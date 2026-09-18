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Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. Moravská metropole za socialismu
Cílem dnešního obrazového výletu do období tzv. socialismu bude město Brno. Podíváme se, jak to tenkrát vypadalo nejen v jeho ulicích, ale zavítáme i do veletržního areálu nebo na přehradu.
Na český trh se vrací stoletá značka, ale jinak, než by pamětníci čekali
Se sloganem „tech it easy“ na trh přichází vzkříšená značka Packard Bell. V dávných dobách známý brand notebooků tentokrát přichází s rozmanitým sortimentem levné spotřební elektroniky zaměřené na...
O invazi do Československa z roku 1968 lžou i někteří politici
Podívejme se na dva konkrétní lživé příspěvky z velké množiny podobných, které zaplavují sociální sítě, a uveďme je na pravou míru. V případě jejich šiřitelů lze sice doučování z dějepisu přirovnat k...
Objevil se problém, který může zhatit plány na kolonizaci Měsíce
Všichni už jsme asi viděli plány různých společností, jak na Měsíci budou z malých vesniček růst stále větší sídla. Nová studie však ukazuje, že se tyto záměry budou patrně muset přehodnotit....
Hrůza a bezmoc. Když poprvé vyjel do boje tank, vyvolal v zákopech paniku
Dnes uplynulo přesně 110 let od chvíle, kdy se poprvé dostaly do boje obrněné vozy známé pod názvem tank. Jak ovlivnily průběh první světové války a jak důležitý okamžik historie to byl, to si...
Symbol Red Arrows. Letoun Hawk se nejprve povedl a potom proslavil
Mezi vrcholy letošních Dnů NATO bude opět patřit vystoupení akrobatické skupiny Red Arrows. Osvěžme si základní fakta o letounu Hawk, na kterém nejen jmenovaná britská skupina létá. Tento britský...
Objevil se problém, který může zhatit plány na kolonizaci Měsíce
Všichni už jsme asi viděli plány různých společností, jak na Měsíci budou z malých vesniček růst stále větší sídla. Nová studie však ukazuje, že se tyto záměry budou patrně muset přehodnotit....
Český tým v revolučním výzkumu. V chilské observatoři pátrá po kosmických katastrofách
Největší dalekohled snímající vesmír zahájil ostrý provoz. Na nastavení i zpracovávání horské observatoře v Chile se podílejí také Češi. V článku pro magazín Víkend DNES se dozvíte, jak se vědci...
Robotický pes Lassie žere jen elektřinu a vytáhne vás z pohovky
Robotický pes nemusí hlídat továrnu ani pomáhat vojákům v terénu. Koncept nazvaný Lassie počítá s mnohem civilnější rolí: být domácím společníkem, který svého majitele přiměje vstát z pohovky,...
Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. Moravská metropole za socialismu
Cílem dnešního obrazového výletu do období tzv. socialismu bude město Brno. Podíváme se, jak to tenkrát vypadalo nejen v jeho ulicích, ale zavítáme i do veletržního areálu nebo na přehradu.
Sedmnáct sestřelů za 27 dní. Osamělý vlk byl esem bitvy o Británii
Aby mohl bojovat s nacisty, prchl z protektorátu. Putoval, válčil. Polsko, Bejrút, nakonec RAF. Exceloval, 17 potvrzených sestřelů ani ne během měsíce udělalo z Josefa Františka jedno z největších...
Když technologie nestačí, nastupuje značka. Apple testuje hranice věrnosti
Společnost Apple testuje, kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit nikoli za technologický náskok, ale za značku, ekosystém a vlastní neochotu odejít.
Černý rytíř nad Zemí. Konspirátoři mluví o mimozemském satelitu. Jaké jsou důkazy
Na oběžné dráze kolem naší planety krouží už 13 000 let mimozemský satelit. Je to jen konspirační blábol, nebo existují důkazy, které jeho existenci potvrzují? Fakta o mystickém Černém rytíři přináší...
Toto dokážou Red Arrows – elita britského Královského letectva
Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...
Podivuhodný příběh Lea Aschenbrennera aneb Jak vydělat strašením miliardy
Minulý týden zveřejnil šéf společnosti Anthropic Dario Amodei výzvu ostatním firmám v oboru. Navrhuje v ní dočasné zpomalení vývoje velkých jazykových modelů. Lidstvo tak má získat čas na posouzení...
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Mrtvý královský krab se postavil na nohy. Kutil mu namontoval motory
Mrtvý královský krab dostal dráty, šrouby a mechanické součástky. Čínský kutil podle virálního videa strávil patnáct dní jeho proměnou v bizarního robota, který znovu pohybuje klepety i nohama....
Na český trh se vrací stoletá značka, ale jinak, než by pamětníci čekali
Se sloganem „tech it easy“ na trh přichází vzkříšená značka Packard Bell. V dávných dobách známý brand notebooků tentokrát přichází s rozmanitým sortimentem levné spotřební elektroniky zaměřené na...