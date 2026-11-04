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Vesmírný tahač nepomohl. Teleskop Swift shoří v atmosféře, kusy dopadnou na Zemi

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  15:40aktualizováno  15:41
Sonda Swift

Sonda Swift | foto: NASA

Ilustrace teleskopu Swift a vesmírného tahače Link
Vizualizace přiblížení sondy Link k observatoři Swift
Sonda Swift, jak ji zachytil svým fotoaparátem robotický tahač Link ve...
Vesmírný tahač Link umístěný v raketě Northrop Grumman Pegasus XL
7 fotografií
Po 22 letech na oběžné dráze a neúspěšné letní záchranné misi končí observatoř Neila Gehrelse Swifta v zemské atmosféře. Neřízený teleskop shoří během klesání právě tuto středu.

Vesmírný teleskop Swift, který je v kosmickém prostoru téměř 22 let, se již dlouhou dobu potýkal s problémy, když pomalu klesal do atmosféry Země. NASA se rozhodla, že mu na pomoc vyšle vesmírný tahač, jenž však nefungoval, jak měl. Americká vesmírná agentura tak misi o záchranu teleskopu ukončila a nyní 1,5tunové zařízení čeká konec.

„Očekává se, že observatoř NASA Neil Gehrels Swift znovu vstoupí do zemské atmosféry ve středu 4. listopadu, téměř 22 let po startu,“ oznámila agentura na svém webu. Sledovat poslední cestu stroje můžete například zde.

Většina zařízení sice shoří v atmosféře, ale NASA rovněž předpokládá, že úlomky sondy Swift by mohly dopadnout někde mezi 20,6° jižní šířky a 20,6° severní šířky – tedy přibližně 1 420 mil (2 285 kilometrů) pod a nad rovníkem. Tento pás zahrnuje velkou část Střední a Jižní Ameriky, střední Afriky, jižní Indie, jihovýchodní Asie a severní Austrálie, stejně jako rozsáhlé oblasti oceánu.

Vesmírný záchranář neřízeně rotoval a po neúspěchu nyní shořel v atmosféře

Observatoři Swift se dařilo pracovat déle, než se plánovalo, a má již daleko za sebou původně určenou dvouletou dobu životnosti. Po více než dvě desetiletí tak sledovala gama záblesky přicházející z kosmického prostoru.

Fungovat by mohla i nadále, ale její výška klesala, a postupně se tak nořila do vrchních vrstev atmosféry. Swift se blížila k Zemi rychleji, než se dříve předpokládalo, což se přičítá důsledku slunečních bouří.

A protože žádné podobné zařízení, které by z orbity Země sledovalo tyto záblesky, lidstvo nemá, přistoupila NASA k záchranné misi v hodnotě kolem 30 milionů dolarů (cca 620 milionů korun).

Vesmírný tahač Link

Společnost Katalyst Space Technologies pro tento záměr vyrobila kosmický robotický tahač Link. Ten měl vesmírný teleskop dostat na vyšší oběžnou dráhu a tím prodloužit jeho život.

Sonda Link byla vypuštěna 3. července na raketě Northrop Grumman Pegasus XL z atolu Kwajalein v jižním Tichém oceánu. Pozemní středisko navázalo spojení se sondou LINK a následně provádělo kontroly na oběžné dráze, než u sondy došlo k problémům s řízením polohy. Avšak později přišlo oznámení, že záchranná mise selhala.

Záchranný tahač totiž začal několik týdnů po svém startu neřízeně rotovat. Rotaci se sice podařilo zpomalit, ale nevyřešily se problémy s nasměrováním. S tím se pozemní řídicí středisko, i přes řadu pokusů, nedokázalo vyrovnat.

30. září 2026

NASA 3. září oficiálně ukončila svou účast na misi, přičemž sonda vstoupila zpět do atmosféry 25. září, kde shořela. Observatoř ji nyní následuje.

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