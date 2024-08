Proč musí skončit Mezinárodní vesmírná stanice. A opravdu nejde zachránit?

Mezinárodní vesmírná stanice je jeden z největších projektů, které kdy lidstvo podniklo. Na její stavbě, která byla zahájena v roce 1998, se podílelo celkem patnáct států. Stanice je trvale osídlena od roku 2000 a na její palubě pobývalo víc než 265 lidí z dvaceti zemí světa. Výstavba a provoz stály jen do roku 2010 celkem 150 miliard dolarů a každý rok se k této částce připočítávají další tři miliardy. Jde o unikátní laboratoř umístěnou na oběžné dráze, na jejíž palubě se odehrály tisíce vědeckých experimentů. Proč se však NASA rozhodla, že se životnost stanice blíží ke svému konci a bude potřeba ji připravit na zánik?

Stanice se stavěla dlouhých 13 let a v roce 2030 bude jejím nejstarším modulům víc než 32 let. Některé části ISS je sice možno průběžně vyměňovat či pravidelně opravovat – mezi ty patří kupříkladu fotovoltaické panely, systémy podpory života, komunikační zařízení či vědecké přístroje. Naproti tomu třeba samotné moduly či příhradové nosníky vyměnit možné není.

Tyto konstrukční části jsou navíc pravidelně namáhány jak při dokování kosmických lodí či úpravách oběžné dráhy, tak i tepelně při střídání dne a noci. Jak NASA, tak i její mezinárodní partneři proto provádějí pravidelné analýzy stavu stanice, které ukazují, že stanice může být bezpečně provozována do roku 2030. Ač je navíc namáhání struktury menší, než se předpokládalo, stále je nutné si uvědomovat, že životnost základních konstrukčních prvků je zkrátka konečná.

Mezinárodní vesmírná stanice by měla fungovat do roku 2030.

Z těchto důvodů se NASA rozhodla, že nejlepším řešením osudu ISS je její deorbitace prostřednictvím americké deorbitační lodi (USDV). A právě kontrakt na vývoj této lodi udělila 26. června 2024 NASA firmě SpaceX. O dva dny později bylo také oznámeno, že nový orbitální tahač bude technologicky vycházet z kosmické lodi Dragon, u které bude upraven nákladní trunk (nástavec).

Eric Berger @SciGuySpace Bill Spetch, operations integration manager for NASA’s International Space Station Program, confirms that the US Deorbit Vehicle will be based on "Dragon heritage" hardware. It will involve modifications of the trunk. oblíbit odpovědět

Než se však k tomuto rozhodnutí dospělo, zvažovala NASA i další možnosti a zhodnotila, proč to které řešení přichází, či nepřichází v úvahu:

Nekontrolovaný vstup do atmosféry je vysoce rizikový z hlediska trosek, které mohou dopadnout na pevninu a způsobit škody, či dokonce ohrozit lidské životy. Nedávno například spadla na rodinný dům na Floridě baterie z ISS po nekontrolované deorbitaci.

Pokud jde o rozebrání ISS a návrat na Zemi, zde je třeba vzít do úvahy, že v současnosti v podstatě neexistuje nákladní loď, která by mohla části ISS snést zpět. Starship by sice něčeho takového měla být časem schopna, ale na to nelze sázet. Navíc stavba ISS vyžadovala 27 startů amerických raketoplánů a 161 výstupů astronautů do volného prostoru, takže její rozebrání (pro které nebyla stanice navržena) by bylo časově i finančně velmi náročné i při použití Starship (NASA však Starship ve své analýze neuvádí). Přesto se předpokládá, že některé menší části stanice budou na Zemi dopraveny, aby mohly být umístěny v muzeích.

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) - Pohled z paluby raketoplánu Discovery, září 2009

Rozebrání a znovupoužití také není dobrá varianta, protože moduly nejsou schopné samostatně fungovat, byly totiž navrženy jako součást většího celku. Rozebrání stanice by navíc vyžadovalo vývoj nových tahačů, které by musely složitě měnit dráhu modulů. Je daleko levnější vyvinout a postavit moduly nové, které budou vyneseny na požadovanou dráhu.

Deorbitace po částech je rovněž nákladnější a riskantnější než deorbitace celé stanice. Bylo by totiž potřeba vyvinout a postavit víc než jeden deorbitační tahač, který by jednotlivé části navedl do hustých vrstev atmosféry.

Přesun stanice na vyšší oběžnou dráhu by vyžadoval vývoj lodi schopné toto navýšení provést a stále by zde zůstávala nutnost pravidelně upravovat výšku stanice. Ta je navíc navržená pro trvalou přítomnost posádky, kterou by po úpravě dráhy neměl kdo na stanici vynášet, současné kosmické lodi nejsou totiž pro vyšší výšky certifikovány. Další problém také je, že vzhledem k hmotnosti ISS (430 tun) by přesun na vyšší dráhu vyžadoval násobně víc paliva než deorbitace. NASA zde sice zmiňuje potenciální využití Starship, ale upozorňuje na značné strukturální a inženýrské problémy, které by obnášelo dokování tak velkého plavidla k ISS a následné využití jeho pohonu k bezpečnému navýšení orbity.

Navýšení oběžné dráhy s sebou navíc nese vyšší riziko srážek s kosmickým odpadem a dalšími objekty. To by mohlo vést až k rozpadu stanice, který by znepřístupnil nízkou oběžnou dráhu pro dlouhá desetiletí či staletí, než by trosky samovolně klesly do atmosféry a shořely. Ze stejného důvodu NASA nezvažuje záměrné rozbití stanice na menší kusy.

Převedení stanice na komerčního provozovatele je velmi obtížné, NASA navíc nedostala zatím na toto téma smysluplnou nabídku. Tento převod je také částečně blokován tím, že NASA není vlastníkem celé stanice, nemá tedy k dispozici technickou dokumentaci ke všem jejím částem.

Poslední možností je provozovat stanici v současném režimu. Zde je potřeba si říct, že NASA má od Kongresu povinnost stanici udržet v provozu do konce září roku 2030. V současnosti není navíc vyloučeno, že se v provozu bude pokračovat i nadále. Toto řešení má ovšem několik háčků, závisí totiž na stavu stanice a také ho budou muset odsouhlasit stávající partneři. Toto ale není žádné trvalé řešení, jednalo by se přinejlepším pouze o prodloužení životnosti, po kterém by musel tak jako tak následovat řízený zánik stanice. Pokud by k prodloužení životnosti přece jen došlo, nový orbitální tahač vyvinutý firmou SpaceX by zůstal na Zemi, kde by jen čekal na své vypuštění.

Mezinárodní vesmírná stanice při východu Slunce.

ISS mají nahradit soukromníci

NASA si pochopitelně uvědomuje hodnotu ISS jako nejdéle obsluhovaného a obývaného tělesa na oběžné dráze v lidské historii. I proto plánuje stanici ještě několik let používat, aby co nejvíc využila finančních obnosů, které do ní investovala.

Do roku 2030 chce také zajistit, aby americký provoz na nízké oběžné dráze přešel do soukromých rukou. Poté již bude možné provést kontrolovanou deorbitaci ISS, což je v podstatě jediné smysluplné a bezpečné řešení, jak vyřadit z provozu cenný a historický monument, kterým ISS bezesporu je.

