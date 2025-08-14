Vývoj opakovaně použitelných raket a dalších klíčových inovací posledních letech umožnil neustálé snižování ceny při posílání užitečného nákladu do vesmíru. Urychlení tohoto procesu chce NASA docílit i za pomoci svého programu Launch Services.
V jeho rámci nyní NASA vybrala šest společností prostřednictvím svého programu Launch Services, kterým byly uděleny speciální kontrakty. Zakázky s pevnou cenou zahrnují devět studií v celkové hodnotě přibližně 1,4 milionu dolarů.
Tyto studie rozšíří přístup k řadě oběžných drah, které jsou v současné době obtížně dosažitelné pomocí stávajících dopravních prostředků. Zadáním těchto zakázek se NASA snaží zvýšit své vědecké schopnosti a zároveň snížit celkové náklady na mise.
Každá ze šesti společností vybraných NASA bude zkoumat budoucí nasazení orbitálních transportních vozidel (OTV), což jsou kosmické lodi schopné přepravovat užitečný náklad z jedné oběžné dráhy na druhou.
„S rostoucí vyspělostí komerčních kapacit pro dopravu do vesmíru chceme po společnostech, aby ukázaly, jak mohou splnit požadavky NASA na dopravu různými loděmi na různé oběžné dráhy, především pak na obtížně dosažitelné oběžné dráhy, které přesahují současné nabídky dopravy do vesmíru,“ uvedl Joe Dant, který řídí strategickou iniciativu OTV v rámci programu Launch Services v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě.
Vybrané společnosti jsou Arrow Science and Technology, Blue Origin, Firefly Aerospace, Impulse Space, Rocket Lab a United Launch Services.
Zároveň NASA ve své zprávě popisuje, jak se úkolu jednotlivé společnosti zhostí:
Arrow bude při svém výzkumu spolupracovat se společností Quantum Space. Jejich dopravní prostředek Ranger vyvíjený společností Quantum má poskytnout služby v podobě víceúčelové kosmické lodi navržené pro rychlou manévrovatelnost a přizpůsobivost. Měla by tak umožnit dopravu nákladu na více drah, od misí na nízké oběžné dráhy Země až po oběžnou dráhu Měsíce.
Například Blue Origin vypracuje rovnou dvě studie včetně jedné zaměřené na Blue Ring (Modrý prsten). Ten bude představovat vysoce mobilní vesmírnou platformu, která může poskytnout komplexní služby v oblasti dodávek nákladu, ale třeba i výkonného palubního počítače umožňujícího hosting a komplexní podporu misí. Využívá hybridní solárně-elektrický a chemický pohon k dosažení geostacionárních, cislunárních, marťanských a meziplanetárních destinací.
Druhou studií Blue Origin je návrh, jak by mohl být použit horní stupeň její rakety New Glenn.
Společnosti Firefly bude zapojena v rámci své řady orbitálních dopravních prostředků Elytra, které mají nabídnout dodávky nákladu na vyžádání, snímkování, dálkovou komunikaci a přehled o prostoru v okolí Měsíce. Elytra Dark společnosti Firefly je vybavena tak, aby sloužila jako transferové vozidlo a umožňovala nepřetržitý provoz na měsíční orbitě po dobu více než pěti let.
Společnost Impulse Space také vypracuje dvě studie. Společnost budou se týkat dvou vozidel, Mira a Helios. Mira je vysoce manévrovatelná kosmická loď s vysokým tahem pro dopravu a vypuštění nákladu, zatímco Helios je vysoce výkonný „kick stage“ pro rychlou dodávku nákladu z nízké oběžné dráhy Země na střední oběžnou dráhu Země, geostacionární oběžnou dráhu a dále.
Dvě studie společnosti Rocket Lab se budou zabývat horním stupněm rakety Neutron této společnosti a také orbitálním transportním strojem s dlouhou životností založeným na kosmické lodi Explorer. Obě lodě jsou vybaveny vlastními pohonnými systémy a dalšími subsystémy pro mise na střední a geosynchronní oběžnou dráhu a do hlubokého vesmíru, jako je Měsíc, Mars a asteroidy v blízkosti Země.
Společnost United Launch Alliance dostala za cíl posoudit schopnosti horního stupně nosiče Centaur V s prodlouženou životností pro mise v cislunární oblasti. Studie by měla ukázat, jak může Centaur zvládnout přímo dopravit různé kosmické dopravní prostředky na dvě různá místa v cislunární oblasti, čímž by se vyhnul potřebě dalšího raketového stupně nebo orbitální dopravní lodě.
Podle Danta tyto studie zvýší jedinečné vědecké kapacity a v budoucnu sníží celkové náklady agentury na mise. Studie mají být vytvořeny zhruba do poloviny září.