Na orbitu se už dostalo 16 družic z Česka. Nejnovější od neděle měří i radiaci

  16:21
V noci na pondělí se vydala na oběžnou dráhu další družice. Vznikla v Česku a provozuje ji místní operátor. Stojí za ní Cevro univerzita spolu s Mendelovou univerzitou, brněnským VUT a společností ČVC Electronic. Družice má název CEVROSAT-1.

Start mise Bandwagon-4 | foto: SpaceX

Nově vypuštěná družice patří k těm větším, které z Česka vyrazily na oběžnou dráhu. Má rozměry 60 × 46 × 46 cm a hmotnost 35 kilogramů. Na palubě je dvojice širokoúhlých kamer, které snímají Zemi ve 4K rozlišení. Dále je družice vybavena senzorem pro měření radiace, který tak sleduje vesmírné počasí.

Družice CEVROSAT-1

Obraz z kamer je zpracováván dvojicí počítačů na nichž si výrobce ověřuje vliv radiace na elektroniku. Družice zároveň slouží jako testovací přístroj pro vývoj levných optických senzorů, když kombinuje navigační data a videodata.

Projekt CEVROSAT-1 je určen především pro výuku a také ho mohou využít radioamatéři z celého světa, z přístroje lze přijímat naměřená data a záběry. Cílem je tak jednak vzdělávání studentů, což jim umožní se dále podílet na provozu a analýze dat, a také podpora amatérských rádiových aktivit po celém světě.

CEVROSAT-1 se dostal na oběžnou dráhu v neděli, již navázal komunikaci a nyní se pohybuje ve výšce nad 500 kilometry.

