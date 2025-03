Brněnskou družici TROLL s hyperspektrální kamerou vypustí do vesmíru takzvaný deployer německé společnosti Exolaunch. | foto: Exolaunch

TROLL je první z plánované česko-ukrajinské satelitní sítě, na jejímž vytvoření se dohodla Praha s Kyjevem nedlouho po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Podle serveru Kyiv Post by k ní měl brzy přibýt malý ukrajinský vojenský satelit DRAK. Do roku 2031 by se mělo dostat na orbitu celkem pět DRAKů.

14. ledna 2025

Satelit TROLL vyvinula brněnská firma TRL Space. Jeho klíčovým prvkem je hyperspektrální kamera s rozlišením méně než 5 metrů na pixel. Jak jsme psali již dříve, tato kamera díky vysoce pokročilé technologii dokáže zachycovat světlo v desítkách spektrálních pásem najednou, kdy každý bod obrazu obsahuje detailní informace o odraženém světle v různých vlnových délkách. To umožňuje zjistit vlastnosti materiálů, které jsou pouhým okem nebo klasickými kamerami neviditelné, například chemické složení nebo vlhkost objektů.

Podle serveru Kyiv Post, který se odvolává na ukrajinský vojenský blog Militarnyj, systém umožní odhalovat například zamaskovaná vozidla či stopy použití chemických látek.

TROLL bude v budoucnu doplněna družicí DRAK, kterou společně staví Česko a Ukrajina speciálně pro potřeby ukrajinských ozbrojených sil. Má to být satelit o hmotnosti nižší než 150 kilogramů, který bude mít konvenční kameru s rozlišením obrazu pod jeden metr na pixel, což umožní efektivní sběr strategických, operačních a taktických informací.

Klíčovou vlastností této satelitní sítě je, že na rozdíl od tradičních orbitálních družic, kde je nutné každý pořízený snímek nejprve stáhnout na řídicí stanici a teprve tam jej podrobit analýze, bude umělá inteligence třídit data a k odeslání vybere pouze relevantní snímky.

Tento vesmírný program získal v poslední době na naléhavosti v souvislosti s obavami, zda bude Západ, a především Spojené státy, ochoten pokračovat se sdílením zpravodajských dat s Ukrajinou.

Výhodou nových družic je, že vznikají lokálně s využitím co největšího množství domácích komponent, čímž se omezuje jakýkoliv únik informací.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa dříve tento měsíc na několik dní znemožnila Kyjevu přístup k vládním i komerčním satelitním snímkům. Cílem systému TROLL- DRAK je tuto závislost Ukrajiny snížit.

Některá data ze systému TROLL přitom mohou být nabízena i komerčně.

„Cena mise, tedy včetně vypuštění a provozování satelitu, vyšla zhruba na 2,5 milionu eur (asi 63 milionů korun). Přičemž potenciál získaných dat je obrovský, mohou to být desítky milionů korun ročně. Už nějaké zákazníky máme a snažíme se najít další. Ta data budou někde uložená a čím víc zákazníků k nim bude přistupovat, tím lépe,“ uvedl pro iDNES již dříve šéf TRL Space Petr Kapoun. Ta postupem času hodlá prodávat nejen data, ale i samotné satelity.