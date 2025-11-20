Mezihvězdný poutník opravdu není mimozemskou sondou, říká NASA

Od té doby, co dalekohledy zachytily přítomnost interstelárního objektu označovaného jako 3I/ATLAS nebo C/2025 N1 Atlas, rozvířili se diskuze o jeho povaze. Při jakémkoli méně standardním chování objektu se pak vyrojily diskuze o tom, že by to mohla být mimozemská loď nebo sonda. To však NASA vyvrací.
Snímek, který zachycuje mezihvězdnou kometu 3I/ATLAS, je složený z fotografií...

Snímek, který zachycuje mezihvězdnou kometu 3I/ATLAS, je složený z fotografií pořízených mezi 11. do 25. září pomocí přístroje sondy STEREO-A (Solar Terrestrial Relations Observatory), který se jmenuje Heliocentric Imager-1. Zbarvení snímku bylo podle NASA použito k odlišení snímku od jiných snímků pořízených jinými sondami. | foto: NASA/Lowell Observatory/Qicheng Zhang

Záběr komety 3I/ATLAS, který vznikl kombinací fotografií ze sondy PUNCH...
Dráha komety 3l/Atlas
Snímek mezihvězdné komety 3I/ATLAS pořízený sondou SPHEREx
Snímek mezihvězdné komety 3l/Atlas pořízený kamerou HiRISE na marsovské sondě...
Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil nové snímky mezihvězdného objektu 3I/ATLAS, který astronomové označili za kometu pravděpodobně starší než naše Sluneční soustava. Agentura zároveň odmítla spekulace, že jde o mimozemskou sondu.

V podstatě vždy, když se do naší sluneční soustavy dostal jeden ze tří zatím pozorovaných mezihvězdných objektů, tak se vyrojila spousta spekulací. Po Oumuamuě a kometě Borisov se tak podobné pozornosti dostává i aktuální ledová kometa nejčastěji označované jako 3I/ATLAS.

U komety 3I/ATLAS, kterou odborníci poprvé zpozorovali v červenci teleskopem ATLAS v Chile, zaujala neobvyklá trajektorie, která naznačovala, že se do naší soustavy dostala z neznámých oblastí.

Od té doby se zpřesňují informace o pravděpodobné velikosti jádra, které by mělo mít průměr mezi 0,5 až 5,5 km. S novými daty se také postupně vyvrací různé divoké spekulace, jako ta o mimozemské kosmické lodi nebo o kolizním kurzu se Zemí.

„Je přirozené ptát se, co to je. Jsme rádi, že svět o tom přemýšlel spolu s námi,“ řekla podle ČTK Nicola Foxová z vedení NASA. Kometu pak označila za přátelského návštěvníka Sluneční soustavy. „Rychle jsme dokázali říct, že se rozhodně chová jako kometa. Určitě nevidíme žádné technické známky či cokoli jiného, co by vedlo k domněnce, že je to něco jiného než kometa,“ dodala.

Kometa prolétla 29. října kolem Slunce a to ve vzdálenosti více než 200 milionů kilometrů. To měla rychlost téměř 400 000 km/h. Její další cesta vede pryč ze Sluneční soustavy, protože při této rychlosti ji gravitace Slunce nezachytí.

Dráha komety 3l/Atlas

Během svého putování se 3I/ATLAS k Zemi nejvíce přiblíží v pátek 19. prosince, a to na vzdálenost 273,5 milionu km, což je téměř dvojnásobek vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem. Kometa bude i nadále prolétat Sluneční soustavou, přičemž na jaře 2026 mine oběžnou dráhu Jupitera.

Mezihvězdný poutník opravdu není mimozemskou sondou, říká NASA

