Podívejte se na terénní vozítka, která se budou prohánět po Měsíci

O tom, že se NASA už řadu let připravuje na trvalý návrat na Měsíc, ví dnes prakticky každý fanoušek kosmonautiky. Vyvíjí a staví za tímto účelem superraketu SLS (Space Launch System), má k dispozici kosmickou loď Orion a díky společnostem SpaceX a Blue Origin připravuje i landery, které budou schopny dopravit astronauty na měsíční povrch. Patrně méně známou informací je však fakt, že NASA již několik let pracuje také na tom, aby astronauté při procházkách na Měsíci nebyli odkázáni jen na vlastní nohy, ale aby měli k dispozici i měsíční vozidlo, které by jim umožnilo rozšířit jejich dosah.

Již v roce 2020 se za tímto účelem NASA obrátila na soukromé firmy, od kterých se snažila získat zpětnou vazbu pro nové lunární terénní vozidlo (LTV). Zároveň také chtěla, aby nový dopravní prostředek využíval inovací v oblasti skladování a správy elektrické energie, autonomního řízení a extrémní odolnosti vůči životnímu prostředí. Po několika postupných krocích bylo samotné výběrové řízení zahájeno v květnu 2023. NASA v něm oznámila, že si nový rover představuje jako kombinaci lunárního vozidla z programu Apollo a autonomních roverů, které se projíždějí na Marsu.

Po dobu přítomnosti astronautů na povrchu bude LTV sloužit jako dopravní prostředek, po jejich odletu bude pokračovat ve sbírání dat v dálkově řízeném režimu. NASA také uvedla, že neplánuje být vlastníkem vozidla, ale chce jej využívat pouze jako službu.

Výsledky výběrového řízení na lunární vozidlo měly být původně oznámeny v listopadu 2023, nicméně došlo k odkladům, takže až letos v dubnu jsme se dozvěděli, že do dalšího kola postoupily společnosti Intuitive Machines, Lunar Outpost a Venturi Astrolab. Tyto firmy mají nyní jeden rok na vypracování studie proveditelnosti. Jejím cílem je vyvinout systém, který splní požadavky NASA ve fázi předběžného návrhu projektu. Příští rok by měla NASA tyto návrhy posoudit a vybrat jediného vítěze, v současnosti totiž NASA nepředpokládá, že by jich bylo více.

Vítěz pak bude mít za úkol své lunární vozidlo vyvinout a odzkoušet dříve, než jej využijí astronauti programu Artemis. Ti do vozítka poprvé nasednou v rámci mise Artemis V, která je v současnosti plánovaná na březen roku 2030.

V současnosti tedy tři zájemci zpracovávají studii proveditelnosti. To však těmto společnostem nebrání v přípravách na budoucnost. Začněme však popořádku, a to společností Lunar Outpost. Ta vede v současnosti tým ve spolupráci s firmami General Motors, Goodyear, Leidos a MDA Space. Firma pojmenovala svůj rover Eagle, a dokonce si pro jeho start již zajistila nosič. Od listopadu letošního roku jím je raketa Starship společnosti SpaceX.

Nutno poznamenat, že podmínky kontraktu ani jakýkoliv časový harmonogram nebyly zveřejněny. Oficiálně tedy nelze říct, zda raketa Starship dopraví na Měsíc pouze demonstrační rover pro NASA, zda půjde o dopravu až roveru určeného pro misi Artermis V, či případně zajistí dopravu na Měsíc při obou misích.

Pokud však má pravdu server Payload Space, který uvádí, že by raketa Starship měla tuto misi uskutečnit v roce 2029, mělo by s největší pravděpodobností jít o demonstrační rover. Každopádně v případě, že NASA vybere rover Eagle, si tedy SpaceX rozhodně přijde na své.

Druhou firmou, která se uchází o kontrakt s NASA, je Intuitive Machines (IM). Jejími partnery v soutěži o zakázku na vývoj LTV jsou firmy Atlas Devices, AVL, Barrios, Boeing, CSIRO, FUGRO, Michelin, Northrop Grumman a Roush. Firma IM svůj rover pojmenovala Moon RACER (Reusable Autonomous Crewed Exploration Rover) a poprvé jej představila v listopadu letošního roku. Rover by měl být schopen vézt dva astronauty a také 400 kg nákladu. Firma rovněž pracuje na vývoji přívěsu, který by měl být schopen převážet dalších až 800 kg nákladu. Rover bude na měsíční povrch dopraven pomocí lunárního landeru Nova-D, který v současnosti firma Intuitive Machines vyvíjí.

Zde je dobré podotknout, že stále nebylo oficiálně řečeno, který nosič bude použitý pro dopravu landeru na Měsíc. Na první pohled tedy tápeme v temnotách, nicméně, pokud se podíváme na další aktivity firmy IM, situace již nevypadá tak nevyjasněně. Firma je totiž už od roku 2019 zaháčkována v programu Commercial Lunar Payload Services (CLPS), tedy komerční dopravy nákladu na Měsíc pro NASA a do dnešních dnů získala celkem tři zakázky, které se zavázala dopravit na měsíční povrch.

Při každé z těchto misí využila či využije jako nosič Falcon 9. První mise s názvem IM-1 se uskutečnila v únoru 2024, zbylé dvě jsou naplánovány na začátek roků 2025 a 2026. Snad se tedy příliš nespleteme, když prohlásíme, že i zde má SpaceX nemalou šanci startovní kontrakt získat.

Posledním uchazečem o zakázku z výše zmíněné trojice je Venturi Astrolab (VA), která se pro vývoj LTV spojila s firmami Axiom Space a Odyssey Space Research. Pro transport posádek nabídla tato firma ve výběrovém řízení svůj vyvíjený rover FLEX (Flexible Logistics and Exploration), který je schopen na povrchu Měsíce převážet náklad o hmotnosti do 1 500 kg. Funkční prototyp roveru byl veřejnosti poprvé představen již v březnu 2022. Firma jej jednak přihlásila do výběrového řízení na transportní vozidlo a také ho přímo nabízí komerčním zákazníkům jako nákladní platformu.

Pokud jde o nákladní verzi, pro tu již má od března 2023 smluvně zajištěnou nosnou raketu Starship v rámci sdílené mise. O půl roku později společnost VA zveřejnila, že při této misi bude vynesen náklad osmi zákazníků za cenu vyšší než 160 milionů dolarů. Pokud jde však o způsob, jakým bude na Měsíc dopraven rover FLEX ve verzi LTV pro NASA, zde doposud firma VA žádné bližší informace neuveřejnila. I zde se však lze domnívat, že firma SpaceX nevyjde naprázdno.

Doposud jsme v tomto článku mluvili o vývoji roveru LTV pro program Artemis, ale teď přišel čas na to, abychom se podívali na landery, které mají v rámci programu Artemis dopravovat lidské bytosti na povrch Měsíce. Americká NASA má v tomto směru hned dvě želízka v ohni. Tím prvním je loď Starship firmy SpaceX ve verzi HLS (Human Landing System), která byla vybrána už v dubnu 2021. Druhým je pak lander Blue Moon od firmy Blue Origin, který byl vybrán v květnu 2023. Lander Starship HLS by měl být využit při přistáních v rámci misí Artemis III a IV, zatímco Blue Moon bude využit při misi následující.

Až do počátku letošního roku platilo, že NASA hodlá tyto landery využít pouze pro pilotovaná přistání na povrchu Měsíce. V polovině ledna se však americká kosmická agentura rozhodla pověřit firmy SpaceX i Blue Origin tím, aby zahájily také vývoj nákladních variant svých landerů. NASA přitom vyžaduje, aby byly schopny na měsíční povrch dopravovat náklad o hmotnosti 12 až 15 tun. Nákladní služby měsíčních landerů plánuje NASA využít od mise Artemis VII.

Dne 24. listopadu bylo předběžně oznámeno, že NASA plánuje přidělit každé z obou společností po jedné nákladní misi. V roce 2032 by SpaceX mělo na Měsíc dopravit přetlakové vozidlo Lunar Cruiser, které v současnosti vyvíjí japonská kosmická agentura JAXA ve spolupráci s firmou Toyota. O rok později by Blue Origin měl zajistit přepravu obyvatelného habitatu na měsíční povrch. Prozatím nebyly zveřejněny žádné finanční podmínky obou kontraktů.

Kosmická loď Starship a její rozličné varianty budou hrát obrovskou roli v rámci programu Artemis, protože budou na měsíční povrch dopravovat nejen astronauty a náklad pro NASA, ale také lunární vozidla, a to jak ta vládní, tak soukromá.

SpaceX navíc nedávno představilo aktualizovanou podobu rakety Starship určené pro lunární mise a kromě nákladních i pilotovaných variant pro NASA firma poprvé ukázala také komerční verzi. Ta dostala jméno Starship Enterprise, což pravděpodobně odkazuje na stejnojmennou loď ze série Star Trek. Varianta Enterprise je velmi podobná HLS, avšak má výrazně více oken.

Komerční lunární lodě Starship Enterprise na Měsíci na ilustraci SpaceX

Text vznikl pro server ElonX, který se věnuje primárně psaní o firmě SpaceX. Text byl redakčně upraven, původní verzi najdete zde.