Před 25 lety začal vesmírný turismus. První soukromník letěl sojuzem

Autor:
  7:00
Jmenoval se Dennis Tito a byl to první člověk, který se za své prostředky dostal do kosmického prostoru. Stalo se to 28. dubna 2001, kdy tento Američan vyrazil na dovolenou na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Kdo je vlastně vesmírný turista? Podle amerického leteckého úřadu (Federal Aviation Administration, FAA) je to člověk, který si zaplatil cestu do vesmíru, ale není členem posádky či poskytovatele startu.

Prvním vesmírným turistou se stal americký milionář Dennis Tito, který si zaplatil cestu na Mezinárodní vesmírnou stanici za 20 milionů dolarů. Výlet do kosmu ale neměl jednoduchý. Původně měl letět na ruskou kosmickou stanici Mir, tento plán ale padl poté, co v březnu 2001 Mir skončil svou patnáctiletou existenci.

Když bylo rozhodnuto o letu na tehdy asi půl roku trvale obývanou stanici ISS, postavila se proti americká NASA. Národní úřad pro letectví a vesmír nejdříve nepovolit let, neboť Tito za sebou neměl potřebný trénink a podle agentury by mohl rušit posádku v práci. Tito ale samozřejmě absolvoval osmiměsíční trénink a předletovou přípravu, ovšem ne v americké části stanice. Při letu s kosmonauty Jurijem Baturinem a Talgatem Musabajevem byl zodpovědný za komunikační systémy.

Dennis Tito při tréninku s dalšími členy posádky

Nakonec se bývalý raketový vědec dočkal tehdy výjimečného souhlasu, ale s určitými omezeními. Měl například zaplatit případné škody, které způsobí na ISS, a do amerických prostor směl vstupovat pouze v doprovodu amerických astronautů.

Tito dále podepsal dokument, který americkou kosmickou agenturu zbavuje veškeré odpovědnosti za nezdar cesty.

Sám tehdy šedesátiletý zakladatel a majitel prosperující investiční společnosti Wilshire Associates nepovažoval svoje nadcházející dobrodružství za vesmírnou turistiku, ale spíše za plnoprávnou účast na vesmírné misi.

Opravdu první?

Ruský list Komsomolskaja pravda v době startu napsal, že Tito skutečně nebyl prvním kosmickým turistou. V roce 1985 do kosmu letěl princ ze Saúdské Arábie a francouz Patrick Baudry, a to na palubě amerického raketoplánu Discovery. Ve stejném roce byl ve vesmíru americký senátor. Rusové pak v roce 1990 vypravili na orbitální stanici Mir japonského novináře a o rok později tam byla inženýrka z britské čokoládovny Mars. Také Jurij Baturin, který se vrátil z kosmu společně s Titem, do vesmíru letěl poprvé, když se rozhodl opustit úřednickou službu v Kremlu. Tito ale byl prvním, který za let na oběžnou dráhu zaplatil ze svého a nebyl součástí programu některé vlády.

Zdroj: ČTK

Téměř osm dní v kosmickém prostoru

V sobotu 28. dubna 2001 v 9:37 tak vyrazil na svou cestu lodí Sojuz TM-32 z kosmodromu Bajkonur, aby se mohl 1. května připojit k ruskému modulu Zvezda a vstoupit na palubu Mezinárodní kosmické stanice a strávit zde pět dní.

Bezprostředně po startu se pozemní kontrolor Tita zeptal anglicky se silným ruským přízvukem: „Jak se cítíš, Dennisi?“ „Charašo,“ odpověděl první vesmírný turista, „great.“

Po pěti dnech na palubě se 6. května 2001 v lodi Sojuz TM-31 odpojil od stanice a několika hodinách letu přistál v kazašské stepi. „Nebyl vůbec žádný problém. Bylo to skvělé. Byl to ráj. Splnil jsem si svůj sen,“ řekl tehdy usměvavý Tito po přistání.

Celkem vyslali Rusové do kosmu mezi lety 2001 a 2009 sedm turistů, poté nastala pauza – místa v plánovaných letech na nějakou dobu vykoupila NASA pro svoje astronauty.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.