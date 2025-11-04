Nově vypuštěná družice patří k těm větším, které z Česka vyrazily na oběžnou dráhu. Má rozměry 60 × 46 × 46 cm a hmotnost 35 kilogramů. Na palubě je dvojice širokoúhlých kamer, které snímají Zemi ve 4K rozlišení. Dále je družice vybavena senzorem pro měření radiace, který tak sleduje vesmírné počasí.
Obraz z kamer je zpracováván dvojicí počítačů na nichž si výrobce ověřuje vliv radiace na elektroniku. Družice zároveň slouží jako testovací přístroj pro vývoj levných optických senzorů, když kombinuje navigační data a videodata.
Projekt CEVROSAT-1 je určen především pro výuku a také ho mohou využít radioamatéři z celého světa, z přístroje lze přijímat naměřená data a záběry. Cílem je tak jednak vzdělávání studentů, což jim umožní se dále podílet na provozu a analýze dat, a také podpora amatérských rádiových aktivit po celém světě.
CEVROSAT-1 se dostal na oběžnou dráhu v neděli, již navázal komunikaci a nyní se pohybuje ve výšce nad 500 kilometry.