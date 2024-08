Uvázlé astronauty Boeingu možná „zachrání“ SpaceX, ale až za několik měsíců

Dvojice amerických astronautů, která uvázla na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), by se mohla podle představitelů Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) vrátit na Zemi až v únoru, pokud se nepodaří zaručit bezpečnou cestu nazpět za použití kosmické lodě Starliner. Informace o tomto záložním plánu zazněla na středeční tiskové konferenci. Vesmírná mise by se tak dvojici astronautů, která měla zůstat na ISS pouze osm dnů, výrazně prodloužila.

Astronauti Barry Wilmore a Sunita Williamsová dorazili na ISS 5. června. K tomuto účelu byla poprvé použita kosmická loď Starliner, kterou vyrobila společnost Boeing. Když se loď přibližovala k ISS, zaznamenala technické potíže kvůli úniku paliva a selhání několika naváděcích trysek. Posádka se měla vrátit na Zemi za použití této lodi 14. června.

Některé problémy se uplynulé dva měsíce podařilo vyřešit, posádka lodi Starliner však zůstává ve vesmíru. V červenci NASA uvedla, že nedokáže odhadnout, kdy se Wilmore a Williamsová vrátí domů.

NASA sdělila, že dvojice by pro návrat mohla využít let kosmické lodě Crew Dragon společnosti SpaceX v únoru příštího roku, pokud se do té doby nepodaří zajistit bezpečný let za použití lodě Starliner. Podle portálu SpaceFlightNow by tak astronauté mohli strávit na palubě stanice až 268 dní. V případě naplnění toho plánu by místo čtyř členů posádky na palubě Crew Dragonu letěli na ISS jen dva. Finální verdikt by měl padnout nejdříve za týden.

NASA si před deseti lety v rámci programu spolupráce s komerčními subjekty objednala kosmická plavidla u společností SpaceX a Boeing. Zatímco první let Crew Dragon od SpaceX s posádkou se uskutečnil v roce 2020, Starliner od Boeingu kvůli četným průtahům při vývoji a kvůli následným odkladům nakonec s astronauty vzlétl až letos 5. června. Červnový zkušební let s posádkou se tak měl původně uskutečnit před sedmi lety. Program společnosti Boeing pro dopravu lidí na oběžnou dráhu zaznamenal vedle zpoždění i značné překročení nákladů.