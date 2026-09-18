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Objevil se problém, který může zhatit plány na kolonizaci Měsíce

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Všichni už jsme asi viděli plány různých společností, jak na Měsíci budou z malých vesniček růst stále větší sídla. Nová studie však ukazuje, že se tyto záměry budou patrně muset přehodnotit. Objevila jednu skutečnost, která může omezit lidskou přítomnost.

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