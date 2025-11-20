Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil nové snímky mezihvězdného objektu 3I/ATLAS, který astronomové označili za kometu pravděpodobně starší než naše Sluneční soustava. Agentura zároveň odmítla spekulace, že jde o mimozemskou sondu.
V podstatě vždy, když se do naší sluneční soustavy dostal jeden ze tří zatím pozorovaných mezihvězdných objektů, tak se vyrojila spousta spekulací. Po Oumuamuě a kometě Borisov se tak podobné pozornosti dostává i aktuální ledová kometa nejčastěji označované jako 3I/ATLAS.
U komety 3I/ATLAS, kterou odborníci poprvé zpozorovali v červenci teleskopem ATLAS v Chile, zaujala neobvyklá trajektorie, která naznačovala, že se do naší soustavy dostala z neznámých oblastí.
Od té doby se zpřesňují informace o pravděpodobné velikosti jádra, které by mělo mít průměr mezi 0,5 až 5,5 km. S novými daty se také postupně vyvrací různé divoké spekulace, jako ta o mimozemské kosmické lodi nebo o kolizním kurzu se Zemí.
„Je přirozené ptát se, co to je. Jsme rádi, že svět o tom přemýšlel spolu s námi,“ řekla podle ČTK Nicola Foxová z vedení NASA. Kometu pak označila za přátelského návštěvníka Sluneční soustavy. „Rychle jsme dokázali říct, že se rozhodně chová jako kometa. Určitě nevidíme žádné technické známky či cokoli jiného, co by vedlo k domněnce, že je to něco jiného než kometa,“ dodala.
Kometa prolétla 29. října kolem Slunce a to ve vzdálenosti více než 200 milionů kilometrů. To měla rychlost téměř 400 000 km/h. Její další cesta vede pryč ze Sluneční soustavy, protože při této rychlosti ji gravitace Slunce nezachytí.
Během svého putování se 3I/ATLAS k Zemi nejvíce přiblíží v pátek 19. prosince, a to na vzdálenost 273,5 milionu km, což je téměř dvojnásobek vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem. Kometa bude i nadále prolétat Sluneční soustavou, přičemž na jaře 2026 mine oběžnou dráhu Jupitera.