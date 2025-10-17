Nad hlavou máme právě dvě komety, jednu lze vidět i bez dalekohledu

Autor: ,
Pokud během následujících říjnových nocí uvidíte čistou oblohu bez mraků, můžete se pokusit zahlédnout kometu, která by měla být za příznivých podmínek viditelná i pouhým okem. Pokud si na pomoc vezmete nějaký dalekohled, můžete se pokochat pohledem i na druhou kometu, která je pozorovatelná na obloze nad námi.
Fotogalerie4

Kometa C/2025 A6 Lemmon pod Velkým vozem | foto: P. Horálek/FÚ v Opavě

Na večerní obloze bude v následujících dnech možné spatřit jasnější kometu s označením C/2025 A6 Lemmon. Ve druhé polovině října se totiž nejvíc přiblíží Zemi a dosáhne maximální jasnosti. Na tmavé obloze daleko od měst by ji tak zkušení pozorovatelé mohli vidět i pouhým okem nebo s pomocí malého mysliveckého dalekohledu.

Kometa Lemmon byla objevena 3. ledna 2025 v americké Arizoně. „Následná pozorování ukázala, že se jedná o dlouhoperiodickou kometu, která se ke Slunci vrátila přibližně po 1 350 letech a díky gravitačním účinkům Slunce a velkých planet se její perioda zkrátí tak, že znovu přiletí přibližně za 1 150 roků,“ řekl Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.

Při současném návratu se nejvíc přiblíží k Zemi už příští týden, a to v úterý 21. října. To je zároveň datum, kdy vrcholí meteorický roj Orionidy. Kometu bude v té době od Země dělit asi 89 milionů kilometrů, tedy přibližně dvoutřetinová vzdálenost Země od Slunce. Na obloze ji bude možné spatřit až do 8. listopadu a právě v tomto časovém úseku bude nejvýraznější.

Kometu je třeba hledat na večerní obloze nízko nad severozápadním obzorem. Napomoct může známé hvězdné uskupení Velký vůz, které je součástí souhvězdí Velké medvědice. Kometa se do 18. října pohybuje pod pomyslnou ojí nebeského vozu. V další dnech bude velmi nápomocná jasná hvězda Arcturus, na kterou pomyslně míří zaoblení oje Velkého vozu. Hvězda je vidět za soumraku nízko nad západo-severozápadním obzorem a kometa bude prolétat vysoko nad ní,“ uvedl Horálek.

Mapka pohybu komety C/2025 A6 Lemmon

Dodal, že na internetu je již nyní možné spatřit fotografie komety i s jejím členitým ohonem, vizuálně je ale pozorovatelná podstatně hůř. „Snímky totiž vznikají na světelné objektivy, citlivé senzory a dlouhé expozice, které dokážou strukturu komety zaznamenat mnohem lépe, než jak je vnímá lidské oko, navíc v barvách, na které bohužel oko v noci není skoro vůbec citlivé,“ vysvětlil Horálek.

Astronom proto pozorovatelům doporučuje, aby se vybavili malým dalekohledem, který pojme víc světla než oko. „Kometa se přitom jeví jako mlhavá bezbarvá skvrnka s nápadným protažením směrem nahoru od obzoru,“ řekl Horálek.

Podstatná je podle něj i kvalita noční oblohy, protože z velkých měst prakticky kometu nelze spatřit kvůli světelnému znečištění. K pozorování je tedy třeba vybrat místo daleko od velkých měst, v řádu desítek kilometrů, kde se kometa proti kontrastní obloze bude dát snadno poznat. „Druhá podstatná věc je také její malá výška nad obzorem – k jejímu spatření je nezbytné místo s odkrytým severozápadním až západním obzorem. Ideální je tedy vyvýšené místo, kopec, případně hory,“ doplnil astronom.

Druhá pozorovatelná kometa má název C/2025 R2 (SWAN). Tu je třeba hledat hned při soumraku v oblasti nad souhvězdím Střelce. Je vzdálená necelých 50 milionů kilometrů od Země, k níž se bude ještě tři dny přibližovat, ale je slabší. K jejímu pozorování tak bude třeba využít nějaký dalekohled. K orientaci pomůže třeba tato stránka.

Nad hlavou máme právě dvě komety, jednu lze vidět i bez dalekohledu

14. října 2025

