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Nekontrolovatelná raketa SpaceX se ve středu střetne s Měsícem. Co se stane

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Takto vypadá snímek západu Slunce z povrchu Měsíce, který pořídila sonda Blue...

Takto vypadá snímek západu Slunce z povrchu Měsíce, který pořídila sonda Blue Ghost od společnosti Firefly Aerospace. | foto: Firefly/NASA

Umístění kráteru Einstein
Druhý (horní) stupeň rakety Falcon 9
Unikátní záběr ze zatmění Slunce, které pořídila sonda BlueGhost z povrchu...
Modul Blue Ghost na snímku pořízeném z povrchu Měsíce se Zemí na pozadí...
14 fotografií
Ve středu proběhne unikátní událost, kterou budou sledovat odborníci i amatéři vybavení dalekohledem. Na povrch Měsíce podle současných výpočtů dopadne těleso, které se do kosmu dostalo za zcela jiným účelem.

Není náhodou, že je Měsíc celý pokrytý krátery. Nemá atmosféru, která by mohla vesmírné poutníky, s nimiž se střetne, spálit. Astronomové však příliš takových dopadů nezaznamenali. Nyní mají možnost pozorovat dopad tělesa, jež do kosmického prostoru dostal člověk.

Na jeho povrch totiž narazí raketa SpaceX, která se před rokem a půl vydala na cestu, při níž vynesla dvě sondy, které zamířily právě k Měsíci. Od té doby část tohoto nosiče putovala vesmírem. A právě ve středu má jeho cesta skončit nárazem do povrchu našeho přirozeného souputníka. Horní stupeň rakety, který je velký přibližně jako pětipodlažní budova, má přitom nyní rychlost téměř 2,5 kilometru za sekundu.

Náraz takto relativně velkého tělesa, s odhadovanou hmotností více něž čtyři tuny, s touto rychlostí vyvolá akci, která může být pozorovatelná ze Země za pomoci dalekohledů. Odhaduje se, že nárazová energie odpovídá explozi asi tří tun TNT. Předpokládá se, že vytvoří kráter o průměru více než 17 m.

„Jde o něco opravdu obrovského, co narazí do Měsíce. Není to ani zdaleka nebezpečné, můžeme se prostě kochat tou podívanou,“ řekl pro BBC Matt Bothwell, astronom zabývající se popularizací vědy na Univerzitě v Cambridge.

„Dojde k nárazu, který vyvolá obrovský oblak prachu, možná až 50 km do výšky nebo i výš, a ten se postupem času bude šířit do stran,“ uvedl Bothwell.

Vzhledem k tomu, že Měsíc nemá atmosféru a jeho gravitační přitažlivost je mnohem slabší, bude okamžik nárazu „působivější než jakákoli podobná exploze na Zemi“, dodal Bothwell.

Nosič vynesl měsíční sondy Blue Ghost a HAKUTO-R

Jak jsme psali již dříve, měl přitom horní stupeň rakety, který dokončil svou misi, po vynesení nákladu zamířit zpět do zemské atmosféry, kde měl shořet. Místo toho však vstoupil na takovou dráhu kolem Země, která ho nyní navádí ke srážce s Měsícem.

Jeho nákladem byl modul „Blue Ghost“ americké vesmírné společnosti Firefly Aerospace a také další měsíční zařízení „HAKUTO-R“, tentokrát od japonské vesmírné společnosti iSpace.

1. března 2025

Trajektorii trosek rakety poprvé identifikoval amatérský astronom Bill Gray. Ten upozornil, že trosky nosiče jsou ovlivněny nejen gravitací Země a Měsíce, ale také „tlakem slunečního záření“, a tak bylo obtížné předvídat jejich přesnou cestu.

Podle Grayových výpočtů spadne horní stupeň, který váží asi 4 900 kg, poblíž Einsteinova kráteru na Měsíci ve středu 5. srpna kolem 8:35 hodin SELČ. Z pohledu ze Země je tato lokalita blízko okraje Měsíce.

Umístění kráteru Einstein

Příležitost pro pozorování

Analytici tvrdí, že nebude snadné pozorovat záblesk produkovaný dopadem. Je to proto, že místo dopadu leží na sluncem zalité, denní straně Měsíce.

Protože se však bod nárazu blíží měsíčnímu okraji (z pohledu ze Země), může být ve skutečnosti v příznivé pozici pro pozorování. Pokud se kameny a prach vymrští nárazem nad měsíční povrch, mohl by být výtrysk hmoty ve tvaru sloupu viditelný na tmavém pozadí vesmíru.

Ačkoli dopad nebude ze Země viditelný pouhým okem, lidé s přístupem k výkonnému dalekohledu by mohli zahlédnout záblesk vyzařující z povrchu Měsíce, uvedl Bothwell.

Velké dalekohledy v Americe, stejně jako sonda Lunar Reconnaissance Orbiter agentury NASA a jihokorejská sonda Danuri, budou sledovat záblesk, oblak vyvrženého prachu a nový kráter, a v rámci projektu občanské vědy se také přihlašují nadšení amatéři, kteří budou dopad natáčet.

Sledování toho, kolik materiálu se vymrští, jak vysoko se dostane a jak padá zpět, by mělo zpřesnit jejich modely měsíčních dopadů – a dokonce poskytnout vodítka k tomu, co se nachází těsně pod povrchem v místě dopadu, kde bude poprvé odhalen čerstvý podpovrchový materiál.

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