kde se pozorovatel na Zemi nachází. Masivní projev meteorického roje Leonid lidé poprvé zaznamenali v roce 902 n. l. a jeho silnější projev je k vidění zhruba třikrát za století.

Snímek bolidů z meteoriského roje Leonidy z roku 1999.

Nejčerstvější vrchol v počtu Leonidů se odehrál v roce 1999, kdy roj vyprodukoval více než 3 000 meteorů za hodinu. Nejpozoruhodnější ze všech byly události z let 1833 a 1966, kdy byla obloha zaplavena žhavými stopami z více než 100 000 padajících hvězd za hodinu.

Výrazné projevy roje Leonid jsme naposledy zaznamenali v roce 2002. Tehdy astronomové pražské Štefánikovy hvězdárny uvedli, že jich při pozorování ve Chřibech napočítali 5 tisíc za hodinu. Příští meteorický déšť Leonidů astronomové očekávají až ke konci století.

Pozorování může kazit počasí

Pro pozorování budou docela příhodné podmínky, protože Měsíc bude v první čtvrti a tak nebude zase až tolik jeho svit rušit slabší meteory. Čekání na projevy tohoto roje si budete moci zkrátit pozorováním planet Jupiter a Mars, které budou blízko radiantu. Problém ale může způsobit oblačnost, která bude nad většinou Česka.

Kdo bude mít štěstí na počasí a vydá se do oblasti, která není narušena světelným smogem, uvidí i slabší meteory, které by třeba z osvětlených míst ve městech nebyly pozorovatelné.

Meteory, tedy světelné efekty, vznikají třením prachových částic při průletu atmosférou Země o molekuly vzduchu. Přitom se rozžhaví a většinou vypaří. Při ionizaci okolního plynu vznikají na obloze jasné světelné čáry, které je možné pozorovat.

28. prosince 2023
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