NASA zahajuje odpočítávání před odletem lidí k Měsíci

  18:19
Startovací okno mise Artemis II se blíží, a tak Americký úřad pro letectví a vesmír pomalu spouští odpočet, který ukáže, za jak dlouho pokus o start pilotovaného letu kolem Měsíce začne. Posádka lodi Orion se dostane zatím nejdál od Země, co se jakýkoliv člověk kdy dostal.

Raketa SLS i loď Orion již stojí na rampě 39B a čekají až se nalodí čtyři členové jejich posádky. To se má stát ve středu 1. dubna. Samotné startovací okno se pak otevře v noci na čtvrtek necelou půlhodinu po půlnoci. Odpočet začíná více než dva dny před startem.

„Odpočítávání před startem obsahuje časy „L minus“ a „T minus“. Čas „L minus“ udává, jak daleko jsme od startu v hodinách a minutách. Čas „T minus“ je posloupnost událostí před startem. Do odpočítávání jsou zabudovány pauzy neboli „pozastavení“, aby mohl startovní tým zacílit na přesné startovní okno a aby měl časovou rezervu pro určité úkoly a postupy, aniž by to mělo dopad na celkový harmonogram. Během plánovaných pozastavení v procesu odpočítávání se odpočítávací hodiny záměrně zastaví a čas T- se také zastaví. Čas L- však pokračuje v běhu,“ popisuje NASA princip odpočítávání a na této stránce i jednotlivé úkoly a jejich harmonogram uvádí.

Odpočítávání samotné má začít ve 49 hodin a 40 minut před samotným startem. To se zároveň rozběhnou přípravy na tankování kapalného kyslíku a kapalného vodíku do rakety.

Je to již podruhé, co se přípravy na start mise Artemis II dostaly do této fáze, kdy stojí celá soustava na startovací rampě. Předchozí termín odletu byl totiž naplánován na začátek února, ale kvůli úniku vodíku, byl start odložen nejdříve na březen a později až tento dubnový termín.

Američané posouvají přistání na Měsíci. Předstihne je Čína?

Cílem mise Artemis II je pilotovaný průlet s lodí Orion kolem Měsíce. Během desetidenního letu posádka, kterou tvoří Američané Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Kochová a Kanaďan Jeremy Hansen, vyzkouší systémy podpory života a bezpečnosti před plánovaným přistáním na Měsíci v rámci budoucí mise Artemis IV. Přistání na lunárním povrchu se nyní předpokládá v roce 2028.

Plán mise Artemis II. Jejím cílem je obletět Měsíc s pilotovanou lodí Orion.

Mezitím proběhne třetí mise programu Artemis, při níž proběhne zkouška spojení lodi Orion s přistávacími moduly. Tento test se uskuteční na oběžné dráze kolem Země.

O přistání lidí na Měsíci se postarají lodě soukromých společností SpaceX a Blue Origin. První pilotované přistání s posádkou podnikne loď Starship HLS, což je lunární verze lodi Starship společnosti SpaceX. Blue Origin vyvíjí vlastní lunární přistávací modul, který nese název Blue Moon.

Artemis II: Aby se mise k Měsíci podařila, musí klapnout tisíc a jedna věc

NASA má za sebou zatím jeden let programu Artemis. Modul Orion bez posádky v listopadu 2022 vynesla do kosmu raketa SLS a po necelém měsíci, kdy obletěl kolem Měsíce, dopadl do Tichého oceánu.

Zatímco v 60. a 70. letech 20. století byl lunární program Apollo s přistáním lidí na Měsíci americkým projektem, na programu Artemis spolupracují s NASA Evropané, Kanaďané, Izraelci či Japonci. Na palubě Orionu je i česká technika, součástí systému HERA (Hybrid Electronic Radiation Assessor) je šest čipů pro měření radiace dodaných pražskou firmou Advacam.

Raketa Space Launch System (SLS) a kosmická loď Orion na startovacím komplexu 39B před misí Artemis II.
Raketa SLS (Space Launch System) a kosmická loď Orion čekající 1. února 2026 na rampě 39B v Kennedyho vesmírném středisku NASA.
Plán mise Artemis II. Jejím cílem je obletět Měsíc s pilotovanou lodí Orion.
Pohled na 98metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z montážní haly VAB.
