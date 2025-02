Nedobrovolný pobyt astronomů na ISS skončí dříve, i tak přesluhují měsíce

Dvojice astronautů, která od loňského června po problémech lodi Starliner nuceně zůstává na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), se bude moci vrátit zpět na Zemi o několik týdnů dříve, než se dosud plánovalo.

Stávající plány počítaly s tím, že astronauti Barry Wilmore a Sunita Williamsová z nevydařeného letu Starlineru se vrátí domů na konci března, kdy byl plánován let mise Crew-10. Tuto misi zajišťuje společnost SpaceX, která měla časové problémy s výrobou lodi Crew Dragon. Agentura NASA se však podle nového prohlášení rozhodla místo nově vyrobené použít loď, která již do vesmíru letěla. Díky tomu bude možné uspíšit start z 24. března na 12. března.

Po příletu Crew-10 na ISS se zpět na Zemi vydá posádka mise Crew-9, se kterou odletí i Wilmore a Williamsová.

NASA ohlásil dřívější návrat dvojice astronautů jen krátce poté, co na konci ledna zakladatel a šéf SpaceX Elon Musk na síti X informoval, že ho prezident Donald Trump požádal o co nejrychlejší dopravu obou astronautů domů. Musk, který je Trumpovým blízkým důvěrníkem, zároveň kritizoval předchozího prezidenta Joea Bidena za to, že dvojici ponechal na oběžné dráze kolem Země příliš dlouho.

Zpravodajská televize CNN tehdy připomenula, že plán, kdy by SpaceX dopravila oba astronauty na Zemi, agentura připravila již před několika měsíci. V prosinci ovšem mise Crew-10 nabrala zpoždění, protože SpaceX si vyžádala více času na přípravu kosmické lodi.

Wilmore a Williamsová se k ISS vydali loni 5. června na kosmické lodi Starliner, kterou vyrobila společnost Boeing. V kosmu měli původně zůstat jen několik dní, ale protože Starliner měl technické potíže, rozhodl NASA, že návrat v tomto plavidle není pro posádku bezpečný. Dvojice, která od té doby uvázla na ISS.

7. září 2024

NASA si před deseti lety v rámci programu spolupráce s komerčními subjekty objednal kosmická plavidla u společností SpaceX a Boeing. Zatímco první let lodi Crew Dragon od SpaceX s posádkou se uskutečnil v roce 2020, Starliner od Boeingu kvůli četným průtahům při vývoji a kvůli následným odkladům nakonec s astronauty vzlétl až loni 5. června.