náhledy
Na den přesně před pěti lety se na povrch Marsu snesla zatím poslední pojízdná laboratoř, kterou tam vyslali lidé. Modul Perseverance měl ve svých útrobách vedle řady přístrojů i jeden malý dopravní prostředek. Byl jím vrtulníček Ingenuity – první takové zařízení, které se následně prohánělo na povrchem rudé planety.
Autor: Reuters
Replika minihelikoptéry Ingenuity (Důvtip), která na Mars doputovala spolu s roverem Perseverance. Je to první létající průzkumný prostředek určený pro extrémně řídkou marťanskou atmosféru (ta je cca 100krát řidší než pozemská). Rotory Ingenuity se tedy musely otáčet výrazně rychleji než u helikoptér pozemských. Udělají více než dva tisíce otáček za minutu, proti řádově nízkým stovkám otáček za minutu u helikoptér, které se vznášejí v husté atmosféře Země.
Autor: Reuters
Sonda putovala řídkou atmosférou Marsu s 95% obsahem oxidu uhličitého asi dvě minuty, než nastal čas na odpojení speciálního raketového modulu, který provedl poslední fázi vysazení. Je označován jako Nebeský jeřáb a byl vybaven osmi raketovými motory, které mu pomohly pomalu se přiblížit k marsovskému povrchu.
Autor: NASA
Ilustrace vysazení vozítka Perseverance na Marsu
Autor: NASA
NASA přiletěla na Mars znovu vyzkoušet nejtěžší přistávací manévr, jaký lidstvo na jiné planetě doposud provedlo. Podobně jako před 14 lety, když přistávala pojízdná laboratoř Curiosity, celý proces trval asi sedm minut, o kterých se hovoří jako o „sedmi minutách hrůzy“ kvůli zpoždění signálu a nemožnosti nic přímo ovlivnit.
Autor: Profimedia.cz
Potvrzení o úspěchu přišlo pět minut před 22. hodinou, krátce poté dorazil i první snímek.
Autor: Profimedia.cz
Všemu ale předcházely pečlivé přípravy a samozřejmě přesně načasovaný odlet. Zde je vidět nosič Atlas V 541 připravený na rampě na mysu Canaveral s vozítkem Perseverance v nákladovém prostoru.
Autor: AP
Vyrobena byla i replika vozítka Perseverance. Proti předchozímu Curiosity jsou rozdíly velmi malé, tím nejnápadnějším jsou snad poněkud větší a užší kola.
Autor: Reuters
Inženýři z NASA testují 17. prosince 2019 vozítko Perseverance, které později zamířilo na průzkum planety Mars.
Autor: AP
Pohled na vědeckou výbavu vozítka Perseverance. Vedle různých analytických nástrojů je tu i stroj na výrobu kyslíku z marťanského oxidu uhličitého pomocí nástroje MOXIE.
Autor: NASA/JPL
Šestikolový rover Perseverance (Vytrvalost) je zatím největší a nejsofistikovanější vozítko k průzkumu Marsu. (25. července 2024)
Autor: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Během přistání se rozevřel i padák, do jehož vzoru systémový inženýr zakódoval tajnou zprávu (číslice a textové znaky jsou doplněny). Ta zní: „Odvažte se k velkým věcem.“
Autor: AP
Vytrvalost a důvtip. Mobilní laboratoř Perseverance a její pomocný dron Ingenuity se 18. února 2021 staly nejnovějšími průzkumníky rudé planety. Bylo to vůbec poprvé, co se měl nad povrch jiné planety, než byla Země, vznést stroj vyrobený člověkem. Nakonec se vše povedlo, a navíc stroj výrazně překonal původní plány.
Autor: Shutterstock
Nedlouho po přistání Perseverance začaly proudit do řídícího střediska Fotografie povrchu Marsu.
Autor: AP
Na této ilustraci je vyobrazené robotické vozítko Perseverance sbírající vzorky pro vědecké účely.
Autor: NASA
Už 4. března 2021 se robotický průzkumník Perseverance dal poprvé od svého únorového přistání na Marsu do pohybu.
Autor: Reuters
Snímek ukazuje první stopy, které kola Perseverance na povrchu rudé planety zanechala.
Autor: Profimedia.cz
Plánovaná cesta roveru Perseverance v oblasti kráteru Jezero na Marsu, kam sonda při přistání dosedla.
Autor: NASA/JPL-Caltech
Snímek ze 7. března 2021 pořízený palubní levou navigační kamerou (Navcam) vozítka Perseverance. Fotoaparát je umístěn nad roverem a pomáhá mu při řízení.
Autor: NASA, Technet.cz
Dron Ingenuity vyfotografovaný Perseverance
Autor: NASA
Snímek z navigační kamerky vrtulníčku Ingenuity pořízený při jeho prvním letu na Marsu.
Autor: NASA JPL
Snímek řídícího centra příjmu dat z vrtulníčku Ingenuity.
Autor: NASA JPL
Pohled na Mars, jak jej zachytil při svém šestém letu vrtulníček Ingenuity 22. května 2021.
Autor: NASA/JPL
NASA počítala s Ingenuity na 30denní misi, během které měl stroj krátce pětkrát vzlétnout. Vrtulník však nakonec pracoval na Marsu téměř tři roky a do jeho řídké atmosféry vyletěl 72krát. Celkem v rámci mise uletěl více než 14krát větší vzdálenost, než bylo původně plánováno.
Autor: NASA JPL
Přestože letová mise skončila 25. ledna 2024, rotorový letoun zůstal ve spojení s marsovským laboratorním vozítkem Perseverance, které zároveň sloužilo jako základní stanice pro Ingenuity. Malý vrtulník poháněly dvě protiběžné dvoulisté vrtule o průměru 1,2 metru umístěné nad sebou. Energii bral z baterií nabíjených solárními panely. Stroj nebyl vybavený vědeckými přístroji a jeho jediným úkolem bylo vyzkoušet možnost využívat v budoucnu při zkoumání povrchu mimozemských těles podobné létající aparáty.
Autor: NASA/JPL, AP
Vizualizace letových dat z prvního letu vrtulníčku Ingenuity na Marsu.
Autor: NASA JPL
NASA sdílela snímky vrtulníčku Ingenuity, který při průzkumném letu zaznamenal podobu povrchu Marsu. (27. dubna 2022)
Autor: Profimedia.cz
Vrtulník Ingenuity vyfotografoval na Marsu pole trosek.
Autor: NASA.gov
NASA sdílela snímky vrtulníčku Ingenuity, který při průzkumném letu zaznamenal podobu povrchu Marsu. (27. dubna 2022)
Autor: Profimedia.cz
Jeden s posledních záběrů Marsovského vrtulníčku Ingenuity z roveru Perseverance.
Autor: NASA, JPL
Koncem ledna 2024 se minihelikoptéra Ingenuity potýkala s komunikačními problémy při zprostředkovaném kontaktu se Zemí. Jeden z listů rotoru z uhlíkových vláken navíc vypadal na záběrech z rudé planety poškozený. Od 25. ledna tak stroj nevzlétl. (Záběr stínu ukazuje poškození rotoru marsovského vrtulníčku Ingenuity.)
Autor: NASA, JPL
Technik ukazuje zařízení, kterým robot Perseverance poprvé vyrobil na Marsu kyslík. (17. února 2021)
Autor: Reuters
Graf ukazující množství produkovaného kyslíku prostřednictvím zařízení MOXIE. To je součástí robotického průzkumníku Perseverance.
Autor: NASA/JP
Schéma zařízení MOXIE, které štěpí oxid uhličitý pomocí elektrolýzy na kyslík a uhlík.
Autor: NASA/JP
Snímek pořízený jednou z kamer vozítka Perseverance v pátek 6. srpna 2021 ukazuje díru vyvrtanou v takzvané "dlažební kostce", kterou vědecký tým vozítka označuje jako přípravu na první pokus mise o odběr vzorku z Marsu.
Autor: NASA/JPL-Caltech
Mapa pohybu roveru Perseverance po povrchu Marsu více než rok od jeho přistání.
Autor: NASA
Jeden z úkolů roveru bylo připravovat vzorky odebrané z Marsu. Ilustrace znázorňuje přístroje, které se mají podílet na odeslaní vzorků odebraných z Marsu na Zemi. Vzhledem k omezenému rozpočtu se však patrně bude hledat náhradní řešení, jak vzorky z Marsu dostat
Autor: NASA
Titanový tubus naplněný vzorkem vyvřelé horniny odebrané na Marsu
Autor: NASA
Perseverance odebrala z povrchu Marsu 21. července vzorek skály ve tvaru hrotu šípu, který je protkaný bílými žilkami síranu vápenatého. (25. července 2024)
Autor: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Vzorky horniny na Marsu, které nasbíral rover Perseverance. Je možné, že se na Zemi nikdy nevydají.
Autor: NASA
Rover Perseverance si vyzkoušel i autonomní řízení pomocí AI. Na snímku je vidět, jak provádí drobné úpravy svého kurzu v reálném čase za pomoci AI, přičemž šedé čáry znamenají korekce kurzu, který vozítko zvažovalo.
Autor: NASA/JPL-Caltech
Vědci NASA museli provést jen drobné úpravy cesty vytvořené AI. Trasa plánovaná Claudem je zobrazena purpurově a skutečná cesta je oranžová.
Autor: NASA/JPL-Caltech