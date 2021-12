SOUTĚŽNÍ KVÍZ: Víte, jak se lidstvu daří dobývat vesmír? Můžete vyhrát

Rok 2021 není ještě zcela u konce, ale už nyní můžeme říci, že se nesmazatelně zapíše do dějin kosmonautiky a výzkumu vesmíru. Tolik startů a úspěchů v dobývání kosmu tu již dlouho nebylo, a to nás ještě čeká dlouho očekávaný start nové vesmírného dalekohledu, který by nám měl poodhalit další tajemství vesmíru. Vyzkoušejte, co si o letošním „vesmírném“ roku pamatujete, a můžete vyhrát knihu. Do slosování budou zařazeni čtenáři, kteří správně zodpoví všechny otázky.

Celkem na pět čtenářů čeká výhra v podobě knihy Vesmírné osudy autorů Ondřeje Šamárka a Lukáše Houška, která mapuje 29 životních příběhů, bez nichž by kosmonautika neexistovala.

V publikaci najdete příběhy od Julese Verna po Elona Muska. Právě na jejich životě autoři ukazují, jak se poznání a dobývání vesmíru vyvíjelo. Soutěžit o knihy můžete od 20. prosince až do 3. ledna.

Pravidla soutěže najdete ZDE.