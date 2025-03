Možná se blíží konec rakety, která měla vozit lidi k Měsíci i Marsu

Část 1/3

Detail vrcholu nosiče SLS s lodí Orion

Už loni na podzim psal o kosmickém zákulisí obvykle dobře informovaný americký publicista Eric Berger, že podle jeho informací je projekt SLS ohrožený a že je 50procentní šance na jeho ukončení. O několik dní později upřesnil, že tato pravděpodobnost je mnohem vyšší, 75 procent.

Nedávno i firma Boeing upozornila zaměstnance, aby se připravili na masové propouštění v souvislosti s možným redukováním SLS. V souvislosti se zákonem nazývaným WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification), který ukládá povinnost zaměstnavatelům s více než stovkou pracovníků na plný úvazek informovat o masovém propouštění nejméně 60 dní dopředu, bylo avizováno pravděpodobné rozvázání pracovního poměru v dubnu letošního roku.

Ve znamení boha války

Práce na nové superraketě byly zahájeny v rámci programu Constellation, který v lednu 2004 vyhlásil americký prezident George Bush Jr. Původně se jmenovala CaLV (Cargo Launch Vehicle), později byla přejmenována na Ares V. Ona římská pětka v názvu byla odkazem na ikonický Saturn V, který vozil na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století americké astronauty na Měsíc. A Arés je v řecké mytologii bohem války, který pak přešel do mytologie římské jako Mārs. Takže nikdo nemohl být na pochybách, co je ultimátním úkolem této rakety.

Původně NASA vyvíjela supertěžký nosič Ares V

Jenže projekt se opakovaně ocital ve slepé uličce, byl několikrát přepracován. Ares V měnil počet motorů, rozměry a další parametry. Úpravy byly tak rozsáhlé, že raketa nakonec byla nekompatibilní s mobilní vypouštěcí plošinou ML-1 (Mobile Launcher-1), která pro ni byla v Kennedyho kosmickém středisku postavena. Kdyby se raketa dočkala startu, musela by se pro ni zkrátka postavit jiná plošina.

Ani k jednomu ale nedošlo, protože v dubnu 2010 prezident Barack Obama projekt Constellation i nosič Ares V zrušil (ten měl mít premiéru v roce 2018). Vyhlásil nové směrování americké kosmonautiky, který měl být průzkum asteroidů a cesta člověka k nim. Velký úkol vyžadoval velkou raketu: nový nosič dostal název SLS (Space Launch System). Už tehdy zasvěcení tvrdili, že lety k asteroidům jsou jen „kouřovou clonou“, že USA tento program nepotřebují a že skutečným důvodem vývoje SLS bude návrat člověka na Měsíc. Jen se čeká na vstřícnější administrativu.

SLS a její první cíl: Měsíc

Zachované dědictví

SLS vychází z technologií kosmických raketoplánů. A ty zase částečně těžily z programu Apollo, resp. nosiče Saturn V. Řeč není jen o využívání dodavatelů nebo pozemního komplexu v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě (hangár VAB, transportéry Crawler, vypouštěcí rampy…), ale třeba o tom, že motory J-2 ve druhém a třetím stupni Saturnu V byly předchůdci kyslíko-vodíkových motorů RS-25 kosmických raketoplánů. Právě z raketoplánů si SLS vzala mnohem více: pomocné motory SRB (Solid Rocket Boosters), hlavní (Core) stupeň zase využíval technologii vyvinutou pro vnější nádrž ET (External Tank). Ostatně, když se práce na přípravách SLS vlekly, Boeing v březnu 2011 upozornil, že jestli se věci nepohnou vpřed, bude muset v příštích měsících propustit 800 zaměstnanců, kteří dosud pracovali na projektech raketoplánů a Ares V. Nešlo o vývoj nových technologií, nešlo o kosmický průzkum – šlo o zaměstnanost v jednotlivých volebních okrscích.

Kromě stavění na zastarávajících technologiích bylo právě toto druhým neštěstím SLS: u kolébky jí stály sudičky z řad politiků, průmyslových molochů a lobbistů. Raketa zkrátka nebyla projektovaná tak, aby byla nejsilnější, nejlevnější nebo nejspolehlivější, ale tak, aby se v maximální možné míře zachoval status quo. Tedy zakázky, dodavatelské řetězce, zaměstnanost. Ne nadarmo se zkratka SLS často uštěpačně interpretuje jako Senator Launch System, Senátní dopravní systém. Volnější a výstižnější překlad by byl Politický dopravní systém.