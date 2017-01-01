náhledy
V pátek 19. prosince se na své cestě vesmírem dostane nejblíže Zemi teprve třetí objekt, u něhož si jsou astronomové jisti, že nepochází se sluneční soustavy. A co už astronomové zjistili o tomto hvězdném poutníkovi pojmenovaném kometa 3I/Atlas? Takto vypadá na záběru pořízeném přístrojem Wide Field Camera 3 na Hubbleově vesmírném dalekohledu 30. listopadu 2025. V té době se kometa nacházela asi 286 milionů km od Země.
Autor: NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA). Image Processing: J. DePasquale (STScI)
Kometa známá jako 3I/Atlas, objevená v létě, proletí v pátek ve vzdálenosti kolem 270 milionů kilometrů od planety Země, což je nejblíže, kam se dostane na své velké cestě sluneční soustavou. NASA nadále zaměřuje své vesmírné dalekohledy na tuto ledovou kouli, jejíž velikost se odhaduje na 440 metrů až 5,6 kilometrů. Kometa však při svém odletu slábne, takže nyní je podle astronomů oslovených agenturou AP ten správný čas pro amatérské astronomy, aby ji zachytili na noční obloze svými dalekohledy.
Autor: ESA
Kometa bude i nadále prolétat sluneční soustavou, přičemž na jaře 2026 mine oběžnou dráhu Jupiteru. V březnu pak dosáhne vzdálenosti 53 milionů kilometrů od tohoto plynného obra. Podle Paula Chodase, ředitele Centra pro studium objektů v blízkosti Země (Center for Near Earth Object Studies) NASA, dosáhne mezihvězdného prostoru až v polovině 30. let 21. století a už se nikdy nevrátí. Snímek z hubbla z 21. července 2025 ukazuje kometu s jejím slzovitým obalem z prachu, který se uvolňuje z jejího pevného, ledového jádra.
Autor: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
U komety 3I/ATLAS, kterou odborníci poprvé zpozorovali v červenci teleskopem ATLAS v Chile, zaujala neobvyklá trajektorie, která naznačovala, že se do naší soustavy dostala z neznámých oblastí. Jak prolétala naší sluneční soustavou a s přicházejícími novými daty se také postupně vyvrátily různé divoké spekulace, jako ta o mimozemské kosmické lodi nebo o kolizním kurzu se Zemí. Tento snímek z rentgenové kamery vesmírné observatoře XMM-Newton z 3. prosince zachycuje 3I/ATLAS, když se nacházela od sondy ve vzdálenosti 282 až 285 milionů km.
Autor: ESA/ESA/XMM-Newton/C. Lisse, S. Cabot & the XMM ISO Team
Mezihvězdná kometa už ukázala několik zajímavostí. Jedna z nich spočívá v tom, jak se mění plyny a uvolněný prach obklopující jádro, které vytvářejí tzv. kóma a způsobují, že kometa vypadá rozmazaně. Původně načervenalá barva, která byla podobná jako u předchozího interstelárního objektu, se dostávala do sytější červené, jak se zvyšovala aktivita komety, když se z ní uvolňují stále více těkavých látek. Na složeném snímku je kometa zachycená na fotografiích pořízených mezi 11. a 25. zářím pomocí přístroje sondy STEREO-A (Solar Terrestrial Relations Observatory).
Autor: NASA/Lowell Observatory/Qicheng Zhang
Astronomové pomocí VLT dalekohledu na Evropské jižní observatoři v Chile zjistili vysoký poměr niklu k železu v ohonu komety, což přičítají uvolňování látek, jako je tetrakarbonyl niklu a pentakarbonyl železa. Snímek ukazuje kometu 3I/ATLAS na kombinaci fotografií ze sondy PUNCH pořízených v období od 20. září do 3. října 2025, kdy byla kometa vzdálena od Země přibližně 372 až 378 milionů km.
Autor: NASA/Southwest Research Institute
Zajímavá také byla změna, která nastala od říjnového blízkého průletu kolem Slunce. Kometa 3I/Atlas se stala jasnější a zelenější. Pozorování pozemského dalekohledu Gemini North odhalilo, že za to patrně může dvouatomový uhlík, který je obsažen v plynech komety. Je to důkazem toho, že při zahřívání uvolňuje do vesmíru nové molekuly, což poskytuje nové vodítko k jeho struktuře. Na snímku je kometa zachycená kamerou HiRISE na marsovské sondě Mars Reconnaissance Orbiter 2. října 2025. Sonda byla v té době od komety vzdálená asi 30 milionů kilometrů.
Autor: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
3I/ATLAS je pravděpodobně největší a velmi pravděpodobně také nejstarší mezihvězdný objekt, jaký byl dosud pozorován. Ačkoli vykazuje mnoho zajímavých vlastností, drtivá většina astronomů a kosmických agentur se shoduje, že se jedná o typickou kometu, a nikoli o umělý předmět mimozemské technologie, jak naznačují některá tvrzení. Snímek ukazuje kometu 3I/ATLAS zachycenou přístroji sondy SPHEREx.
Autor: NASA
Jak vůbec vzniklo pojmenování komety. Tradičně byly komety pojmenovány po osobě, která je objevila. Nyní byl použit systém Mezinárodní astronomické unie, kde první písmeno označuje kategorii, pod kterou kometa spadá – v tomto případě „I“ pro „Interstellar (Mezihvězdný)“. Číslo „3“ označuje, že kometa je třetí svého druhu. Slovo „ATLAS“ odkazuje na provozovatele dalekohledu, který poprvé spatřil kometu. Alternativní název komety je C/2025 N1 (ATLAS). V tomto stylu pojmenování, „C“ označuje, že objekt je neperiodická kometa, „2025" označuje rok objevu a „N1" je kód pro kometu, která byla poprvé objevena v červenci. Snímek ukazuje komet zachycenou sondou SOHO mezi 15. a 26. říjnem 2025.
Autor: Lowell Observatory/Qicheng Zhang
Mezihvězdný poutník označovaný jako C/2025 N1 Atlas na snímku z Ondřejovské hvězdárny. Je to nenápadná tečka uprostřed, přičemž čáry a čárky jsou rozmazané hvězdy, které vznikly, protože dalekohled sledoval právě tento objekt.
Autor: Astronomický ústav AV ČR
Kometa 3I/ATLAS se na snímku družice ExoMars Trace Gas Orbiter za začátku října jeví jako malá tečka.
Autor: ESA
V podstatě vždy, když se do naší sluneční soustavy dostal jeden ze tří zatím pozorovaných mezihvězdných objektů, tak se vyrojila spousta spekulací. Po Oumuamuě a kometě Borisov spatřené krymským amatérským astronomem se tak podobné pozornosti dostalo aktuálnímu návštěvníkovi. Obrázek ukazuje rekonstrukci možné podoby planetky 1I/2017 U1 (Oumuamua) na základě údajů zaznamenaných teleskopy v říjnu 2017.
Autor: ESO/M. Kornmesser
Druhý známý mezihvězdný objekt, který proletěl naší sluneční soustavou, byla kometa 2I/Borisov. Obrázek představuje, jak by mohl vypadat její povrch. Mezihvězdné komety jako tato, 3I/Atlas i Oumuamua pocházejí z jiných hvězdných soustav v Mléčné dráze, zatímco komety domácího původu, jako je Halleyova kometa, pocházejí z ledových okrajů naší sluneční soustavy.
Autor: ESO/M. Kormesser
Změny jasnosti 1I/2017 U1 (Oumuamua) během průletu kolem Slunce v říjnu 2017. Zdá se, že objekt pravidelně rotoval a odrážela tak více či méně světla podle toho, kterou stranou byl k nám natočený.
Autor: Meech et al.
Dráha 1I/2017 U1 (černé tečky) v naší soustavě. Přiblížil se ve velkém úhlu k rovině oběhu planety, zhruba ze směru srovnatelného s drahami některých komet (šikmá šedá čára vlevo). Objekt ovšem měl příliš velkou rychlost, a tak pokračovat dále. Proletěl přitom kolem Slunce tak, že jeho gravitace mu výrazně změnila dráhu (a také ho trochu urychlila). Kdy přesně ho astronomové zachytili, je vyznačeno ve výřezu nahoře plným úsekem na jinak přerušované čáře.
Autor: Meech et al.