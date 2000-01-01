náhledy
Všichni už jsme asi viděli plány různých společností, jak na Měsíci budou z malých vesniček růst stále větší sídla. Nová studie však ukazuje, že se tyto záměry budou patrně muset přehodnotit. Objevila jednu skutečnost, která může omezit lidskou přítomnost.
Autor: Pneumocell
Kosmické agentury různých států i soukromé agentury už nějakou dobu zveřejňují plány, jak by mohlo vypadat osídlování objektů v kosmickém prostoru v čele s Měsícem. Tady je například vizualizace technologií a infrastrukturních kapacit na povrchu Měsíce, včetně systémů na výrobu kyslíku s využitím místních zdrojů, povrchových energetických systémů, nástrojů pro výrobu ve vesmíru a výroby pokročilých nanomateriálů.
Autor: NASA
Od skromných začátků se základnou s několika lidmi by se mohla sídla postupně rozrůst do velkých měsíčních měst. Představuje si to tak například Jeff Bezos se svým nápadem na přesun těžkého průmyslu na Měsíc. Elon Muska zase vyzval k založení samorostoucích měst na Měsíci a Marsu.
Autor: NASA
Ale nová studie publikovaná v časopise Frontiers in Space Technologies naznačuje, že takovým plánům bude bránit nedostatek životadárné látky.
Autor: NASA
Je to voda, která je na naší přirozené oběžnici vázána v ledu. A právě ledové rezervy jsou zde příliš malé, než aby mohly dlouhodobě udržet osídlení zhruba jedním milionem lidí.
Autor: ESA
Je to voda, která je na naší přirozené oběžnici vázána v ledu. A právě ledové rezervy jsou zde příliš malé, než aby mohly dlouhodobě udržet osídlení zhruba jedním milionem lidí. (Na snímku je vizualizace dronu MoonFall při provozu v blízkosti jižního pólu Měsíce.)
Autor: NASA
I když někdo nazývá Měsíc naším osmým kontinentem, svou zásobou vody potenciálně přítomné v trvale tmavých regionech v blízkosti měsíčních pólů nedokáže uspokojit potřeby většího množství lidí více než jedno století. (Obrázek ukazuje měsíční družici určenou k zajištění komunikace, určování polohy a navigace při operacích a průzkumných činnostech na Měsíci.)
Autor: NASA
Voda se na Měsíc patrně dostala krátce poté, co se Měsíc zformoval a byl jeho povrch silně bombardován asteroidy bohatými na vodu. Ta, která byla u pólů uvnitř hlubokých kráterů s vysokými okraji, které nejsou nikdy osvětleny Sluncem, tam zůstala ve formě ledu. (Snímek ukazuje vizualizaci měsíčního vozítka využívajícího radioizotopové topné jednotky RHU k udržení provozních teplot v drsných měsíčních podmínkách.)
Autor: NASA
Odhaduje se, že takto se může v oblasti pólu nacházet více než 500 milionů tun vodního ledu. Vědci ve studii počítali s potřebami asi jednoho milionu obyvatel Měsíce a s nadsazeným předpokladem, že by se na Měsíci mohla nacházet 1 miliarda tun vody, byť upozorňují, že skutečné množství může být až 30krát menší. (Na obrázku umělecká vizualizace měsíčního terénního vozidla NASA.)
Autor: NASA
Ve studii pak dospěli k výsledku, že by takové město vyčerpalo zásoby vody za zhruba dva roky. (Na obrázku je plán NASA na výstavbu polostálé infrastruktury.)
Autor: NASA
V případě dříve zmíněné úrovně recyklace s 98% návratností by pak takové vetší osídlení mohlo fungovat zhruba 100 let, než by zásoby vody vyčerpalo. (Přiložený obrázek ukazuje dříve zveřejněné plány NASA na stavbu měsíční základny.)
Autor: NASA
Výsledek této studie pak ukazuje, že Měsíc může poskytnout zdroje vody na několik století jen menším městům či stanicím s populací kolem 10 tisíc lidí. (Obrázek ukazuje pohled na vnitřní uspořádání stavby na Měsíci podle představy Evropské kosmické agentury.)
Autor: ESA
Jinak bude třeba vodu draze dovážet nebo nějakým způsobem složitě dolovat z hlubších oblastí, kde by se mohly nacházet další zásoby. (Vizualizace ukazuje představu Evropské kosmické agentury, jak by mohla vypadat „vesnice na Měsíci“. Má jí zařídit 3D tisk a jako materiál má posloužit měsíční prach.)
Autor: ESA
Lunární základna sestavená z rozkládacích a nafukovacích modulů Bigelow B330. Měla by poskytnout téměř 100 metrů krychlových hermetizovaného pracovního a obytného prostoru.
Autor: Bigelow Aerospace
Robert Bigelow (vlevo) a jeho představa lunární základny sestavená z větší části z nafukovacích a rozkládacích modulů
Autor: Bigelow Aerospace