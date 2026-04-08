Rusko od roku 1976 nepřistálo na Měsíci. Další sondy posouvá

Rusko se v roce 2023 pokusilo přistát se svou sondou Luna-25 na povrchu Měsíce. Kosmická agentura Roskosmos tak chtěla navázat na sovětskou éru. Přistání se však nepodařilo. Nyní přichází zprávy, že se patrně odsunou další lety ruských sond, které mají na Měsíci přistát.
foto: RoskosmosReuters

Poslední sonda s názvem Luna dokázala měkkce dosednout na Měsíc v roce 1976. Pak odebrala vzorky a vrátila se na Zemi. Od té doby se Sovětskému svazu ani jeho nástupci takové přistání na Měsíci nepodařilo. Pokus se sondou Luna-25 v roce 2023 totiž nevyšel.

Nyní tisková agentura Interfax s odvoláním na viceprezidenta Ruské akademie věd Sergeje Černyšova zveřejnila zprávu, že Rusko posouvá start svých tří měsíčních misí Luna-28, Luna-29 a Luna-30 na roky 2032 až 2036. Důvody neuvádí, ale mohou souviset s neúspěchem v roce 2023.

Interfax neuvádí původní data pro start trojice zmíněných ruských lunárních misí, ale plány před rokem 2022 byly ambicióznější. Se zahájením plnohodnotného útoku na Ukrajinu totiž spolupráci na těchto misích odvolala evropská agentura ESA.

Například server Kommersant ale posunutí nezmiňuje - píše jen, že mise jsou naplánovány na zmíněná data. Interfax připomíná dřívější informace týkající se startů sond Luna-27A a Luna-27B, které měly být vyslány k pólům Měsíce. Ty jsou podle loňských informací vědeckého ředitele Ústavu kosmických výzkumů Lva Zeljoného plánovány na rok 2029, respektive 2030. Start mise Luna-27A byl přitom podle Interfaxu přesunut z roku 2028.

Rusko ještě před tím plánuje vyslat Lunu-26, která má doletět na orbitu Měsíce a z ní vybrat vhodná místa pro přistání. Sonda Luna-28 má přivézt z Měsíce vzorky. Na oběžné dráze Měsíce má skončit následující Luna-29. Luna-30 pak má dopravit na povrch Měsíce pojízdnou laboratoř a navázat tak na éru Lunochodů 1 a 2.

Sovětské vozidlo Lunochod 2. Na povrchu Měsíce ujelo od ledna do června 1973 celkem 37 kilometrů.

Reuters připomíná havárii bezposádkové sondy Luna-25, která v srpnu 2023 narazila při pokusu o přistání do povrchu Měsíce. Rusko navzdory selhání své sondy Luna-25 nesmí odstoupit ze závodů o dobytí Měsíce, prohlásil poté tehdejší šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Jurij Borisov. Moskva podle jeho slov považuje průzkum Měsíce za zásadní pro své národní zájmy.

Vinu za neúspěch sondy Luna-25 Borisov přičetl „přestávce“ v ruském programu, která trvala prakticky půl století, od startu sovětské mise Luna-24 v roce 1976. Neocenitelné zkušenosti tak byly podle něj ztraceny, protože nedošlo k předání poznatků mezi generacemi. Kreml loni Borisova z postu šéfa ruské vesmírné agentury odvolal.

Sovětský svaz vyslal v roce 1957 první satelit do vesmíru a v roce 1961 si zajistil prvenství v podobě vyslání člověka do kosmu, když kosmonaut Jurij Gagarin na kosmické lodi Vostok obletěl Zemi. S přistáním na Měsíci nicméně Sověty předběhli Američané, jejichž mise Apollo 11 na povrchu tohoto vesmírného tělesa přistála v červenci 1969. Ruský vesmírný program začal v postsovětské éře upadat, přičemž zaostává za USA a stále více i za Čínou

V současné době jsou u Měsíce čtyři astronauti mise Artemis II amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), kteří jako první po více než půl století obletěli Měsíc a navíc se dostali dále do vesmíru, než kterýkoliv jiný člověk před nimi. Výprava nyní míří zpět na Zemi.

