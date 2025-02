Náhrada ISS může vzniknout do několika let. Bude soukromá a čeká i na Česko

Mezinárodní vesmírná stanice je symbol, který vznikl spoluprací soupeřících velmocí během studené války, a přes rázná prohlášení přečkává i horký konflikt na Ukrajině. Její životnost však není nafukovací a po několika odkladech se blíží ke konci své existence, jenž je nyní naplánován na rok 2030.

Konec to bude řízený a již nyní se plánuje, jak k němu dojde. Cílem je využít deorbitační loď, která kolos navede do atmosféry, kde ho většina shoří. Zbytky by měly skončit v oceánu. To aby se zamezilo postupnému rozpadu stanice na oběžné dráze, který by přispěl k výraznému nárůstu kosmického smetí, jež ohrožuje provoz funkčních systémů.