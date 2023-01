Musk připomíná bondovského záporáka, neměl by dostávat prostor, míní vědec

Mnoho lidí se ve znalostech vesmíru „zasekne“ na základní škole a dokáže vyjmenovat maximálně planety sluneční soustavy. Proč je obecné povědomí o vesmíru tak nízké?

Myslím, že to souvisí s tím, jak se o vesmíru učíme. Od začátku si vytváříme bariéry, že vesmír je něco vzdáleného, co je těžké pochopit. A samotní učitelé a učitelky si často netroufnou jít hlouběji. Přitom je z mého pohledu zásadní se vesmíru více věnovat a vytvořit si k němu zdravý, zvídavý vztah, abychom se jej nebáli. A hlavně si uvědomili měřítka, ve kterých se pohybujeme. Vesmír nás svou nekonečností může zbavit určitého egocentrismu a představy, že lidstvo je nejdůležitější. A naopak přinést více pokory a uvědomění, že jsme součástí něčeho většího, potažmo že my sami jsme vesmír. Ačkoli spíše v roli jakýchsi mravenečků, kteří jsou tu jen na krátkou dobu.

Během deseti až patnácti let sice nebude cesta do vesmíru ještě tak obyčejná jako výlet na Šumavu, ale mohl by to být podobný zážitek, jako když se dnes rozhodneme vyrazit třeba na Havaj.